'സൂര്യനാല്‍ തഴുകിയുണര്‍ക്കമുണര്‍ത്തുന്ന അച്ഛനെയാണെനിക്കിഷ്ടം' എന്ന പാട്ട് പോലെയാണ് മലയാളികള്‍ക്ക് അച്ഛനെന്ന സ്‌നേഹം. പൂരത്തിന് കൈ പിടിച്ചു കൂടെപ്പോയ, ആദ്യമായി കടല് കാണിച്ചു തന്ന, മാര്‍ക്ക് കുറഞ്ഞ പ്രോഗ്രസ് കാര്‍ഡ് പേടിയോടെ കാണിച്ചുകൊടുക്കുമ്പോള്‍ സാരമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന അച്ഛന്‍. എന്നാല്‍ റാമിന്റെ പേരന്‍പിലെ അച്ഛനായ അമുദവന്‍ അതിനൊക്കെ എത്രയോ അപ്പുറമാണ്. അച്ഛന്റെ സ്‌നേഹമെന്ന നമ്മുടെ സങ്കല്‍പ്പങ്ങള്‍ക്കുമൊക്കെ അപ്പുറം. സ്പാസ്റ്റിക് പരാലിസിസ് ബാധിച്ച മകള്‍ പാപ്പായ്ക്ക് ഒരു ജീവിതം കൊണ്ട് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാനാകുമോ അതെല്ലാം ചെയ്തുകൊടുക്കുന്നുണ്ട് അമുദവന്‍.

പാപ്പാ മുതിര്‍ന്ന പെണ്‍കുട്ടി ആയതോടെയാണ് അമുദവന്‍ കൂടുതല്‍ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത്. ആര്‍ത്തവമാകുമ്പോള്‍ പാഡ് മാറ്റുന്നതിനപ്പുറം മകളുടെ ലൈംഗികമായ ആവശ്യങ്ങള്‍ നിറവേറ്റി കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു അമുദവന്. സിനിമകളിലെ നായകന്‍മാരെ ഉമ്മ വെയ്ക്കുന്ന, സിനിമ കണ്ട് സ്വയംഭോഗം ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയില്‍ മകളെത്തിയപ്പോഴാണ് അമുദവന്‍ അവളുടെ ആവശ്യം തിരിച്ചറിയുന്നത്. ഇത്തരം അസുഖമുള്ള ഒരു പെണ്‍കുട്ടിക്ക് വിവാഹമെന്നത് വിദൂര സ്വപ്‌നമാണെന്നതും മനസ്സിലാക്കുന്നതോടെ അമുദവന്‍ അവള്‍ക്കായി ഒരു പങ്കാളിയെ തേടിയിറങ്ങുകയാണ്. സിനിമ കണ്ടിറങ്ങിയ പലരും ഈ സീന്‍ ആലോചിച്ച് നെറ്റി ചുളിച്ചിരുന്നു. പതിനാലുകാരിയായ ഒരു പെണ്‍കുട്ടിക്ക് ഇത്രയും ലൈംഗിക താത്പര്യമുണ്ടാകുമോ എന്നൊക്കെയായിരുന്നു അവരുടെ സംശയങ്ങള്‍. സ്വന്തം മകള്‍ക്ക് ലൈംഗിക പങ്കാളിയെ തേടുന്ന അമുദവന്‍ എന്ന അച്ഛനെ നിങ്ങള്‍ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെയായിരുന്നു ചോദ്യങ്ങള്‍.

എന്നാല്‍ ഇതെല്ലാം വെറും രണ്ടര മണിക്കൂര്‍ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമാക്കഥ മാത്രമല്ല. നമ്മുടെ മുന്നില്‍ അതിന് ജീവിക്കുന്ന ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. ഈ സംശയങ്ങളെല്ലാം ദുരീകരിക്കുന്ന, ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെയെല്ലാം മുനയൊടിക്കുന്ന ഉദാഹരണങ്ങള്‍.

