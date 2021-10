ഇന്ത്യന്‍ സിനിമയിലെ വെറുമൊരു 'ഡ്രീം ഗേള'ല്ല ഹേമമാലിനി. നര്‍ത്തകി, എഴുത്തുകാരി, സംവിധായിക, നിര്‍മാതാവ്, രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹിക പ്രവര്‍ത്തക എന്നീ വിശേഷണങ്ങള്‍ കൂടി അലങ്കരിക്കുന്ന ഹേമമാലിനിയുടെ 73-ാം പിറന്നാളാണിന്ന്. നിരവധി പേര്‍ ബോളിവുഡിന്റെ സ്വപ്‌നസുന്ദരിയ്ക്ക് പിറന്നാളാശംസകള്‍ നേര്‍ന്നു.

Birthday Greetings to @BJP4India Lok Sabha MP from Mathura, Uttar Pradesh & famous actress of Indian film industry Smt Hema Malini Ji. May She be blessed with a healthy and long life in service of people and the nation. @dreamgirlhema pic.twitter.com/IvnDZhXUC7