2019-ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയത് 194 മലയാളം സിനിമകള്‍. ഇതില്‍ 113 സിനിമകള്‍ നവാഗത സംവിധായകരുടേതാണ്. 600 കോടിയായിരുന്നു ഈ വര്‍ഷത്തെ മലയാള സിനിമയുടെ നിക്ഷേപം. പുതുമയുളള വിഷയങ്ങളും മികച്ച അവതരണവും അഭിനയ മുഹൂര്‍ത്തങ്ങളും കൊണ്ട് ചിത്രങ്ങള്‍ മികവ് പുലര്‍ത്തി. സുരാജ് വെഞ്ഞാറമ്മൂടും സൗബിന്‍ സാഹിറും മികച്ച കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ തിളങ്ങി. ഇരുവരും ഒന്നിച്ച സിനിമകളും ശ്രദ്ധേയമായി. ജനപ്രിയതയും കലാമൂല്യവും മുന്‍നിര്‍ത്തി ചിത്രഭൂമി തിരഞ്ഞെടുത്ത 2019 ലെ മികച്ച പത്ത് സിനിമകള്‍ ഇതാ...

1.ജല്ലിക്കട്ട്

കണ്ടുപരിചയിച്ച സിനിമായിടങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള കെട്ടുപൊട്ടിക്കലായിരുന്നു ജല്ലിക്കട്ട്. മനുഷ്യനും മൃഗവും തമ്മിലുള്ള അതിര്‍വരമ്പുകളെ പൊളിച്ചെഴുതാന്‍ ശ്രമിച്ച പടം കാഴ്ചയുടെ പുതിയ ആകാശം മലയാളത്തിന് കാണിച്ചുതന്നു. അറവിനെത്തിച്ച പോത്ത് ചാടിപ്പോകുന്നതും അതിനെ പിടികൂടാനുള്ള ശ്രമവുമാണ് സിനിമയുടെ ഇതിവൃത്തം.

ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരി സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രത്തില്‍ ചെമ്പന്‍ വിനോദ്, ആന്റണി വര്‍ഗീസ് പെപ്പെ, സാബുമോന്‍, ശാന്തി ബാലചന്ദ്രന്‍ എന്നിവര്‍ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചു.

2. ഉയരെ

അതിജീവനത്തിന്റെ ഉള്ളുപൊള്ളിക്കുന്ന ആവിഷ്‌കാരമായിരുന്നു മനു അശോകന്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത ഉയരെ. ബോബി-സഞ്ജയ് ടീം തിരക്കഥ ഒരുക്കിയ ചിത്രം പൊതുബോധത്തിന്റെ സൗന്ദര്യസങ്കല്പങ്ങളുടെ പൊളിച്ചെഴുത്തായിരുന്നു. ആസിഡ് ആക്രമണത്തെ അതിജീവിക്കുന്ന പല്ലവി എന്ന പെണ്‍കുട്ടിയുടെ കഥയാണ് സിനിമ പറഞ്ഞത്. പാര്‍വതി തിരുവോത്ത്, ആസിഫ് അലി, ടൊവിനോ തോമസ്, സിദ്ദിഖ് എന്നിവര്‍ കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചു.

3. ഉണ്ട

മണ്ണിന്റെ രാഷ്ട്രീയം എത്രമേല്‍ സുന്ദരമായി പറയാം എന്ന് തെളിയിച്ച ചിത്രമാണ് ഖാലിദ് റഹ്മാന്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത ഉണ്ട. ഛത്തീസ്ഗഢിലെ മാവോയിസ്റ്റ് പ്രശ്‌നബാധിതമേഖലയില്‍ ജോലിക്കെത്തുന്ന കേരളത്തിലെ ഒരുകൂട്ടം പോലീസുകാരുടെ കഥയാണ് ചിത്രം പറഞ്ഞത്. ഹര്‍ഷാദ് തിരക്കഥ ഒരുക്കിയ ചിത്രത്തില്‍ മമ്മൂട്ടിയാണ് നായകകഥാപാത്രമായത്. ഷൈന്‍ ടോം ചാക്കോ, അര്‍ജുന്‍ അശോകന്‍, റോണി ഡേവിഡ്, ലുക്ക്മാന്‍ എന്നിവരായിരുന്നു പ്രധാന താരങ്ങള്‍.

4. കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സ്

പ്രണയം, സാഹോദര്യം, സൗഹൃദം, ഭയം, ദുഃഖം അങ്ങനെ എല്ലാം നിറച്ച് ഉയിരില്‍ കൊളുത്തി ഹൃദയം കവരുന്ന ചൂണ്ടയായിരുന്നു മധു സി. നാരായണന്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സ്. തുരുത്തില്‍ ജീവിക്കുന്ന നാല് സഹോദരന്മാരുടെ ജീവിതത്തിലൂടെയാണ് കുമ്പളങ്ങി കഥ പറഞ്ഞത്. ലളിതമായ കഥാതന്തുവില്‍നിന്ന് ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാഭാവങ്ങളിലേക്കും ശ്യാം പുഷ്‌കരന്റെ തിരക്കഥ വാതില്‍ തുറക്കുന്നു. സൗബിന്‍ ഷാഹിര്‍, ഫഹദ് ഫാസില്‍, ഷെയ്ന്‍ നിഗം, ശ്രീനാഥ് ഭാസി, അന്നാ ബെന്‍, മാത്യു തോമസ്, ഗ്രേസ് ആന്റണി എന്നിവരാണ് പ്രധാനകഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചത്.

5. തണ്ണീര്‍മത്തന്‍ ദിനങ്ങള്‍

മലയാളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ സര്‍പ്രൈസ് ഹിറ്റുകളിലൊന്നാണ് ഗിരീഷ് എ.ഡി. സംവിധാനം ചെയ്ത തണ്ണീര്‍മത്തന്‍ ദിനങ്ങള്‍. പ്ലസ് ടു കുട്ടികള്‍ക്കിടയിലെ പ്രണയവും സൗഹൃദവും അടിസ്ഥാനമാക്കി ചിത്രം കഥ പറഞ്ഞത്. കുട്ടികള്‍ മത്സരിച്ചഭിനയിച്ചപ്പോള്‍ അത് പ്രേക്ഷകരെ ഒരുപോലെ രസിപ്പിച്ചു. താരഭാരങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ ചിത്രം അമ്പത് കോടിയിലേറെ നേടി. അനശ്വരാ രാജന്‍, മാത്യു തോമസ്, വിനീത് ശ്രീനിവാസന്‍ എന്നിവരാണ് കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചത്.

6. ലൂസിഫര്‍

മാസ് ചേരുവകളുടെ കൃത്യമായ രസക്കൂട്ടുകളില്‍ ചാലിച്ചെടുത്ത ദൃശ്യവിരുന്നായിരുന്നു പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരന്റെ കന്നി സംവിധാനസംരംഭമായ ലൂസിഫര്‍. മോഹന്‍ലാലിന്റെ മാസ് മാനറിസങ്ങളെയെല്ലാം കൃത്യമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താന്‍ മുരളിഗോപിയുടെ തിരക്കഥയ്ക്കായി. കേരളരാഷ്ട്രീയത്തെ ആധാരമാക്കി കഥ പറഞ്ഞ സിനിമയില്‍ സ്റ്റീഫന്‍ നെടുമ്പിള്ളി എന്ന കേന്ദ്രകഥാപാത്രത്തെ മോഹന്‍ലാല്‍ അവതരിപ്പിച്ചു. മഞ്ജു വാര്യര്‍, വിവേക് ഒബ്റോയ്, ടൊവിനോ തോമസ്, പൃഥ്വിരാജ്, ഇന്ദ്രജിത്ത് തുടങ്ങി വന്‍താരനിരതന്നെ ലൂസിഫറിലുണ്ടായിരുന്നു. 150 കോടിയിലേറെ കലക്ഷന്‍ നേടി മലയാളസിനിമ ബോക്സോഫീസ് കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ വിജയമായി ചിത്രം മാറി.

7. ആന്‍ഡ്രോയ്ഡ് കുഞ്ഞപ്പന്‍

പേരിലെ കൗതുകവും റൊബോട്ടിന്റെ സാന്നിധ്യവും പറയാന്‍ തിരഞ്ഞെടുത്ത വിഷയവും സമംചേര്‍ന്നപ്പോള്‍ ആന്‍ഡ്രോയ്ഡ് കുഞ്ഞപ്പന്‍ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനായി. നവാഗത സംവിധായകനായ രതീഷ് ബാലകൃഷ്ണന്‍ പൊതുവാള്‍ പരീക്ഷണത്തിന്റെ നൂല്‍പാലം ഗ്രാമീണാന്തരക്ഷത്തില്‍ കഥാപശ്ചാത്തലമൊരുക്കി വിജയകരമായി മറികടന്നു. പരുക്കന്‍ സ്വഭാവക്കാരനായ വയോധികന് കൂട്ടായി മകന്‍ റൊബോട്ടിനെ കൊണ്ടുവരുന്നതും തുടര്‍ന്നുണ്ടാകുന്ന വൈകാരികസംഘര്‍ഷങ്ങളുമാണ് കഥാതന്തു. സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂടിന്റെ ശ്രദ്ധേയപ്രകടനം സിനിമയ്ക്ക് മുതല്‍ക്കൂട്ടായി. സൗബിന്‍ ഷാഹിര്‍, കെന്‍ഡി സിര്‍ദോ, സൈജു കുറുപ്പ് എന്നിവരാണ് മറ്റ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചത്.

