ഒരു ദശാബ്ദം കൂടി അവസാനിക്കുന്നു എന്ന ഓര്‍മപ്പെടുത്തലോടെയാണ് 2019 നമ്മോടു വിട പറയുന്നത്. മനുഷ്യജീവിതത്തില്‍ പ്രകടങ്ങളായ മാറ്റങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം മലയാളസിനിമ എത്ര മുന്‍പോട്ടു കുതിച്ചുവെന്നു നമുക്ക് എണ്ണിയെണ്ണി പറയാനാകും. അതു തെളിയിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ ചിത്രങ്ങള്‍ ഓരോ വര്‍ഷവും പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നുതാനും. അവയില്‍ പലതും സംസ്ഥാന-ദേശീയ പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍ക്ക് പരിഗണിക്കപ്പെട്ടു. പലതും ബോക്‌സ് ഓഫീസില്‍ ഗംഭീര വിജയം കാഴ്ച വച്ചു. കാലാകാലങ്ങളായി ചിരിപ്പിക്കുന്നതും ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതുമായി സിനിമകള്‍ എന്നുമുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നു. പുതിയ നടന്‍മാരും നടിമാരും രംഗപ്രവേശം നടത്തി. സിനിമയോടു 'ബൈ ബൈ' പറഞ്ഞ പലരും തിരിച്ചുവന്നു.. ഒന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞു നോക്കാം.. ഈ ദശാബ്ദത്തില്‍ മലയാള ചലച്ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള പരിണാമങ്ങളെന്തൊക്കെയെന്തൊക്കെയെന്ന്..

2010- ബോഡിഗാര്‍ഡ്, പോക്കിരിരാജ..

മലയാള സിനിമയുടെ ഗതി മറ്റൊരു ദിശയിലേക്കു പറത്തി വിട്ട വര്‍ഷമായിരുന്നു 2010. അരുണ്‍ കുമാര്‍ അരവിന്ദ് സംവിധാനം ചെയ്ത കോക്ക്‌ടെയില്‍ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് ഇവിടെ ആ നവ വിപ്ലവത്തിനു തുടക്കമിട്ടത് എന്ന് പറയാം. കനേഡിയന്‍ ചിത്രം ബട്ടര്‍ഫ്‌ളൈ ഓണ്‍ എ വീലിന്റെ റീമേക്ക് എന്നു പറയാതെ പറഞ്ഞിരുന്ന സിനിമ അക്കാലത്തു പുറത്തുവന്ന മറ്റു ചിത്രങ്ങളില്‍ നിന്നും പ്രമേയം കൊണ്ടും മേക്കിംഗ് കൊണ്ടും വ്യത്യസ്തത പുലര്‍ത്തിയിരുന്നു. ജയസൂര്യ, അനൂപ് മേനോന്‍, സംവൃത സുനില്‍, അപര്‍ണ നായര്‍ എന്നിവര്‍ പ്രധാന വേഷങ്ങള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്ത ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്ത ദിനങ്ങളില്‍ ആരും കണ്ടുവെന്നു പോലും നടിച്ചില്ല. പിന്നീട് നിരൂപകന്‍മാരുടെ റിവ്യൂകളിലൂടെയാണ് ചിത്രത്തിന് ജീവന്‍ തിരികെ ലഭിച്ചത്.

എന്നിരുന്നാലും, 2010ലെ ഹിറ്റ്‌മേക്കേഴ്‌സ് മമ്മൂട്ടിയും ദിലീപുമാണ്. മമ്മൂട്ടിയുടെ മൂന്നു ചിത്രങ്ങളാണ് അക്കൊല്ലം ഹിറ്റ് ചാര്‍ട്ടില്‍ തരക്കേടില്ലാത്ത ഇടങ്ങളിലിരുന്നത്. ഒന്നുമില്ലായ്മയില്‍ നിന്നും ഒരു നഗരത്തിന്റെ എല്ലാമെല്ലായി മാറിയ പ്രാഞ്ചിയേട്ടനും ബെസ്റ്റ് ആക്ടറും പോക്കിരിരാജയും കേരളക്കരയിലുണ്ടാക്കിയ കോളിളക്കം ഇന്നും മാഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നതിനു എതിരഭിപ്രായമില്ല.

