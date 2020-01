ഇന്ത്യന്‍ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലേക്ക് എത്തിയ അറിയപ്പെടുന്ന ആദ്യ പേര്‍ഷ്യന്‍ സഞ്ചാരിയാണ് മാലിക് ദിനാര്‍. എന്നാല്‍, ഇവിടെ പറയുന്നത് ദിനാര്‍പോലെ വിലകൂടിയ മറ്റൊരു മാലിക്കിനെക്കുറിച്ചാണ്. ഒന്നും രണ്ടുമല്ല 25 കോടിയാണിതിന്റെ മൂല്യം. ടേക്ക് ഓഫ് എന്ന അന്താരാഷ്ട്രശ്രദ്ധ നേടിയ ചിത്രത്തിനുശേഷം മഹേഷ് നാരായണന്‍ സംവിധാനംചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് 'മാലിക്'. ചിത്രത്തില്‍ പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതാകട്ടെ ദിനാര്‍പോലെ മൂല്യമുള്ള ഒരു നടനും. മറ്റാരുമല്ല, ഫഹദ് ഫാസിലാണത്. കഠിനവ്രതങ്ങളിലൂടെ മെലിഞ്ഞുണങ്ങിയാണ് ഫഹദ് 'മാലിക്കി'ല്‍ എത്തുന്നത്. ഫഹദിന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വിലകൂടിയ ചിത്രംകൂടിയാണിത്.

ഫീനിക്സ് പക്ഷിയെപ്പോലെയാണ് ഈ നടന്‍. സ്വന്തം ചാരത്തില്‍നിന്നായിരുന്നു ഉയിര്‍ത്തെണീക്കല്‍. അതിന് 'ഒരു കൈയെത്തും ദൂരത്തി'ന്റെ അകലമേയുള്ളൂ. ആ ചിത്രത്തെ പറയുമ്പോള്‍ സിനിമാക്കാരനായ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ മകനെ ഓര്‍മവരും. അന്നവന് രണ്ടുവയസ്സ് കാണും. കരച്ചില്‍ തുടങ്ങിയാല്‍ നിര്‍ത്താന്‍ ഫഹദിന്റെ ആദ്യചിത്രം 'കൈയെത്തും ദൂരത്തി'ലെ 'വസന്ത രാവിന്‍ കിളിവാതില്‍ തുറന്നതാരാണ്' എന്ന ആ പാട്ടുകേള്‍പ്പിക്കണമായിരുന്നു. പിന്നെയൊരു ചിരിയാണ്.

എന്നാല്‍, ആ പടവും പാട്ടും ഫഹദിന്റെ അഭിനയജീവിതത്തില്‍ വലിയ സന്തോഷങ്ങളൊന്നും സമ്മാനിച്ചില്ല. പക്ഷേ, ആ സിനിമ ഫഹദ് എന്ന നടനെ വലിയൊരു തിരിച്ചറിവിലേക്ക് നയിച്ചുവെന്നതാണ് യാഥാര്‍ഥ്യം. സ്വയം നവീകരണത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് ഉയര്‍ത്തുകയും ചെയ്തു. സിനിമ ഇറങ്ങിയശേഷം ഫഹദ് എവിടെയാണെന്നുപോലും അറിയാത്ത ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. ജോണ്‍ മില്‍ട്ടണ്‍ വിശേഷിപ്പിക്കുംപോലെ ഒരു 'ഹോര്‍ട്ടണ്‍പിരീഡ്'. അത്യപൂര്‍വമായ സഹനത്തിന്റെയും ഒരുക്കത്തിന്റെയും നാളുകള്‍. അഭിനയത്തെ പ്രൊഫഷണലായി സമീപിക്കാനുള്ള കരുത്താര്‍ജിക്കാന്‍ അന്ന് ഫഹദ് എത്തിയത് അമേരിക്കയിലെ പരിശീലനക്കളരിയിലാണ്. അവിടെനിന്ന് മടങ്ങിവന്നത് മറ്റൊരു ഫഹദായിരുന്നു. ആ തിളക്കം നമ്മള്‍ പിന്നെ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞത് 'ചാപ്പാക്കുരിശ്' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ്. ഫഹദ് എന്ന നടന്റെ ആഴം അറിയിക്കുന്നതിന്റെ തുടക്കമായിരുന്നു അത്. അതുകഴിഞ്ഞങ്ങോട്ട് അമ്പരപ്പിക്കുന്ന പ്രകടനങ്ങളാണ് നമ്മളീ നടനില്‍നിന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാവും 'മാലിക്'. ഒരു കഥാപാത്രത്തിന്റെ 20 മുതല്‍ 57 വയസ്സുവരെയുള്ള നാല് കാലഘട്ടങ്ങളാണ് ഫഹദ് സിനിമയില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. സമകാലികസംഭവങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലറാണ് ചിത്രം. നായകകഥാപാത്രത്തിന്റെ 37 വര്‍ഷത്ത ജീവിതത്തിലെ നാലുഘട്ടങ്ങള്‍ക്കായി ഫഹദ് നടത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരുക്കം അദ്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ഭക്ഷണമുപേക്ഷിച്ച് സ്വയം മെലിഞ്ഞില്ലാതായി കഥാപാത്രത്തിലേക്കുള്ള ഫഹദിന്റെ കൂടുമാറ്റത്തിന് അറിയാതെ കൈയടിച്ചുപോകും. സമര്‍പ്പണത്തിന്റെ വലിയൊരു മാതൃകയാവുകയാണ് നടന്‍.