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ തലസ്ഥാനമായ ജോഹന്നാസ്ബര്‍ഗില്‍ താമസിക്കുന്ന ഫൈസല്‍ മുഹമ്മദ് എന്ന അച്ഛനും മുസ്തഫ എന്ന മകനും. ചലനശേഷിയും സംസാരശേഷിയുമില്ലാത്ത മുപ്പതു വയസ്സുകാരനായ തന്റെ മകന് സ്വയംഭോഗം ചെയ്തുകൊടുക്കുന്നത് ഫൈസലാണ്. തന്റെ ബ്ലോഗില്‍ 2016 മെയ് 21ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പോസ്റ്റിലാണ് ഈ അച്ഛന്‍ തന്റെ ജീവിതം പറയുന്നത്. പേരന്‍പ് ഇറങ്ങിയതോടെ ഈ പോസ്റ്റ് ആളുകള്‍ക്കിയടില്‍ ചര്‍ച്ചയാകുകയായിരുന്നു.

ഫൈസല്‍ മകനോടൊപ്പം

പാപ്പായെ അമുദവനെ ഏല്‍പ്പിച്ച് ഭാര്യ പോയതുപോലെ ജീവിതത്തില്‍ ഫൈസലും മുസ്തഫയും ഒറ്റപ്പെടുകയായിരുന്നു. ആ ജീവിതം ഫൈസല്‍ ഇങ്ങനെ എഴുതി തുടങ്ങുന്നു. '30 വര്‍ഷം മുമ്പ് അവള്‍ ഒരു ആണ്‍കുഞ്ഞിന് ജന്മം നല്‍കിയപ്പോള്‍ ഞാന്‍ സന്തോഷിച്ചു. എന്നാല്‍ ഈ സന്തോഷത്തിന് അല്‍പായുസേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. മകന് സെറിബ്രല്‍ പള്‍സിയാണെന്ന് ഞങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞു.' പിന്നീട് മകന്റെ വളര്‍ച്ചയുടെ ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങള്‍ ബ്ലോഗില്‍ കുറിക്കുന്ന ഫൈസല്‍ താന്‍ എങ്ങനെയാണ് മകനെ പരിചരിക്കുന്നതെന്നും അവന് സ്വയംഭോഗം ചെയ്തുകൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്നും വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ ഗുരുതരമായ ഒരു പ്രശ്‌നമായിരുന്നിട്ട് കൂടി ആരും ഇതേക്കുറിച്ച് ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും ഈ കുറിപ്പ് അതിന് കാരണമാകട്ടെ എന്നും ഫൈസല്‍ ബ്ലോഗില്‍ പറയുന്നു.

മുസ്തഫയ്ക്ക് 17 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് അവന്റെ ലൈംഗികമായ ആവശ്യങ്ങള്‍ ഫൈസല്‍ മനസിലാക്കുന്നത്. കുളിപ്പിക്കുന്ന സമയത്തെല്ലാം മകന് ലിംഗോദ്ധാരണമുണ്ടാകുന്നത് താന്‍ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നുവെന്നും തുടര്‍ന്ന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ മനസ്സിലാക്കിയെന്നും ഫൈസല്‍ പറയുന്നു. ഈ പഠനത്തിനൊടുവില്‍ മകന് സ്വയംഭോഗം ചെയ്തു നല്‍കാമെന്ന തീരുമാനത്തിലെത്തുകയായിരുന്നു ഫൈസല്‍. ആദ്യത്തെ തവണ സ്വയംഭോഗം ചെയ്തുകൊടുത്തതിന് ശേഷം മകന്റെ പ്രതികരണം എങ്ങനെയായിരുന്നുവെന്നും ഫൈസല്‍ ബ്ലോഗില്‍ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.

'ആദ്യം അവന്‍ പുഞ്ചിരിച്ചു. പിന്നീട് പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു. സ്വയംഭോഗം ചെയ്തുകൊടുത്തത് അവന് എത്രത്തോളം ആശ്വാസവും സന്തോഷവും നല്‍കിയെന്നത് ഞാനിപ്പോഴും ഓര്‍ക്കുന്നു. പിന്നീട് അവന്‍ വളരെ ഉന്മേഷവാനായിരുന്നു'