മലയാളത്തില്‍ ഹിറ്റ്ചാര്‍ട്ടില്‍ ഇടം പിടിച്ചതു കണ്ട് തമിഴിലേക്കും കന്നഡയിലേക്കും പിന്നീട് ഹിന്ദിയിലേക്കും റീമേക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട സിദ്ദിഖിന്റെ ബോഡിഗാര്‍ഡും കാര്യസ്ഥനും മേരിക്കുണ്ടൊരു കുഞ്ഞാടും മലയാളികള്‍ കണ്ടത് 2010ല്‍ തന്നെ. ലാല്‍ജോസിന്റെ എല്‍സമ്മ എന്ന ആണ്‍കുട്ടി, നിവിന്‍ പോളി, അജു വര്‍ഗീസ് എന്നീ പ്രതിഭകളെ സമ്മാനിച്ച മലര്‍വാടി ആര്‍ട്‌സ് ക്ലബ്, സജി സുരേന്ദ്രന്റെ ഹാപ്പി ഹസ്ബന്റ്‌സ്, സത്യന്‍ അന്തിക്കാടിന്റെ കഥ തുടരുന്നു, ഇവയെല്ലാം അക്കൊല്ലത്തെ വാണിജ്യവിജയം നേടിയ ചിത്രങ്ങള്‍ തന്നെയായിരുന്നു.

സംസ്ഥാന പുരസ്‌കാരങ്ങളില്‍ തിളങ്ങി സൂഫി പറഞ്ഞ കഥ, ടി ഡി ദാസന്‍ std 6 B എന്നീ സിനിമകളും 2010ല്‍ മലയാളസിനിമയുടെ യശസ്സ് ലോകത്തിനു മുമ്പാകെ ഉയര്‍ത്തി.

2011- ട്രാഫിക്, ചാപ്പാ കുരിശ്, സോള്‍ട്ട് ആന്റ് പെപ്പര്‍..

2010ല്‍ തുടക്കമിട്ട മാറ്റങ്ങള്‍ 2011ല്‍ ഇറങ്ങിയ കാണാനുണ്ടായിരുന്നു. നിരൂപകരും സാധാരണ പ്രേക്ഷകരും ഒരുപോലെ ഉഗ്രനെന്നു വിലയിരുത്തിയ രാജേഷ് പിളളയുടെ ട്രാഫിക്, വി കെ പ്രകാശിന്റെ ബ്യൂട്ടിഫുള്‍, രഞ്ജിത്തിന്റെ ഇന്ത്യന്‍ റുപ്പി, ഫഹദ് ഫാസിലിന് മികച്ച രണ്ടാമത്തെ നടനുള്ള സംസ്ഥാന പുരസ്‌കാരം നേടിക്കൊടുത്ത സമീര്‍ താഹിറിന്റെ ചാപ്പാ കുരിശ്, എന്നിവ തന്നെ മികച്ച ഉദ്ദാഹരണങ്ങളാണ്. തമിഴിലും തെലുങ്കിലും പിന്നീട് പുറത്തിറങ്ങിയ ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പിലൂടെയും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട സന്തേഷ് ശിവന്റെ ഉറുമി അഞ്ച് കോടിയാണ് കളക്ഷന്‍ നേടിയത്.

ബോക്‌സ് ഓഫീസില്‍ കൂപ്പുകുത്തി വീഴുകയും അതേ സമയം നിരൂപകര്‍ പോലും കൈയടിക്കുകയും ചെയ്ത ചിത്രമാണ് ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരിയുടെ സിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ്. പൃഥ്വിരാജ്, ഇന്ദ്രജിത്ത്, പാര്‍വതി, റിമ കല്ലിങ്കല്‍, ശ്വേത മേനോന്‍ എന്നീ താരങ്ങള്‍ അണിനിരന്ന ചിത്രം ഒരുപക്ഷേ ഇത്തിരി കൂടി വൈകിയിറങ്ങിരുന്നെങ്കില്‍ മികച്ച കളക്ഷന്‍ നേടുമായിരുന്നുവെന്നും അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്.

