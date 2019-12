എം.ടിയുടെ തിരക്കഥയില്‍ ഒരു സിനിമ ഏതു സംവിധായകനേയും എന്നപോലെ എന്റെയും സ്വപ്നമായിരുന്നു. മൂന്നു വര്‍ഷം നീണ്ട പരിശ്രമമാണ് ഒടുക്കം ഒരു സുകൃതം പോലെ എന്നെ തേടി വന്നത്. സംവിധായകന്‍ ഹരികുമാര്‍ ഇരുപത്തഞ്ച് വര്‍ഷങ്ങളിലേക്ക് പോയി. ആ ഫ്ളാഷ്ബാക്കില്‍ ഒരു നല്ല സിനിമയുടെ പിറവി തെളിഞ്ഞുവന്നു.

എം.ടി ആദ്യം എനിക്കുവേണ്ടി ആലോചിച്ച് കഥ 52 സീന്‍ വരെ എഴുതി. കോഴിക്കോട് വെച്ച് കണ്ടപ്പോ ഇത് ഓട്ടിച്ചൊന്ന് നോക്ക് എന്നു പറഞ്ഞു. വായിക്കുമ്പോ സിനിമ പോലെ വിഷ്വലും കണ്ട് പോവുന്നതിനുള്ള എം.ടിയുടെ പ്രയോഗം ആയിരുന്നു ഓട്ടിച്ചു നോക്കല്‍. അത് വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ എം.ടി തന്നെ പറഞ്ഞു. ഇത് ശരിയാവില്ല, നമുക്ക് വേറൊരെണ്ണം ആലോചിക്കാം. പിന്നെയും ഒരു വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ഒരു കോള്‍. മരണം പ്രതീക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞൊരാള്‍ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരുമ്പോള്‍ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധി എന്ന് രണ്ട് വരിയിലൊരു കഥ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതിലെനിക്ക് പുതുമ തോന്നി. ഇത് മതി സാര്‍ എന്നു ഞാനും.

കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ വീണ്ടും വിളി വന്നു. കോഴിക്കോട്ടേക്കൊന്നു വാ. അപ്പോഴേക്കും മനസില്‍ അദ്ദേഹം കഥയ്ക്ക് ഒരു രൂപം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. നായകന്‍ രവിശങ്കറിന് ഭാര്യയും കാമുകിയും ഒക്കെയായി കഥാപാത്രങ്ങള്‍ പലരും ജനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കന്യാകുമാരി ഗസ്റ്റ്ഹൗസില്‍ വെച്ചാണ് എം.ടി എഴുതുന്നത്. എട്ടു ദിവസം കൊണ്ട് വണ്‍ലൈന്‍ പൂര്‍ത്തിയായി. ആശുപത്രിയില്‍ ആയിരുന്നു അന്ന് കഥയുടെ നല്ലൊരു ഭാഗം. ശാന്തികൃഷ്ണയുടെ കഥാപാത്രം നഴ്സ് ആയിരുന്നു. ആശുപത്രി വല്ലാതെ വരുമ്പോള്‍ ഒരു മടുപ്പ് ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് ഒരു അഭിപ്രായം വന്നു. അടുത്ത സിറ്റിങ്ങ് ആവുമ്പോഴേക്കും മരണം പ്രതീക്ഷിച്ചു കഴിയുന്ന ആള്‍ അന്ത്യാഭിലാഷം എന്ന പോലെ തന്റെ നാട്ടിന്‍പുറത്തേക്ക് യാത്രയാവുന്നു. അവിടെ ശുദ്ധവായു ശ്വസിച്ച് സമാധാനം ആഗ്രഹിച്ച് കഴിയുന്ന അയാളുടെ ജീവിതം, രോഗശയ്യയില്‍ നിന്ന് ഉമ്മറത്തേക്കും തൊടിയിലേക്കും ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് വിഷ്വല്‍ കൂടുതല്‍ മനോഹരമാക്കാന്‍ സഹായിക്കുമെന്ന ചിന്തയും വന്നു.

