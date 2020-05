പാമ്പിനെ ആയുധമാക്കി പ്രതികാരം ചെയ്യുന്ന കൊലപാതകികൾ ഭാഷാഭേദമന്യേ വെള്ളിത്തിരകളിൽ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കൊല്ലം ഉത്രയുടെ മരണത്തിലെ ദുരൂഹതകളുടെ ചുരുളുകൾ അഴിയുമ്പോൾ ഏറെ ഞെട്ടലിലാണ് കേരളം. സിനിമയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെ വെല്ലുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു പ്രതിയായ ഭർത്താവ് സൂരജ്, ഉത്രയെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ആസൂത്രണം ചെയ്തത്.

ഷെർലക്ഹോംസിന്റെ എട്ടാമത്തെ കഥയായ 'ദി അഡ്വഞ്ചർ ഓഫ്‌ ദ സ്‌പെകിൾഡ്‌ ബാൻഡി'ന്റെ (പുള്ളിത്തലക്കെട്ട്‌) ചിത്രകഥാവിഷ്‌കാരത്തിൽനിന്ന്‌ ആർതർ കോനൻ ഡോയലിന്റെ ‘പുള്ളിത്തലക്കെട്ട്’ എന്ന ഷെർലക് ഹോംസ് കഥയിൽ പാമ്പിനെക്കൊണ്ട് കൊലപാതകം ചെയ്യിക്കുന്നരീതി കാണാം.

ഇന്ത്യയിൽ ഡോക്ടറായിരുന്ന ഗ്രിംസ്ബി റോയ്‌ലോട്ട് ആയിരുന്നു കൊലപാതകി. മറ്റൊരു കൊലപാതകക്കേസിൽ അകത്തായി തിരിച്ച് ഇംഗ്ളണ്ടിൽ എത്തിയ അയാൾ തന്റെ വളർത്തുമകളിൽ ഒരാളെ പാമ്പിനെ ഉപയോഗിച്ച് വിദഗ്ധമായി കൊലപ്പെടുത്തുന്ന കഥയാണത്. അവളുടെ ഇരട്ടസഹോദരിക്ക് സംശയംതോന്നി ഷെർലക്‌ ഹോംസിന്റെ സഹായം തേടി. അന്വേഷണത്തിനെത്തിയ ഷെർലക്ഹോംസിന്റെ തന്ത്രത്തിൽപ്പെട്ട് ആ പാമ്പ് റോയ്‌ലോട്ടിനെ വകവരുത്തുന്നതുമാണ് കഥ.

ജെയിംസ് ബോണ്ട് സിനിമകളിൽ ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ സിനിമകളിൽ ഈ രീതി കാണാം. ബോണ്ടിന്റെ ‘ലിവ് ആൻഡ് ലെറ്റ് ഡൈ’ ഉദാഹരണം. ക്വന്റിൻ ടറാന്റിനോ സംവിധാനംചെയ്ത ‘കിൽബിൽ’ എന്ന ചിത്രത്തിൽ പണപ്പെട്ടിയിൽ പാമ്പിനെ ഒളിപ്പിച്ചുവെച്ച് കടിപ്പിച്ചുകൊല്ലുന്ന രംഗമുണ്ട്.

ഡേവിഡ് ആർ. എല്ലിസ് സംവിധാനംചെയ്ത ‘സ്നേക്‌സ് ഓൺ എ പ്ലെയിൻ’ വിമാനത്തിനകത്ത് പാമ്പുകളെ കയറ്റിവിട്ട് ഒരുകേസിലെ സുപ്രധാന സാക്ഷിയെ കൊല്ലാൻശ്രമിക്കുന്ന ത്രില്ലർ മൂവിയാണ്.

മലയാള സിനിമയിൽ ഇങ്ങനെയൊരു രംഗം പത്മരാജൻ എഴുതി ഐ.വി. ശശി സാക്ഷാത്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ‘കരിമ്പിൻപൂവിനക്കരെ’ എന്ന ചിത്രത്തിൽ.

മോഹൻലാലിന്റെ ഭദ്രനെന്ന കഥാപാത്രം രവീന്ദ്രന്റെ തമ്പിയെന്ന കഥാപാത്രത്തെ കൊല്ലുന്ന രംഗം. പ്രതികാരദാഹിയായ ഭദ്രൻ തെളിവൊന്നുമില്ലാതെ തമ്പിയെ വകവരുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത്. എനിക്കിതിന് 150 രൂപയേ മുടക്കുള്ളൂവെന്നും അയാൾ പറയുന്നുണ്ട്.

ജോലികഴിഞ്ഞ് ഭാര്യയെയും കുഞ്ഞിനെയും കാണാൻ ആഹ്ളാദത്തോടെ പോവുന്ന തമ്പിയെ കരിമ്പിൻ കാട്ടിന്റെ മറവിൽവെച്ച് ഭദ്രൻ വായും കൈയും കാലും കെട്ടിയിട്ട് പാമ്പാട്ടി കൊടുത്ത മൂർഖനെക്കൊണ്ട് കാലിൽ കൊത്തിക്കുന്നതായിരുന്നു രംഗം.

ബേബി സംവിധാനംചെയ്ത ‘സർപ്പ’മെന്ന സിനിമയിലും പ്രേംനസീർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തെ കൊല്ലാൻ പാമ്പിനെ മുറിയിൽ കയറ്റിവിടുന്ന രംഗമുണ്ട്.

ആഷിക് അബു സംവിധാനംചെയ്ത ‘22 ഫീമെയിൽ കോട്ടയം’ എന്ന സിനിമയിൽ പ്രതാപ് പോത്തൻ അവതരിപ്പിച്ച ഹെഗ്‌ഡെ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ റിമാ കല്ലിങ്ങൽ അവതരിപ്പിച്ച ടെസ വകവരുത്തുന്നത് പാമ്പിനെ ഉപയോഗിച്ചാണ്.