ഭക്ഷണപ്രിയവും പ്രണയവും മനോഹരമായി ഇടകലര്‍ത്തി ആഷിക് അബു ഒരുക്കിയ സോള്‍ട്ട് ആന്റ് പെപ്പറും 2011ലെ ഹിറ്റ്‌ലിസ്റ്റില്‍ ഇടം നേടിയിരുന്നു. മികച്ച കലാമൂല്യമുള്ള ചിത്രമായും ശ്വേത മേനോന്റെ അഭിനയവും സംസ്ഥാന തലത്തില്‍ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. രണ്ടു ബോളിവുഡ് താരങ്ങള്‍ മോഹന്‍ലാലിനൊപ്പം ആദ്യമായി മലയാളത്തില്‍ അഭിനയിച്ച ബ്ലെസിയുടെ പ്രണയം, രതിനിര്‍വേദം, വെള്ളരിപ്രാവിന്റെ ചങ്ങാതി, കാവ്യാ മാധവന്‍ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച്ചവെച്ച കമലിന്റെ ഗദ്ദാമ എന്നിവയും എടുത്തുപറയേണ്ട ചിത്രങ്ങളാണ്.

നടന്‍, സംവിധായകന്‍, ഗായകന്‍ എന്നിങ്ങനെ ബഹുമുഖപ്രതിഭയാകാന്‍ സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ് സെന്‍സേഷനായി മലയാളസിനിമയില്‍ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചതും 2011ലായിരുന്നു. ആ വര്‍ഷത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച കളക്ഷന്‍ നേടിയ ചിത്രമെന്ന നിലയില്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ ബ്രദേഴ്‌സും മോശമല്ലാത്ത കളക്ഷന്‍ നേടി സീനിയേഴ്‌സും ആഘോഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രമേളകളില്‍ മലയാളത്തിനു നല്ലപേരു കേള്‍പ്പിച്ച ആദാമിന്റെ മകന്‍ അബു സലിം അഹമ്മദ് എന്ന സംവിധായകന്റെ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചിട്ടതും സലിംകുമാറിലെ നല്ല നടനെ പ്രേക്ഷകര്‍ തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്ത ചിത്രമായിരുന്നു.

2012- ഉസ്താദ് ഹോട്ടല്‍, 22 എഫ് കെ, അയാളും ഞാനും തമ്മില്‍..

നല്ല കുറേ ചിത്രങ്ങളുടെ വര്‍ഷമെന്നു പറയാം. ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍ എന്ന നടന്റെ താരോദയം കണ്ട വര്‍ഷമെന്നും. ശ്രീനാഥ് രാജേന്ദ്രന്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത സെക്കന്റ് ഷോ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ രംഗപ്രവേശം നടത്തി. പിന്നീട് ഉസ്താദ് ഹോട്ടലിലൂടെ സ്വസ്ഥാനമുറപ്പിച്ചു. ഇന്ന് താരപുത്രന്‍മാരില്‍ ഏറ്റവുമധികം ഫാന്‍സുളള നടന്‍ ഒരുപക്ഷേ ദുല്‍ഖറായിരിക്കാം. അത് സ്വന്തം അധ്വാനം കൊണ്ടു കൂടിയാണെന്ന് അഭിനയിച്ച സിനിമകള്‍ തെളിയിച്ചു.

ഇനി ഈ വര്‍ഷം സിനിമാചരിത്രപുസ്തകത്തില്‍ എഴുതിച്ചേര്‍ത്ത സിനിമകളിലേക്കു കടക്കാം. ആദ്യം പറയേണ്ടത് ആഷിക് അബുവിന്റെ 22 എഫ് കെയെക്കുറിച്ചു തന്നെയാണ്. ശ്യാം പുഷ്‌കരന്റയും അഭിലാഷ് എസ് കുമാറും ചേര്‍ന്ന് എഴുതിയ തിരക്കഥ വെള്ളിത്തിരയിലെത്തിയപ്പോള്‍ കണ്ടത് മാനഭംഗപ്പെട്ടവളുടെ വേദനയും അതിജീവനവുമാണ്. നഴ്‌സായി റിമയും പ്രതിനായകനായി നായകനായ ഫഹദ് ഫാസിലും മത്സരിച്ചഭിനയിച്ചപ്പോള്‍ സിനിമ പ്രേക്ഷകരെ മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു. മെട്രോസെക്ഷ്വല്‍ നായകനായി ഫഹദ് ഫാസിലിനെ കണ്ട മറ്റൊരു ചിത്രമായിരുന്നു ലാൽ ജോസ് സംവിധാനം ചെയ്ത ഡയമണ്ട് നെക്ക്‌ലെസ്. മോഹന്‍ലാലിന്റെ ഗ്രാന്റമാസ്റ്ററിനും മല്ലുസിങ്ങിനുമൊപ്പം 2012 മെയ് നാലിനു പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രം മൂന്നരക്കോടി ബജറ്റോടെ പൂര്‍ണമായും ദുബായില്‍ ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ്.

