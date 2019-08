ടി.എ. റസാഖ് ട്രസ്റ്റ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ പ്രഥമ ടി.എ. റസാഖ് പുരസ്‌കാരം മറ്റേതൊരു അംഗീകാരത്തെക്കാളും എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. കാരണം, അതിനു പിന്നില്‍ കണ്ണു നനയിക്കുന്നൊരു ഓര്‍മയുണ്ട്. എഴുതപ്പെടാതെപോയ ഒരു തിരക്കഥയുണ്ട്.

പ്രിയപ്പെട്ട റസാഖ്ക്കാ, നിങ്ങള്‍ക്ക് ഗുരുദക്ഷിണയായ് തരാന്‍ എന്റെ ആദ്യ സിനിമ മാത്രം...

ഏകദേശം 22 വര്‍ഷം മുന്‍പ്, സിനിമാമോഹവുമായി നടക്കുന്ന കാലം, കോഴിക്കോട്ടെ കലാകാരന്മാരുടെ ആസ്ഥാനമായ മുതലക്കുളത്തെ 'മെയിന്‍ ഫ്രെയിം'- സുഹൃത്തുക്കളുടെ ആവാസകേന്ദ്രം. ഒരുദിവസം സംവിധായകന്‍ സിബി മലയിലിന്റെ സഹസംവിധായകനായ തോമസ് സെബാസ്റ്റ്യന്‍ മെയിന്‍ ഫ്രെയിമിന്റെ അമരക്കാരനായ പ്രേംരാജിനോട് പറഞ്ഞു, സംവിധാനസഹായിയായി ഒരാളെ വേണം, വൃത്തിയുള്ള കൈയക്ഷരവും ആയിരിക്കണം. ടി.എ. റസാഖ്,

സംവിധായകന്‍ സുന്ദര്‍ദാസിനുവേണ്ടി തിരക്കഥ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ തിരക്കഥ പകര്‍ത്തിയെഴുതാനാണ്. ഇതുകേട്ട ഉടന്‍ പ്രേംരാജ് പറഞ്ഞു:

''നമുക്ക് ഗിരീഷിനെ വിടാം.''

കാരണമുണ്ട്, അന്ന് മെയിന്‍ ഫ്രെയിം നിര്‍മിച്ച ടെലിവിഷന്‍ പരമ്പരയില്‍ ഞാന്‍ സംവിധാനസഹായിയായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത കൈയക്ഷരവും... അങ്ങനെ എന്നെ തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നു. ടി.എ. റസാഖിന്റെ നമ്പര്‍ തന്ന് വിളിക്കാന്‍ പറഞ്ഞു. ഒരുച്ചസമയം, നമ്പര്‍ കിട്ടിയ ഉടന്‍ ഞാന്‍ വിളിച്ചു:

''കോഴിക്കോട്ന്ന് ഗിരീഷാണ്... തോമസുകുട്ടി പറഞ്ഞ... ഞാനിന്ന് വരണോ, അതോ നാളെ വന്നാല്‍ മതിയോ...''

ഘനഗാംഭീര്യത്തോടെ, അല്പം ഗൗരവത്തില്‍ മറുപടി വന്നു: ''ഇന്നുതന്നെ വരണം.'' താമസിക്കുന്ന ഫ്‌ളാറ്റിന്റെ വിലാസവും തന്നു. രാത്രിതന്നെ നേരെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വണ്ടി കയറി. രാവിലെ ഏഴുമണിക്ക് ഫ്‌ലാറ്റില്‍ കയറിച്ചെല്ലുമ്പോള്‍ റസാഖ് സംവിധായകന്‍ ജി.എസ്. വിജയനുമായി സംസാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആദ്യ കൂടിക്കാഴ്ച, എനിക്ക് എന്റെ മുറി കാണിച്ചുതന്നു.

കുളിച്ച് ഫ്രഷായി വന്നപ്പോഴേക്കും വിജയേട്ടന്‍ പോയിരുന്നു. ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പ്രാതല്‍ കഴിച്ചു. അദ്ദേഹം കൂടുതല്‍ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല, നല്ല ഗൗരവത്തിലുമായിരുന്നു. ശേഷം, അദ്ദേഹം ഒരു സീന്‍ എഴുതി.

എന്നോടത് വായിക്കാന്‍ പറഞ്ഞു. ഞാന്‍ വായിച്ചു കേള്‍പ്പിച്ചു. പകര്‍ത്തിയെഴുതി. എന്റെ കൈയൊന്ന് ചേര്‍ത്തുപിടിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിനെന്നെ അല്പം ബോധിച്ച മട്ടുണ്ട്. നേരം സന്ധ്യയായപ്പോള്‍ തിരക്കഥാകൃത്ത് എം. സിന്ധുരാജ്, അനന്തപത്മനാഭന്‍ (പത്മരാജന്റെ മകന്‍) എന്നീ റസാഖ്ക്കാന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെത്തി. ഒരുപാട് ചര്‍ച്ചകളും മറ്റും കഴിഞ്ഞ് രാത്രി പത്തുമണിയോടുകൂടി അവര്‍ പിരിഞ്ഞശേഷം, അല്പം ഗൗരവത്തില്‍ അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചു:

''ഫോണ്‍ ചെയ്തപ്പോഴെന്താ ഇന്നുതന്നെ വരണോ അതോ നാളെ വന്നാല്‍ മതിയോ എന്ന് ചോദിച്ചത്?'' ''നോക്ക്, ഗിരീഷിനെ സിനിമയ്ക്ക് ആവശ്യമില്ല, എന്നാല്‍ ഗിരീഷിന് സിനിമ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കില്‍ കേട്ടയുടന്‍ വണ്ടി കയറേണ്ടേ... അല്ലെങ്കില്‍ പകരം ആളുവരും...''