ഇത്തരം രൂപമാറ്റങ്ങളാല്‍ മുന്‍പ് ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തിയത് ആമിര്‍ ഖാനാണ്. ദംഗല്‍ എന്ന ചിത്രത്തില്‍ ശരീരഭാരം വല്ലാതെ കൂട്ടിയായിരുന്നു ആ പരീക്ഷണം. കൂടിയ തടി കുറയ്ക്കാന്‍ ചിത്രീകരണം കഴിഞ്ഞുള്ള കഠിന വ്യായാമമുറകള്‍ വേറെയും.

പുതിയകാല കഥകള്‍പോലെ പുതിയകാല നടന്മാരും കഥാപാത്രങ്ങള്‍ക്കായി റിയലിസ്റ്റിക്കാവുകയാണ്. മേക്കപ്പിനെക്കാള്‍ മേക്കോവറുകള്‍ക്കാണവര്‍ പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്നത്. കഥാപാത്രങ്ങളുടെ സത്യസന്ധമായ കാഴ്ചയ്ക്കായി എത്ര വലിയ ത്യാഗം സഹിക്കാനുമവര്‍ മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്നു. അതിന്റെ വലിയ ഉദാഹരണമായിമാറുകയാണ് ഫഹദിന്റെ 'മാലിക്'. ബെന്യാമിന്റെ ആടുജീവിതത്തിലെ നജീബിന്റെ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ സമാനമായ ഒരുക്കത്തിലാണ് പൃഥ്വിരാജും.

ഒരു ഇന്ത്യന്‍ പ്രണയകഥ, 22 ഫീമെയില്‍ കോട്ടയം, ഇയ്യോബിന്റെ പുസ്തകം, അന്നയും റസൂലും, തൊണ്ടിമുതലും ദൃക്സാക്ഷിയും, നോര്‍ത്ത് 24 കാതം, വരത്തന്‍, അതിരന്‍, ഞാന്‍ പ്രകാശന്‍, മഹേഷിന്റെ പ്രതികാരം, കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സ്... ഫഹദിന്റെ ഈ സിനിമകളില്‍ ഒന്നുപോലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെപോയിട്ടില്ല. പ്രമേയംകൊണ്ടും അവതരണംകൊണ്ടും ഇവ ഒന്നിനൊന്ന് വ്യത്യസ്തവുമായിരുന്നു. പാകമായ കുപ്പായം മാത്രം ധരിക്കുംപോലെയാണ് ഫഹദിന്റെ കഥ തിരഞ്ഞെടുക്കല്‍. തനിക്ക് ചേരാത്തതൊന്നും ഈ നടന്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നില്ല. അതുപോലെത്തന്നെയാവും മാലിക് എന്ന സിനിമയും. ചിത്രീകരണസമയത്തെ ഫഹദിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഗെറ്റപ്പുകള്‍ കണ്ട് വ്യത്യസ്തത ആഗ്രഹിക്കുന്ന പുതുതലമുറപ്രേക്ഷകര്‍ വന്‍ പ്രതീക്ഷയിലാണ്. ആന്റോ ജോസഫ് നിര്‍മിക്കുന്ന ചിത്രം ഏപ്രിലില്‍ തിയേറ്ററുകളിലെത്തും.