അതേകൊല്ലം ലാല്‍ജോസ് തന്റെ രണ്ടാംവരവറിയിച്ചു. അയാളും ഞാനും തമ്മില്‍ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ. മികച്ച കലാമൂല്യമുള്ള ചിത്രം, നടന്‍, സംവിധായകന്‍ കൊമോഡിയന്‍ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളില്‍ അക്കൊല്ലത്തെ സംസ്ഥാന പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍ വാരിക്കൂട്ടിയ ചിത്രം ബോക്‌സ് ഓഫീസിലും ഹിറ്റായിരുന്നു. പാട്ടുകള്‍ കൊണ്ടും മലയാളികളെ ആകര്‍ഷിച്ച സിനിമകളായിരുന്നു മേല്‍പ്പറഞ്ഞ രണ്ടും.

അഞ്ജലി മേനോന്‍ എന്ന സംവിധായകയുടെ പ്രതിഭ മലയാളികള്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞതും 2012ല്‍ തന്നെ. മഞ്ചാടിക്കുരുവിലൂടെ. പൃഥ്വിരാജ്, തിലകന്‍, പദ്മപ്രിയ, കവിയൂര്‍ പൊന്നമ്മ തുടങ്ങി മലയാളം കണ്ട നല്ല അഭിനേതാക്കളില്‍ പലരും ചലച്ചിത്രമേളകളിലും തീയേറ്ററുകളിലും ഒരുപോലെ വിജയിച്ച ആ ചിത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ഉപ്പൂപ്പാന്റെയും പേരക്കുട്ടിയുടെയും കഥ പറഞ്ഞ ഉസ്താദ് ഹോട്ടലും അതേ വര്‍ഷം തന്നെ പുറത്തുവന്നപ്പോള്‍ അഞ്ജലി മേനോന്‍ തന്നെ മികച്ച തിരക്കഥാകൃത്തെന്ന് കേരളം വിധിയെഴുതി.

2012ൽ സാമ്പത്തിക ലാഭം കൊയ്ത സിനിമകളില്‍ ട്രിവാന്‍ഡ്രം ലോഡ്ജ്, മല്ലുസിങ്, തട്ടത്തിന്‍ മറയത്ത്, മൈ ബോസ്, ടാ തടിയാ എന്നിവയും ഉള്‍പ്പെടും.

2013- ദൃശ്യം, ആമേന്‍, സെല്ലുലോയ്ഡ്..

വര്‍ഷത്തിലെ അവസാന മാസം റിലീസ് ചെയ്തതാണെങ്കിലും 2013ലെ സിനിമകളുടെ പട്ടികയില്‍ ആദ്യം സംസാരിക്കപ്പെടേണ്ട സിനിമ ദൃശ്യം തന്നെയാണ്. തമിഴും തെലുങ്കും ഹിന്ദിയും അടക്കമുള്ള ഇന്ത്യന്‍ ഭാഷകള്‍ കടന്ന്, ചൈനീസിലും വരെ റീമേക്ക് ചെയ്ത ജീത്തു ജോസഫ് ചിത്രം. ദൃശ്യത്തിനു മുമ്പ് അതേ വര്‍ഷം മെമ്മറീസ് എന്ന മറ്റൊരു ക്രൈം ത്രില്ലറും അദ്ദേഹം സംവിധാനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ബോക്‌സ് ഓഫീസ് കളക്ഷന്‍, റീമേക്ക്, സാറ്റലൈറ്റ്, ടെലിവിഷന്‍ പകര്‍പ്പാവകാശങ്ങള്‍ എന്നിവ പരിശോധിച്ചാല്‍ 50 കോടിയും ലോകമാകെ 75 കോടിയുമാണ് ദൃശ്യത്തിന്റെ ആകെ കളക്ഷന്‍. 2016ല്‍ റിലീസായ മോഹന്‍ലാല്‍ ചിത്രം പുലിമുരുകനു മുമ്പു വരെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കളക്ഷന്‍ നേടുന്ന മലയാള ചിത്രം ദൃശ്യമായിരുന്നു.

