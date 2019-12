``പന്ത്രണ്ട് വര്‍ഷമായി എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ക്ലബ്ബ് എഫ് എം. എന്റെ ഏകാന്തതയിലെ ക്‌ളോസ് കൂട്ടുകാരന്‍. സ്വീറ്റ് പാട്ടുകാരന്‍. വിരസമായ എന്റെ ഈ ജയില്‍ ജീവിതത്തിലേക്ക് സംഗീതവും അളവറ്റ സന്തോഷവും കൊണ്ടുവന്നു തരുന്ന ക്ലബ്ബ് എഫ് എമ്മിനും താങ്കളുടെ അക്ഷരങ്ങള്‍ക്കും എങ്ങനെ നന്ദി പറയണം എന്നറിയില്ല.''-- വിയ്യൂര്‍ സെന്‍ട്രല്‍ ജയിലില്‍ ഇരട്ട ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന സംഗീതപ്രേമിയായ ഒരു വായനക്കാരന്റെ കത്ത്.

``ഇന്ന് എന്റെ അറുപത്തിമൂന്നാം ജന്മദിനമാണ്. ജയിലില്‍ ഇത് മുപ്പത്തിരണ്ടാം വര്‍ഷം. As an outlaw, ജയിലിനകത്തായാലും പുറത്തായാലും ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കാനോ ആശംസകള്‍ കേള്‍ക്കാനോ എനിക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടായിട്ടില്ല. ഇപ്പോള്‍, ഇതെഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോള്‍ ക്ലബ്ബ് എഫ് എമ്മില്‍ കേള്‍ക്കുന്നത് ``ഖല്‍ബില്‍ തേനൊഴുകും കോയിക്കോട്'' എന്ന പാട്ടാണ്. എന്റെ മുപ്പത്തഞ്ചാം നമ്പര്‍ സെല്ലിന് മുന്‍പിലുള്ള ബോക്‌സിലൂടെ ഹിതയുടെ മാസ്മരികതയുള്ള സംസാരം കേള്‍ക്കാം.... റേഡിയോ കേള്‍ക്കുന്നതോടൊപ്പം താങ്കള്‍ എഴുതിയ ``ഒരു കിളി പാട്ടുമൂളവേ'' എന്ന പുസ്തകവും മുന്നില്‍ തുറന്നുവെച്ചിരിക്കുന്നു ഞാന്‍.

``2007 -- 2008 കാലത്ത്, ക്ലബ്ബ് എഫ് എമ്മിന്റെ തുടക്കം മുതലുള്ള കേള്‍വിക്കാരനാണ് ഞാനെന്ന് അഭിമാനത്തോടെ തന്നെ ഞാന്‍ പറയും..... ഇന്നും ആ പതിവ് തുടരുന്നു. ഇവിടെ പകല്‍ സമയത്ത് പാട്ടു വെക്കില്ല. അവധി ദിവസങ്ങളില്‍ പകല്‍സമയം ടി വി വെക്കുന്നതിനാല്‍ പാട്ട് കേള്‍ക്കാന്‍ കഴിയാറില്ല. എന്നും വൈകീട്ട് 6.30 മുതല്‍ 9 വരെ മാറി മാറി പല ദിവസങ്ങളിലും റേഡിയോ കേള്‍ക്കും. അന്നും ഇന്നും ഞാന്‍ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പരിപാടി ക്ലബ്ബ് ഡയമണ്ട്‌സ് ആണ്. പഴയ പാട്ടുകളോടാണ് എനിക്ക് കൂടുതല്‍ താല്‍പ്പര്യം. അതിനര്‍ത്ഥം മറ്റ് പാട്ടുകള്‍ ഇഷ്ടമല്ല എന്നല്ല.... Being an oversensitive perosn, when I hear sad osngs, they bring tears to my eyes..''

``ഒന്‍പത് വര്‍ഷം മുംബൈയില്‍ ജീവിച്ച എനിക്ക് (1977--86) ലതാജിയടക്കം പലരുടെയും സംഗീത പരിപാടികള്‍ കേള്‍ക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടി. ഖയ്യാം സാഹിബിനെ ദൂരെ നിന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഖയാമിന്റെ ഉമ്രാവ് ജാന്‍ ഏത് സംഗീത പ്രേമിക്കാണ് മറക്കാനാവുക? ``ആജാരേ ഓ മേരെ ദില്‍ എന്ന ഗാനവും നൂറി സിനിമയും ഇന്നും എന്റെ ഓര്‍മ്മയില്‍ സുഗന്ധം നിറയ്ക്കുന്നു. ഇഷ്ടഗാനങ്ങള്‍ എപ്പോഴും കേള്‍ക്കുക ക്ലബ്ബ് എഫ് എമ്മില്‍ കൂടിയാണ്..റഫി സാഹിബിന്റെ ജോ ബാത് തുജ്മേ ഹേ എത്ര തവണ കേട്ടാലാണ് മതിവരുക? അങ്ങനെ എത്രയെത്ര പാട്ടുകള്‍. പല പാട്ടുകളും കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ കോഴിക്കോട്ട് ചെലവഴിച്ച എന്റെ കൗമാര യൗവന കാലങ്ങള്‍ ഓര്‍മ്മവരും. പുഷ്പ, കോറണേഷന്‍, രാധ, ഡേവിസണ്‍, ക്രൗണ്‍ തുടങ്ങിയ സിനിമാശാലകള്‍, മാനാഞ്ചിറ, പാര്‍ക്ക് റെസ്റ്റോറന്റ്, രാംദാസ് വൈദ്യര്‍, തെരുവത്ത് രാമന്‍,... ആദ്യമായി ദാസേട്ടന്റെ ഗാനമേള കേട്ട സാമൂതിരി സ്‌കൂള്‍ മൈതാനം. അപ്‌സരയ്ക്കടുത്തുള്ള ഹോട്ടല്‍ പഞ്ചവടി, ക്വീന്‍സ്.....

``കഴിഞ്ഞ 32 വര്‍ഷമായി എല്ലാവരും ഉണ്ടായിട്ടും അനാഥനെ പോലെ കഴിയുന്ന എനിക്ക്, താങ്കളെ പോലുള്ളവരുടെ സംഗീത പുസ്തകങ്ങളും, റേഡിയോയിലൂടെ ഒഴുകിവരുന്ന പാട്ടുകളുമാണ് ജീവിതത്തില്‍ എല്ലാം. ഇവിടെ ജയിലിലെ ലൈബ്രറിയിലുള്ള താങ്കളുടെ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും പല തവണ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞാന്‍. In everyone's life, at osmetime or other, our inner fire goes out. It then bursts into flames again by an encounter with another human being. We should all be thankful to such people, who rekindle the spirit in us.'' -- അങ്ങനെ തുടരുന്നു ജയിലില്‍ നിന്നുള്ള കത്ത്.

ജീവിതത്തിന്റെ ഏതോ ദശാസന്ധിയില്‍ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ വഴിതെറ്റിപ്പോയ ഒരു സംഗീത മനസ്സിന്റെ ആത്മഗതം. മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രോതാക്കളുള്ള എഫ് എം സ്റ്റേഷന്‍ (50 ലക്ഷം) എന്ന പദവിയുടെ നിറവില്‍ നില്‍ക്കുന്ന ക്ലബ്ബ് എഫ് എമ്മിലെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാര്‍ക്ക് ആത്മസംതൃപ്തിക്ക് ഇതില്‍പ്പരം എന്തു വേണം..?