8. തമാശ

ബോഡിഷെയിമിങ് എന്ന വിഷയത്തെ അതിന്റെ എല്ലാ തീവ്രതയോടും കൂടി പ്രേക്ഷകമനസ്സിലേക്ക് എത്തിക്കാന്‍ തമാശയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു. അഷ്റഫ് ഹംസ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം ഒരേസമയം ചിരിപ്പിക്കുകയും ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. കഷണ്ടിത്തലയുള്ള ശ്രീനിവാസന്‍ എന്ന കോളേജ് പ്രൊഫസറുടെ ജീവിതമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ കഥാപരിസരം. വിനയ് ഫോര്‍ട്ട് കരിയര്‍ ബെസ്റ്റ് പ്രകടനം നടത്തിയപ്പോള്‍ സിനിമ എളുപ്പം ലക്ഷ്യം കണ്ടു. ചിന്നു ചാന്ദ്നി, ദിവ്യ പ്രഭ, ഗ്രേസ് ആന്റണി, നവാസ് വള്ളിക്കുന്ന് എന്നിവരാണ് മറ്റ് പ്രധാനകഥാപാത്രങ്ങളായത്.

9. കെട്ട്യോളാണ് എന്റെ മാലാഖ

വിവാഹേതര ലൈംഗികപീഡനം എന്ന കാലികപ്രസക്തിയുള്ള വിഷയം മറകളൊന്നുമില്ലാതെ തുറന്നുപറയാന്‍ എടുത്ത ആര്‍ജവം തന്നെയാണ് കെട്ട്യോളാണ് എന്റെ മാലാഖയെ മികച്ച സിനിമയാക്കുന്നത്. ലൈംഗികജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് അബദ്ധധാരണകളുള്ള സ്ലീവാച്ചന്‍ എന്ന മലയോരയുവാവിന്റെ വിവാഹവും തുടര്‍ന്നുണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങളുമാണ് സിനിമയുടെ ഇതിവൃത്തം. നവാഗത സംവിധായകനായ നിസാം ബഷീറിന് തികഞ്ഞ കൈയടക്കത്തോടെ സിനിമ അവതരിപ്പിക്കാനായി. ആസിഫ് അലി കരിയറിലെ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തി സ്ലീവാച്ചന് ജീവന്‍ നല്‍കി. വീണാ നന്ദകുമാര്‍, ബേസില്‍ ജോസഫ്, ജാഫര്‍ ഇടുക്കി, രവീന്ദ്രന്‍ എന്നിവരാണ് പ്രധാന മറ്റ് കഥാപാത്രങ്ങളായത്

10. വികൃതി

നിഷ്‌കളങ്കമായ വികൃതികള്‍ എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തെ തകര്‍ക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയാണ് വികൃതി. കൊച്ചി മെട്രോയില്‍ നടന്ന ഒരു യഥാര്‍ഥ സംഭവത്തെ ആസ്പദമാക്കി കഥ പറഞ്ഞ ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തത് നവാഗതനായ എം.സി. ജോസഫാണ്. സുരാജിന്റെ പ്രകടനം തന്നെയായിരുന്നു വികൃതിയുടെ ഹൈലൈറ്റ്. വര്‍ത്തമാനസമൂഹം ചര്‍ച്ചചെയ്യേണ്ട വിഷയത്തെ ലളിതമായ അവതരണത്തിലൂടെ പ്രേക്ഷകമനസിലേക്ക് കയറ്റിവിടാനായി. സൗബിന്‍ ഷാഹിര്‍, സുരഭി ലക്ഷ്മി എന്നിവരുടെ പ്രകടനവും ശ്രദ്ധേയം.