അതേ വര്‍ഷം തന്നെ രാജീവ് രവിയുടെ അന്നയും റസൂലും 12 കോടി കളക്ഷന്‍ നേടിയിരുന്നു. കമല്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത സെല്ലുലോയ്ഡിനായിരുന്നു അക്കൊല്ലത്തെ മികച്ച ചിത്രത്തിനുള്ള ദേശീയ പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചത്. സംസ്ഥാനത്തെ മികച്ച ചിത്രവും നടനും സംഗീത സംവിധായകനും ഗായികയും കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനറും കലാ സംവിധായകനും പ്രത്യേക ജൂറി പരാമര്‍ശവും സെല്ലുലോയ്ഡ് കൊണ്ടുപോയി. നിരവധി രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രമേളകളിലും ചിത്രം തിളങ്ങി. ഒരുദിവസം സംഭവിക്കുന്ന കഥകള്‍ മലയാളത്തില്‍ ധാരാളമായി ഇറങ്ങിത്തുടങ്ങിയത് അല്‍ഫോണ്‍സ് പുത്രന്റെ നേരം ഹിറ്റായതോടെയാണ്. ഇടതു രാഷ്ട്രീയം സംസാരിച്ച ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ്, മുംബൈ പോലീസ്, നീലാകാശം പച്ചക്കടല്‍ ചുവന്ന ഭൂമി, റോമന്‍സ്, ഷട്ടര്‍, പുണ്യാളന്‍ അഗര്‍ബത്തീസ് എന്നീ ചിത്രങ്ങളും 2013ലെ മികച്ച മലയാളം ചിത്രങ്ങളില്‍ പെടുത്താം.

2014- ഇയ്യോബിന്റെ പുസ്തകം, ബാംഗ്ലൂര്‍ ഡെയ്‌സ്, വെള്ളിമൂങ്ങ..

14 വര്‍ഷത്തിനു ശേഷം നടി മഞ്ജു വാര്യരെ മലയാളത്തിനു തിരികെ ലഭിച്ച റോഷന്‍ ആന്‍ഡ്രൂസ് ചിത്രം ഹൗ ഓള്‍ഡ് ആര്‍ യൂ തീയേറ്ററില്‍ വിജയിച്ചിരുന്നു. തമിഴിലേക്കും റീമേക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ജ്യോതികയാണ് തമിഴില്‍ മഞ്ജു ചെയ്ത വേഷത്തില്‍ അഭിനയിച്ചത്. ഛായാഗ്രഹകനെന്ന നിലയിലും സംവിധായകനെന്ന നിലയിലും അമല്‍ നീരദിനെ വിലയിരുത്തപ്പെട്ട ഇയ്യോബിന്റെ പുസ്തകവും 2014ലെ ചിത്രമായിരുന്നു. ഫ്രെയിമുകളിലും മേക്കപ്പിലും ശബ്ദസംയോജനത്തിലും 1900കളുടെ പഴമ സസൂക്ഷ്മം കാത്തുസക്ഷിച്ചതിന് സംസ്ഥാന പുരസ്‌കാര പട്ടികയില്‍ ഇടം നേടിക്കൊണ്ടു തന്നെയായിരുന്നു അത്. ഒരു ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം സുരേഷ് ഗോപി അഭിനയിച്ച അപ്പോത്തിക്കിരിയും പുരസ്‌കാരത്തിളക്കമാര്‍ന്നിരുന്നു.