ഷൂട്ടിങ് തുടങ്ങുന്നതിന് ഒരു മാസം മുമ്പ് സമ്പൂര്‍ണ തിരക്കഥ എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു. ഉണ്ണി നാരായണന്‍ ആണ് പകര്‍ത്തി എഴുതി തന്നത്. ലൊക്കേഷനായി ഒറ്റപ്പാലത്തൊരു വീട് കിട്ടി. മസിനഗുഡിയും തിരുവനന്തപുരവും ചെങ്കോട്ട റെയില്‍വേ തുരങ്കവും ആയിരുന്നു മറ്റ് ലൊക്കേഷനുകള്‍. ക്ലൈമാക്സാണ് തുരങ്കത്തില്‍ ചിത്രീകരിച്ചത്. ഒരു പാട് ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് അങ്ങനെയൊരു സീന്‍ തുരങ്കത്തിലേക്ക് നടന്നു മറയുന്ന കഥാപാത്രത്തില്‍ അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്. പണ്ട് കോട്ടയം വഴി പോവുമ്പോ കോട്ടയം സ്റ്റേഷന് അടുത്തുള്ള തുരങ്കത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോഴുണ്ടാവുന്ന ഒരു അങ്കലാപ്പ് ആണ് ആ സീന്‍ കയ്യില്‍ കിട്ടിയപ്പോ മനസിലൂടെ കടന്നു പോയത്. കഥയില്‍ ആറുമാസം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ചികിത്സയും അസുഖം ഭേദമാവുന്നതും പത്ത് മിനിറ്റുകൊണ്ട് ആവിഷ്‌കരിക്കുക, മൊത്തത്തില്‍ കഥ പ്രേക്ഷകരെ കൊണ്ട് കണ്‍വിന്‍സ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നതും ഒരു സംവിധായകന്‍ എന്ന നിലയില്‍ വലിയ വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു. അത് വിജയിച്ചതാണ് ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്‍ ഏറ്റെടുക്കാന്‍ കാരണം.

കഥ മമ്മൂട്ടിയോട് പറഞ്ഞ കാലം മുതല്‍ പിന്നെ സിനിമ അദ്ദേഹത്തിന്റേതു കൂടിയായി മാറി. അതാണ് മമ്മൂട്ടിയുടെ ഒരു രീതി. പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടെ വിളിക്കും എന്തായി എന്നു ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അത്ര ഉത്സാഹമായിരുന്നു മമ്മൂട്ടിക്ക്. മികച്ച നടനുള്ള സംസ്ഥാന പുരസ്‌കാരവും അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടി.

പേര്, പിന്നെ വീട്ടുപേരുമായി

ഇത് കഴിഞ്ഞ് എന്റെ വീട് പണി പൂര്‍ത്തിയായി, തിക്കുറിശ്ശി ചേട്ടനെ ക്ഷണിക്കാന്‍ ചെന്നതായിരുന്നു. എന്താടോ വീടിന് പേരൊക്കെയിട്ടോ എന്നു ചോദിച്ചു. പേരിടാന്‍ ചേട്ടനാണല്ലോ വിദഗ്ധന്‍, രാശിയും. ചേട്ടന്‍ തന്നെ ഒരു പേര് പറഞ്ഞാട്ടേന്ന് ഞാന്‍ പറഞ്ഞു. എന്തിനാ കൂടുതല്‍ അന്വേഷിക്കുന്നേ, നിന്റെ കയ്യില്‍ തന്നെയുണ്ടല്ലോ നല്ലൊരു പേര്, സുകൃതം എന്നായിരുന്നു മറുപടി. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒ.എന്‍.വി സാറിനെ ക്ഷണിക്കാന്‍ ചെന്നപ്പോ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചപ്പോഴും ഞാനൊരു പേര് നിര്‍ദ്ദേശിക്കാന്‍ പറഞ്ഞു. സുകൃതം ഉണ്ടല്ലോ നല്ല പേരല്ലേ എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങിനെ എം.ടിയോടു കൂടി ചോദിച്ചാണ് വീടിന് സുകൃതം എന്നു പേരിട്ടത്.

സുകൃതം എന്ന പേര് എം.ടി മാധ്യമത്തില്‍ എഴുതിയ കഥയുടെ പേരായിരുന്നു. പല പേരുകളും ആലോചിച്ചപ്പോ എല്ലാം പല സിനിമകള്‍ക്കും വന്ന പേരായിരുന്നു. മഹായാനം ഒക്കെ ആലോചനയില്‍ വന്നതാ. അപ്പോഴാണ് മാധ്യമത്തില്‍ വന്ന കഥ ഓര്‍മ്മ വന്നത്. അതും ഈ സിനിമയുമായി ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലെങ്കിലും ഈ കഥയ്ക്ക് എന്തുകൊണ്ടും സുകൃതം ആയിരിക്കും നല്ലതെന്ന് തോന്നി. അങ്ങിനെയാണ് ഉറപ്പിച്ചത്. ഈ സിനിമകഴിഞ്ഞ് 10 ചിത്രങ്ങള്‍ ഞാന്‍ സംവിധാനം ചെയ്തെങ്കിലും പലരും ഇന്നും പരിചയപ്പെടുമ്പോ സുകൃതത്തിന്റെ സംവിധായകന്‍ എന്നാണ് പറയുക. അങ്ങിനെ ജീവിതവുമായി അത് ഏറെ അലിഞ്ഞു ചേര്‍ന്നു കഴിഞ്ഞു.