സിനിമയിലെ ആദ്യപാഠം.

ഞാന്‍ ഒന്നും മിണ്ടാതെ തലകുനിച്ചിരുന്നു. വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിച്ചപ്പോള്‍ ഞാന്‍ പതിയെ പറഞ്ഞു- ''എന്റെ അമ്മ സുഖമില്ലാതെ കോഴിക്കോട് ആശുപത്രിയില്‍ ഐ.സി.യു.വിലാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനപ്പോള്‍ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത്.'' ഇതു കേട്ടപാടെ കോപമടങ്ങി അദ്ദേഹം മറ്റൊരാളായി മാറി, എന്നെ ചേര്‍ത്തുനിര്‍ത്തി എന്നോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദമായി ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. ആ സമയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണിലെ നനവ് എനിക്ക് വായിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞു.

''നിനക്കിപ്പോ തിരിച്ചുപോകണോ?''

''വേണ്ട, അവിടെയിപ്പോള്‍ എന്റെച്ഛനും സഹോദരനും സഹോദരിയും എല്ലാവരുമുണ്ട്.'' ഇതിനിടെ അദ്ദേഹം വിജയേട്ടനെ വിളിച്ച്, എന്നെ തിരിച്ച് കോഴിക്കോട് വിടാനുള്ള ടാക്സി ഏര്‍പ്പാടുക്കുന്നതാണ് ഞാനറിഞ്ഞത്. വിജയേട്ടനുമായി ഞാന്‍ ഫോണില്‍ സംസാരിച്ച് അന്ന് വേണ്ടെന്ന് വെപ്പിച്ചു. ആദ്യദിനം അങ്ങനെ അവസാനിച്ചു. പിന്നീടങ്ങോട്ട് സന്തതസഹചാരിയായി അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഞാനുണ്ടായിരുന്നു.

യാത്രകളില്‍, പൊതുപരിപാടികളില്‍, വീട്ടില്‍ എല്ലായിടത്തും...ഒരു സഹോദരനെപ്പോലെ...

എന്തുകൊണ്ടൊക്കെയോ സുന്ദര്‍ദാസിന് വേണ്ടിയുള്ള ആ സിനിമ നടന്നില്ല. എങ്കിലും പിന്നീട് എനിക്ക് സുന്ദര്‍ദാസിനോടൊപ്പം സംവിധാനസഹായിയായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാനവസരം ലഭിച്ചു. ശേഷം ഞാനാ വഴിക്കായി. പിന്നീട് വല്ലപ്പോഴും മാത്രമേ റസാഖ്ക്കായുമായി നേരില്‍ കാണാറുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എങ്കിലും ഫോണില്‍ ബന്ധപ്പെടാറുണ്ടായിരുന്നു.

ഇതിനിടെ എന്റെ വിവാഹം നടന്നു. യാദൃച്ഛികമെന്ന് പറയട്ടെ. റസാഖ്ക്കാ കോഴിക്കോട് താമസിക്കുന്നതിനടുത്തുതന്നെയായിരുന്നു എന്റെ ഭാര്യയുടെ വീടും. ഒരു വൈകുന്നേരം ഞാനും ഭാര്യയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലെത്തി, അന്നദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: ''ഞാന്‍ സംവിധായകന്‍ എം. പത്മകുമാറിനുവേണ്ടി ഒരു തിരക്കഥ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നീ ഈ സിനിമയില്‍ വര്‍ക്ക്ചെയ്യണം.''

വളരെ സന്തോഷം തോന്നി, കൂടെ വര്‍ക്ക് ചെയ്യാന്‍ ഞാന്‍ ഏറെ ആഗ്രഹിച്ച സംവിധായകനായിരുന്നു എം.പത്മകുമാര്‍. പിന്നീടിങ്ങോട്ട് തുടര്‍ച്ചയായി പത്തോളം സിനിമകളില്‍ പപ്പേട്ടനോടൊപ്പം ഞാന്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചു. തുടര്‍ന്നാണ് രഞ്ജിയേട്ടനൊപ്പം പ്രവര്‍ത്തിക്കാനവസരം ലഭിച്ചതും...