ജൂഡ് ആന്റണി ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്ത ഓം ശാന്തി ഓശാനയിലെ നസ്രിയയുടെ പെര്‍ഫോമന്‍സ് കണ്ട് പ്രേക്ഷകര്‍ പറഞ്ഞു. നസ്രിയക്കു പകരം വെക്കാനൊരു നടി മലയാളത്തിലില്ലെന്ന്. അക്കൊല്ലത്തെ സംസ്ഥാന പുരസ്‌കാരം നടിയെ തേടിയെത്തുകയും ചെയ്തു. എബ്രിഡ് ഷൈനിന്റെ അഞ്ജലി മേനോന്റെ ബാംഗ്ലൂര്‍ ഡെയ്‌സ്, രാജീവ് രവിയുടെ ഞാന്‍ സ്റ്റീവ് ലോപസ് എന്നിവയും 2014ല്‍ ഇറങ്ങിയവയാണ്. ജിബു ജേക്കബിന്റെ വെള്ളിമൂങ്ങയായിരുന്നു അക്കൊല്ലത്തെ ഏറ്റവും കളക്ഷന്‍ നേടിയ ചിത്രം.

2015- പ്രേമം, എന്ന് നിന്റെ മൊയ്തീന്‍, സു സു സുധി വാത്മീകം..

മലര്‍മിസിനെ മലയാളത്തിനു ലഭിച്ച വര്‍ഷം. അല്‍ഫോണ്‍സ് പുത്രന്റെ സംവിധാനത്തില്‍, നിവിന്‍പോളിയുടെ കരിയറില്‍ ബ്രേക്ക് നല്‍കിയ പ്രേമമാണ് 2015ല്‍ ഏറ്റവും കളക്ഷന്‍ നേടിയ ചിത്രം. കലാലയജീവിതം എക്കാലവും നൊസ്റ്റാള്‍ജിയയായി കൊണ്ടു നടക്കുന്ന മലയാളി പ്രേക്ഷകര്‍ പ്രേമത്തെ ഇരുകൈകളും നീട്ടിയാണ് സ്വീകരിച്ചത്. മൊയ്തീനും കാഞ്ചനമാലയും തമ്മിലെ അനശ്വരപ്രണയത്തിന്റെ കഥ പറഞ്ഞ എന്ന് നിന്റെ മൊയ്തീനും കലാമൂല്യത്തിലും ബോക്‌സ്ഓഫീസ് കളക്ഷനിലും ഒട്ടും പിറകിലല്ല. പാര്‍വതി എന്ന നടിയെ രേഖപ്പെടുത്തിയ സിനിമയെന്നതിലുപരി അക്കൊല്ലം ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കളക്ഷന്‍ നേടിയ മലയാളസിനിമയെന്ന ക്രെഡിറ്റും മൊയ്തീനുതന്നെ. രണ്ടുമാസത്തിനുള്ളില്‍ 45 കോടിയാണ് സിനിമ നേടിയത്. സംസ്ഥാന-ദേശീയ പുരസ്‌കാരങ്ങളിലും എന്നു നിന്റെ മൊയ്തീന്‍ തന്നെയായിരുന്നു താരം. ചാര്‍ലിയിലെ അഭിനയമാണ് ദുല്‍ഖറിനെ മികച്ച നടനാക്കിയത്. അതേ വര്‍ഷം രഞ്ജിത്ത് ശങ്കര്‍-ജയസൂര്യ കൂട്ടുകെട്ടില്‍ സു സുധി വാത്മീകം എന്ന ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിന് ജയസൂര്യയെ മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ പുരസ്‌കാരത്തിന് നിര്‍ദേശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ലഭിക്കുകയുണ്ടായില്ല. ഷാജി പാപ്പന്‍ എന്ന കുപ്രസിദ്ധനായകനെ അവതരിപ്പിച്ച് ജയസൂര്യയും തരംഗം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു.

സലിം അഹമ്മദിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ചിത്രം പത്തേമാരി ആ വര്‍ഷത്തെ മികച്ച മലയാള ചിത്രമായിരുന്നു. പ്രവാസി ജീവിതത്തിന്റെ കഥ പറഞ്ഞ ചിത്രത്തില്‍ മമ്മൂട്ടിയുടെ പ്രകടനം അസാധ്യമെന്നു നിരൂപകരടക്കം വിധിയെഴുതിയിരുന്നു.