2019-ലെ പത്ത് മികച്ച സിനിമകളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒട്ടും എളുപ്പമായ ഒന്നായിരുന്നില്ല. 194 ചിത്രങ്ങളില്‍നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ അവസാന റൗണ്ടിലേക്ക് 22 ഓളം ചിത്രങ്ങളെത്തി. എല്ലാംതന്നെ അവതരണത്തിലെ പുതുമകൊണ്ടും വിഷയത്തിന്റെ തീവ്രതകൊണ്ടും മികച്ചവയായിരുന്നു. ഫൈനല്‍ലിസ്റ്റില്‍ മാറ്റിനിര്‍ത്തപ്പെട്ടെങ്കിലും ഈ സിനിമകളെ പരാമര്‍ശിക്കാതിരുന്നാല്‍ മികച്ച സിനിമകളുടെ പട്ടിക പൂര്‍ണമാവില്ല. ചോല (സനല്‍കുമാര്‍ ശശിധരന്‍), മൂത്തോന്‍ (ഗീതു മോഹന്‍ദാസ്), പ്രതി പൂവന്‍കോഴി (റോഷന്‍ ആന്‍ഡ്രൂസ്), തൊട്ടപ്പന്‍ (ഷാനവാസ് കെ. ബാവക്കുട്ടി), വാരിക്കുഴിയിലെ കൊലപാതകം (രജീഷ് മിഥില), ഇഷ്‌ക് (അനുരാജ് മനോഹര്‍), വൈറസ് (ആഷിഖ് അബു), ഹെലന്‍ (മാത്തുക്കുട്ടി സേവ്യര്‍), അതിരന്‍ (വിവേക് ആര്യന്‍), ഫൈനല്‍സ് (പി.ആര്‍. അരുണ്‍), ജൂണ്‍ (അഹമ്മദ് കബീര്‍), ആന്‍ഡ് ദി ഓസ്‌കാര്‍ ഗോസ് ടു (സലീം അഹമ്മദ്), വിജയ് സൂപ്പറും പൗര്‍ണമിയും (ജിസ് ജോയ്), പൊറിഞ്ചു മറിയം ജോസ് (ജോഷി), മാമാങ്കം (എം പത്മകുമാര്‍), ഡ്രൈവിങ് ലൈസന്‍സ് (ജീന്‍ പോള്‍ ലാല്‍) എന്നിവയാണിവ.

2019-ല്‍ സാമ്പത്തിക വിജയം നേടിയ മലയാള സിനിമകള്‍

ലൂസിഫര്‍

മധുരരാജ

തണ്ണീര്‍മത്തന്‍ ദിനങ്ങള്‍

കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സ്

ലൗ ആക്ഷന്‍ ഡ്രാമ

ഇട്ടിമാണി മെയ്ഡ് ഇന്‍ ചൈന

ആന്‍ഡ്രോയ്ഡ് കുഞ്ഞപ്പന്‍

യമണ്ടന്‍ പ്രേമകഥ

പൊറിഞ്ചു മറിയം ജോസ്

വിജയ് സൂപ്പറും പൗര്‍ണമിയും

ഡ്രൈവിങ് ലൈസന്‍സ്

ഉയരെ

വൈറസ്

ഉണ്ട

കെട്ട്യോളാണ് എന്റെ മാലാഖ

നവാഗത തിളക്കം

2019-ല്‍ മലയാളം കണ്ട മികച്ച നവാഗത സംവിധായകരുടെ പട്ടിക.

• മനു അശോകന്‍ (ഉയരെ)

• മധു സി. നാരായണന്‍ (കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സ്)

• പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരന്‍ (ലൂസിഫര്‍)

• ഗിരീഷ് എ.ഡി. (തണ്ണീര്‍മത്തന്‍ ദിനങ്ങള്‍)

• അനുരാജ് മനോഹര്‍ (ഇഷ്‌ക്)

• അഷ്റഫ് ഹംസ (തമാശ)

• പി.ആര്‍. അരുണ്‍ (ഫൈനല്‍സ്)

• നിസാം ബഷീര്‍ (കെട്ട്യോളാണ് എന്റെ മാലാഖ)

• മാത്തുക്കുട്ടി സേവ്യര്‍ (ഹെലന്‍)

• എം.സി. ജോസഫ് (വികൃതി)

• അഹമ്മദ് കബീര്‍ (ജൂണ്‍)

••വിവേക് ആര്യന്‍ (അതിരന്‍)

Content Highlights : Best 10 Movies In Malayalam Cinema 2019 Best debut directors Actor Actress Malayalam Cinema 2019