മതങ്ങള്‍ക്കപ്പുറത്ത്, മനുഷ്യബന്ധങ്ങളുടെ കഥ, അഥവാ മനുഷ്യപ്പറ്റുള്ള തിരക്കഥകളായിരുന്നു ടി.എ. റസാഖിന്റെത്. കച്ചവടം ലക്ഷ്യമാക്കിയായിരുന്നില്ല ഒരു തിരക്കഥ പോലും എഴുതിയിരുന്നത്. എന്നാല്‍, എല്ലാ സിനിമകളും തന്നെ കച്ചവടവിജയവുമായിരുന്നു.

നല്ല സിനിമകള്‍ മലയാളിപ്രേക്ഷകര്‍ സ്വീകരിക്കും എന്നതിന്റെ തെളിവായിരുന്നു ഇത്. ഒരുപക്ഷേ, ടി.എ. റസാഖിന്റെ തിരക്കഥകള്‍ ചെലുത്തിയ പ്രചോദനമായിരിക്കാം എന്റെയുള്ളിലും ഒരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുമ്പോള്‍ സാമൂഹികപ്രസക്തിയുള്ള തിരക്കഥ തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നുള്ളത്. മെയിന്‍ ഫ്രെയിമില്‍ ഇടയ്ക്കുള്ള സന്ദര്‍ശകനായിരുന്നു ജോയ് മാത്യു. അന്നദ്ദേഹം എഴുത്തുകാരനും പ്രസാധകനുമാണ്. പിന്നീട് പ്രവാസിയായി മാറിയപ്പോള്‍ തമ്മില്‍ കാണലുകള്‍ കുറഞ്ഞു. 'ഷട്ടര്‍' എന്ന സിനിമയിലൂടെ മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സംവിധായകനും, പിന്നീട് നടനുമായി അദ്ദേഹം മാറിയത് ചരിത്രം. ഇടയ്ക്ക് കാണുമ്പോള്‍ സ്വതസ്സിദ്ധമായ രീതിയില്‍ അദ്ദേഹം ചോദിക്കും- ''എന്നാണ് നീ സംവിധായകന്റെ മേലങ്കി അണിയുന്നത്...?''

നല്ലൊരു തിരക്കഥയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണത്തിലാണ് ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞു. ശക്തമായ തിരക്കഥയാണല്ലോ നല്ലൊരു സിനിമയുടെ വിജയം... മറ്റൊരു കൂടിക്കാഴ്ചയില്‍ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നിനക്ക് ഞാനൊരു തിരക്കഥ തരാം. എനിക്ക് ആദ്യമത് വിശ്വസിക്കാനായില്ല. ഒന്നുരണ്ട് പ്രശസ്ത സംവിധായകര്‍ ജോയ് മാത്യുവിന്റെ തിരക്കഥയ്ക്കുവേണ്ടി സമീപിച്ച കാര്യം എനിക്കറിയാമായിരുന്നു.

അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഞാന്‍ റസാഖ്ക്കാനെ വിളിച്ചു. ''എവിടെയുണ്ട്...? ഒന്ന് നേരില്‍ കാണണമായിരുന്നു.''

ഒരു ചിരിയോടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: ''ഞാനിവ്ടെ കോഴിക്കോട്ണ്ട്... രണ്ട് ദിവസായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലില്‍ ആണ്.''

പിന്നീടൊന്നും ചോദിക്കാന്‍ നിന്നില്ല. നേരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് ചെന്നു. വളരെ ക്ഷീണിതനായിരുന്നെങ്കിലും മുഖത്തെ ആ ഊര്‍ജം അപ്പോഴുമുണ്ടായിരുന്നു. ഞാന്‍ ചെന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു. ജോയേട്ടനൊരു തിരക്കഥ എഴുതിതരാമെന്നേറ്റിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിനത് വലിയ സന്തോഷമായി. കിടന്നിരുന്ന ബെഡിലേക്ക് എന്നെ ചേര്‍ത്ത് കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: തുടക്കം ഇങ്ങനെയാവണം. ജോയാവുമ്പോള്‍ അത് ഗംഭീരമാവും. എന്തായാലും രണ്ടാമത്തെ സിനിമ നമുക്കൊരുമിച്ച് ചെയ്യണം. ജോയിയുടെ എഴുത്തൊക്കെ കഴിയട്ടെ. എനിക്ക് കേള്‍ക്കണം തിരക്കഥ. പിന്നീട് ആ തിരക്കഥ വായിക്കാനോ എന്റെ ആദ്യ സിനിമ കാണാനോ അദ്ദേഹമുണ്ടായില്ല.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചികിത്സാര്‍ഥം 'മോഹനം' എന്ന പേരില്‍ കോഴിക്കോട് പരിപാടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് എറണാകുളത്തുനിന്നും ഫോണ്‍ വന്നത്. ''ടി.എ. റസാഖ് നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു.'' എന്റെ ആദ്യസിനിമ ''അങ്കിള്‍'' ഞാനദ്ദേഹത്തിനായി സമര്‍പ്പിച്ചു. എനിക്ക് എന്റെ രണ്ടാമത്തെ സിനിമയുടെ തിരക്കഥ എഴുതിത്തരാന്‍ നില്‍ക്കാതെ അദ്ദേഹം യാത്രയായി...