2016- പുലിമുരുഗന്‍, മഹേഷിന്റെ പ്രതികാരം,ആക്ഷന്‍ ഹീറോ ബിജു

ജനുവരി മുതല്‍ ജൂണ്‍ വരെയുളള കാലഘട്ടത്തിലെ മികച്ച കളക്ഷനോടെ മുന്നേറിയ മലയാളസിനിമ ദിലീഷ് പോത്തന്റെ മഹേഷിന്റെ പ്രതികാരമാണ്. സാള്‍ട്ട് ആന്റ് പെപ്പര്‍ മുതല്‍ നടനായി തുടരുന്ന ദിലീഷ് പോത്തന്റെ ആദ്യ സംവിധാന സംരംഭം. കഥയും തിരക്കഥയും സിനിമയും ദേശീയതലത്തില്‍ (പുരസ്‌കാരങ്ങളോടെ)ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തതോടെ കലാമൂല്യമുള്ള, 'അവാര്‍ഡ് സിനിമകള്‍' എന്ന് മലയാളികള്‍ ഓമനപ്പേരിട്ട് വിളിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ വാണിജ്യപരമായും വിജയിക്കുമെന്നു വന്നു.

മലയാളസിനിമയില്‍ ആദ്യമായി 150 കോടി രൂപ ബോക്‌സ് ഓഫീസ് കളക്ഷന്‍ നേടിയ മോഹന്‍ലാല്‍ ചിത്രം പുലിമുരുഗനും 2016ലെ ഹൈലൈറ്റാണ്. ആ റെക്കോര്‍ഡ് തകര്‍ക്കപ്പെട്ടത് 2019ല്‍ ലൂസിഫര്‍ ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ്. രജിഷ വിജയന്‍ മികച്ച നടിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് 2016ലെ അനുരാഗക്കിരിക്കിന്‍ വെള്ളത്തിലൂടെയും വിനായകന്‍ മികച്ച നടനായത് രാജീവ് രവിയുടെ കമ്മട്ടിപ്പാടത്തിലൂടെയുമാണ്. പ്രിയദര്‍ശന്‍-മോഹന്‍ലാല്‍ ടീമിന്റെ ഒപ്പം, ഗപ്പി, ജേക്കബിന്റെ സ്വര്‍ഗരാജ്യം എന്നീ ചിത്രങ്ങളും വാണിജ്യവിജയം നേടിയിരുന്നു.

2017- തൊണ്ടിമുതലും ദൃക്‌സാക്ഷിയും, ടേക്ക് ഓഫ്, മായാനദി..

ദിലീഷ് പോത്തന്റെ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം തൊണ്ടിമുതലും ദൃക്‌സാക്ഷിയും ദേശീയതലത്തില്‍ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. നിമിഷ സജയനെന്ന നടിയെ മലയാളത്തിനു പരിചയപ്പെടുത്തിയ സിനിമ. ആദ്യ ചിത്രമെന്നു തോന്നിക്കാത്ത അഭിനയമെന്നു കണ്ടവരേവരും വിലയിരുത്തി. പാര്‍വതിയും നവാഗതസംവിധായകന്‍ മഹേഷ് നാരായണനും ദേശീയ തലത്തില്‍ ശ്രദ്ധ നേടിയ ടേക്ക് ഓഫ്, ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരിയുടെ അങ്കമാലി ഡയറീസ്, ആഷിക് അബുവിന്റെ പ്രണയകഥ മായാനദി, ഗോദ, രാമന്റെ ഏദന്‍തോട്ടം, ഹണി ബീ 2, ആട് 2 എന്നിവയും 2017ലെ മികച്ച ചിത്രങ്ങളായി എടുത്തുപറയാം.

2018- സുഡാനി ഫ്രം നൈജീരിയ, ഈ മ യൗ, ജോസഫ്‌..

