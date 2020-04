ആറ്റിങ്ങല്‍: അന്തരിച്ച മിമിക്രി കലാകാരന്‍ കല്ലമ്പലം പുതുശ്ശേരിമുക്ക് വല്ലത്തുകോണം ചന്ദ്രികവിലാസത്തില്‍ ഷാബുരാജിന്റെ കുടുംബത്തിന് സര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച രണ്ടുലക്ഷം രൂപയുടെ സഹായധനം കൈമാറി. സാംസ്‌കാരികവകുപ്പ് മന്ത്രി എ.കെ.ബാലന്‍ ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരുമണിയോടെ കല്ലമ്പലത്തെ വീട്ടിലെത്തിയാണ് ഷാബുരാജിന്റെ ഭാര്യ ചന്ദ്രികയ്ക്കു ധനസഹായം കൈമാറിയത്.

ഹൃദയാഘാതത്തെത്തുടര്‍ന്ന് കൊല്ലത്തെ സ്വകാര്യാശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലിരിക്കെ ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് ഷാബുരാജ് മരിച്ചത്. ഷാബുരാജിന്റെ മരണത്തോടെ ആശ്രയമറ്റ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് ബുധനാഴ്ച മാതൃഭൂമി വാര്‍ത്ത പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. വാര്‍ത്ത ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ട മന്ത്രി എ.കെ.ബാലന്‍ വിഷയത്തിലിടപെടുകയും സാംസ്‌കാരികപ്രവര്‍ത്തക ക്ഷേമനിധിയില്‍നിന്ന് ഷാബുരാജിന്റെ കുടുംബത്തിന് രണ്ടുലക്ഷംരൂപ അടിയന്തിരസഹായധനം ലഭ്യമാക്കാന്‍ നിര്‍ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. വാതരോഗത്താല്‍ ഒരാളുടെ സഹായമില്ലാതെ എഴുന്നേല്‍ക്കാന്‍പോലുമാകാതെ കഴിയുന്ന ചന്ദ്രികയുടെ ചികിത്സയ്ക്കു സഹായം അനുവദിക്കണമെന്ന അപേക്ഷ ബി.സത്യന്‍ എം.എല്‍.എ. മന്ത്രിക്കു കൈമാറി. ഷാബുരാജിന്റെ മക്കളെ പ്രീമെട്രിക് ഹോസ്റ്റലില്‍ ചേര്‍ക്കാനും സമീപത്തെ സ്‌കൂളില്‍ പഠിക്കാനുമുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കും.

വീടിന്റെ അവശേഷിക്കുന്ന പണികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ സഹായിക്കുമെന്ന് സ്വകാര്യചാനലിലെ ഹാസ്യപരിപാടിയുടെ പിന്നണിപ്രവര്‍ത്തകര്‍ അറിയിച്ചു. രാജകുമാരിഗ്രൂപ്പ് ഷാബുരാജിന്റെ കുടുംബത്തിന് 50,000 രൂപ ധനസഹായം നല്കി. മന്ത്രിക്കും എം.എല്‍.എ.യ്ക്കുമൊപ്പം കിളിമാനൂര്‍ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ.സുഭാഷ്, കരവാരം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഐ.എസ്.ദീപ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സുരേഷ്‌കുമാര്‍, വാര്‍ഡ്പ്രതിനിധി വി.എസ്.പ്രസന്ന, എസ്.മധുസൂദനക്കുറുപ്പ് എന്നിവരുമുണ്ടായിരുന്നു.

Content Highlights: Late artist shiburaj family given financial help by government