അറ്റ്ലസ് രാമചന്ദ്രന്‍ ആയിരുന്നു ചിത്രം നിര്‍മ്മിച്ചത്. അന്ന് അരക്കോടിക്ക് തീര്‍ന്ന ചിത്രമാണത്. ഇന്നാണെങ്കില്‍ ഒരു പത്ത് കോടിയെങ്കിലും വേണ്ടി വന്നേനേ. ദേശീയ സംസ്ഥാന അവാര്‍ഡുകളും പനോരമ സെലക്ഷനും ചിത്രഭൂമി ഗ്യാലപ് പോള്‍ അവാര്‍ഡില്‍ ഏഴ് അവാര്‍ഡ് അടക്കം നിരവധി പുരസ്‌കാരങ്ങളും ചിത്രം നേടി. മികച്ച മലയാള ചിത്രത്തിനുള്ള ദേശീയ പുരസ്‌കാരം, മികച്ച സംഗീത സംവിധാനം പശ്ചാത്തസംഗീതം എന്നിവയ്്ക്കുള്ള പുരസ്‌കാരം അങ്ങിനെ ഒട്ടേറെ അംഗീകാരങ്ങള്‍ ലഭിച്ചു.

നല്ലൊരു നിര്‍മ്മാതാവിന് പുറമെ മികച്ച ടെക്നീഷ്യന്‍മാരെയും ഈ ചിത്രത്തിന് എനിക്കു കിട്ടി. ക്യാമറാമാനായി വേണു, എഡിറ്റിങ് ജി. മുരളി, പശ്ചാത്തലസംഗീതത്തിന് ജോണ്‍സണ്‍, ഗാനരചയിതാവായി ഒ.എന്‍.വി, സംഗീതം ചെയ്യാന്‍ രവി ബോംബെ, അങ്ങിനെ....ഗാനങ്ങള്‍ കമ്പോസ് ചെയ്തത് കോഴിക്കോട് വെച്ചായിരുന്നു. അതില്‍ കടലിന്നഗാധമാം നീലിമയില്‍...എന്ന ഗാനം അന്നും ഇന്നും എന്നും ആസ്വാദകരുടെ ചുണ്ടില്‍ അനശ്വരമായി തുടരുന്നു. എനിക്കും ഈ ഗാനം ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്.

'സുകൃത'ത്തിന് പിന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചവര്‍ നിര്‍മ്മാണം: ചന്ദ്രകാന്ത് ഫിലിംസ്

കഥ: എം.ടി. വാസുദേവന്‍ നായര്‍ അഭിനേതാക്കളും കഥാപാത്രങ്ങളും മമ്മൂട്ടി-രവിശങ്കര്‍

മനോജ് കെ. ജയന്‍- രാജേന്ദ്രന്‍

നരേന്ദ്രപ്രസാദ്- ഡോക്ടര്‍

ഗൗതമി- മാലിനി

ശാന്തികൃഷ്ണ- ദുര്‍ഗ്ഗ

ഒടുവില്‍ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍, കവിയൂര്‍ പൊന്നമ്മ ഗാനരചന: ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ്

സംഗീതം: രവി ബോംബെ

പശ്ചാത്തലസംഗീതം: ജോണ്‍സണ്‍

ക്യാമറ: വേണു

എഡിറ്റിംഗ്: ജി. മുരളി

വിതരണം: ചന്ദ്രകാന്ത് റിലീസ്

റിലീസ്: 1994 ഡിസംബര്‍ 23



ഗാനങ്ങള്‍ കടലിന്നഗാധമാം നീലിമയില്‍ - കെ.ജെ. യേശുദാസ്, കെ.എസ്. ചിത്ര

സഹസ്ര ദലസം - കെ.ജെ. യേശുദാസ്, കോറസ്

ബന്ധങ്ങളേ ജന്മാന്തര സ്നേഹ ബന്ധങ്ങളേ - കെ.എസ്. ചിത്ര

എന്നൊടൊത്തുണരുന്ന പുലരികളേ - കെ.ജെ. യേശുദാസ്