മികച്ച, ബോക്‌സ്ഓഫീസ് ഹിറ്റുകളുടെ പെരുമഴ തന്നെയാണ് പോയവര്‍ഷം പെയ്തത്. മുഖ്യധാരയിലെത്തിയ ഓരോ ചിത്രവും ഒന്നിനൊന്നു മെച്ചം എന്നേ പറയേണ്ടൂ. ഈട, കാര്‍ബണ്‍, ആമി, ക്യാപ്റ്റന്‍, സുഡാനി ഫ്രം നൈജീരിയ, ഈ മ യൗ, ഞാന്‍ മേരിക്കുട്ടി, കൂടെ, തീവണ്ടി, വരത്തന്‍, ഒരു കുപ്രസിദ്ധ പയ്യന്‍, ജോസഫ് ഇങ്ങനെ നീളുന്നു സിനിമകളുടെ നിര.. ഗോവ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേള, ഐ എഫ് എഫ് കെ തുടങ്ങിയ മേളകളില്‍ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട് പിന്നീട് റിലീസായ ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരിയുടെ ഈ മ യൗ, നിരവധി ദേശീയ അംഗീകാരങ്ങളും സൗബിന്‍ ഷാഹിര്‍ എന്ന നടന് സംസ്ഥാന പുരസ്‌കാരവും നേടിക്കൊടുത്ത സക്കറിയയുടെ സുഡാനി ഫ്രം നൈജീരിയ. ഈ രണ്ടു ചിത്രങ്ങളാണ് ഓണ്‍ലൈന്‍ റിലീസിനു ശേഷവും ഗംഭീരവിജയം കാഴ്ച്ചവെച്ചത്. വളരെക്കാലമായി നടനായും സംവിധാനസഹായിയായും മലയാളസിനിമയിലുള്ള ജോജു ജോര്‍ജ് എന്ന നടന്റെ പ്രതിഭ പുറത്തുകൊണ്ടുവന്ന ജോസഫും മികച്ച പ്രതികരണങ്ങള്‍ ലഭിച്ച ചിത്രമായിരുന്നു.

2019- ലൂസിഫര്‍, ഉയരെ, തണ്ണീര്‍മത്തന്‍ ദിനങ്ങള്‍..

2019 എന്ന വര്‍ഷത്തോടൊപ്പം മോഹന്‍ലാല്‍-പൃഥ്വിരാജ് ചിത്രം ലൂസിഫര്‍ എന്ന സിനിമയും കൂട്ടിവായിക്കാം. ഇതുവരെയായി ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കളക്ഷന്‍ നേടിയ മലയാളസിനിമ ലൂസിഫറാണ്. പൃഥ്വിരാജ് ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം. ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ രാജ്യങ്ങളില്‍ റിലീസായ ചിത്രം ലോകമെമ്പാടും ചര്‍ച്ചയായി എന്നതുതന്നെയാണ് എടുത്തു പറയേണ്ടത്. ലൂസിഫറിനൊരു രണ്ടാംഭാഗമൊരുക്കുന്നതിന്റെ തിരക്കുകളിലാണ് ഇപ്പോള്‍ പൃഥ്വിരാജ്.

ശ്യാം പുഷ്‌കരന്റെ തിരക്കഥയില്‍ ആഷിക് അബു നിര്‍മിച്ച് മധു സി നാരായണന്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്‌സും ഈ വര്‍ഷത്തെ സൂപ്പര്‍ഹിറ്റ് ചിത്രമായിരുന്നു. ജെല്ലിക്കെട്ടിലൂടെ ഏഴാം വരവ് ഗംഭീരമാക്കി ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരിയും 2019ലെ താരമായിരുന്നു. ആസിഡ് ആക്രമണത്തിനിരയായ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ പൊള്ളിക്കുന്ന കഥ പറഞ്ഞ പാര്‍വതിയുടെ ഉയരെ, സദാചാരത്തിന്റെ മുഖങ്ങള്‍ തുറന്നുകാട്ടി ഇഷ്‌ക്, ബോഡി ഷെയ്മിങ്ങിന്റെ അപകടങ്ങള്‍ പറഞ്ഞ തമാശ, തണ്ണീര്‍മത്തന്‍ ദിനങ്ങള്‍, ഉണ്ട, ലൂക്ക എന്നിവയും ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങള്‍ തന്നെ. ഇനിയും ഒരുപാടു തിരക്കഥകള്‍ അണിയറയില്‍ ഒരുങ്ങുന്നു. തീയേറ്ററില്‍ ടിക്കറ്റെടുക്കാന്‍ വരി നില്‍ക്കുമ്പോള്‍ കാണുവാന്‍ കാത്തുനില്‍ക്കുന്നത് നല്ലൊരു സിനിമയ്ക്കു തന്നെയാകണെ എന്നു പ്രാര്‍ഥിക്കുന്ന അതേ പ്രത്യാശയോടെ, ശുഭപ്രതീക്ഷകളോടെ പുതുവര്‍ഷത്തെ വരവേല്‍ക്കാം.

