നായകന്‍മാരുടെ കഥകള്‍ക്ക് മാത്രമല്ല, വില്ലന്‍മാരുടെ ജീവിതത്തിനും അസാധ്യമായ വിപണിയുണ്ട്. അതിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഉദാഹരണമാണ് തമിഴ്നാടിനെ ഒരുകാലത്ത് വിറപ്പിച്ച അധോലോക നേതാവ് ഓട്ടോ ശങ്കറിന്റെ ജീവിതം. വെബ് സീരീസ് രൂപത്തില്‍ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് മുന്‍പിലെത്തുന്ന ഓട്ടോ ശങ്കറിന്റെ ട്രെയ്‌ലറിനും ടീസറുമെല്ലാം വന്‍ സ്വീകരണമാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. രംഗന്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സീരീസില്‍ മലയാളിയായ അപ്പാനി ശരതാണ് ഓട്ടോ ശങ്കറായി എത്തുന്നത്.

ശങ്കറിനെ കൊടും കുറ്റവാളിയാക്കയിതില്‍ സിനിമയ്ക്ക് പങ്കുണ്ടെന്നാണ് തമിഴ്‌നാട് അഡീഷ്ണല്‍ ഡയറക്ടര്‍ ജനറലായിരുന്ന കെ.വിജയകുമാര്‍ ഒരിക്കല്‍ പറഞ്ഞത്. വയലന്‍സും സെക്‌സും നിറഞ്ഞ സിനിമകളോട് അയാള്‍ക്ക് വല്ലാത്ത അഭിനിവേശമായിരുന്നു.

ആരായിരുന്നു ഒട്ടോ ശങ്കര്‍, തമിഴ്‌നാടിനെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തിയ കൊടുംക്രിമിനലിലേക്കുള്ള അയാളുടെ വളര്‍ച്ച എങ്ങിനെയായിരുന്നു?

1980-കളുടെ അവസാനം. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാല്‍ 88-ല്‍ മദ്രാസ് നഗരത്തിലെ തിരുവാണ്‍മിയൂരില്‍ ദുരൂഹമായ സാഹചര്യത്തില്‍ ഒരു കൂട്ടം പെണ്‍കുട്ടികളെ കാണാതാകുന്നു. പെണ്‍കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കള്‍ പോലീസിനെയും അധികൃതരെയും സമീപിച്ചു. പരാതികളും നിവേദനങ്ങളും നല്‍കിയിട്ടും ഫലമുണ്ടായില്ല.

പെണ്‍കുട്ടികളുടെ തിരോധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിചിത്രമായ ഒട്ടനവധി കഥകളാണ് അക്കാലത്ത് പ്രചരിച്ചത്. ദുരാത്മക്കള്‍ പെണ്‍കുട്ടികളെ വേട്ടയാടി കൊന്നുവെന്ന് ഒരു കൂട്ടം ആളുകള്‍ വിശ്വസിച്ചു. ഈ കഥ ആരെങ്കിലും ബോധപൂര്‍വ്വം പറഞ്ഞു പരത്തിയതാണോ എന്നത് വ്യക്തമല്ല. എന്നാല്‍ ഇതൊരു സ്ഥിരം സംഭവമായതോടെ പോലീസിന് വലിയ തലവേദനയായി. പരാതിയുമായി വരുന്നവര്‍ക്ക് കൃത്യമായ മറുപടി നല്‍കാന്‍ പോലീസിനാകാതെ വന്നപ്പോള്‍ കാര്യങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ വഷളായി. അതിനിടെ തങ്ങളുടെ മക്കള്‍ക്കായി ഗ്രാമീണര്‍ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് തിരച്ചില്‍ ആരംഭിച്ചു. അതും ഫലം കണ്ടില്ല.

മുഖ്യമന്ത്രി എം.ജി.ആറിന്റെ മരണത്തെ തുടര്‍ന്ന് തമിഴ്നാട് അനിശ്ചിതത്വത്തിലായിരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ സംഭവങ്ങള്‍ നടക്കുന്നത്. തുടര്‍ന്ന് സംസ്ഥാനം ഗവര്‍ണറുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായി. പെണ്‍കുട്ടികളുടെ തിരോധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം ഗവര്‍ണര്‍ പി.സി. അലക്സാണ്ടറിന്റെ മുന്‍പിലെത്തി. ഗവര്‍ണറുടെ നിര്‍ദ്ദേശ പ്രകാരം അന്വേഷണ ചുമതല ചെന്നൈ റേഞ്ച് ഡെപ്യൂട്ടി ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ ജനറല്‍ ഓഫ് പോലീസ് ജാഫര്‍ അലി ഏറ്റെടുത്തു.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴില്‍ ഒരു വലിയ അന്വേഷണ സംഘം രൂപീകൃതമായി. ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍മാരായ തങ്കമണി, രംഗനാഥന്‍(പല്ലവം സര്‍ക്കിള്‍) സബ് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ സുബ്രമണ്യന്‍, സെങ്കനി, കോണ്‍സ്റ്റബിള്‍മാരായ രാജന്‍ ബാബു, നടരാജന്‍, ദേവദാസ്, പെരുമാള്‍ എന്നിവരായിരുന്നു സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. തിരുവണ്ണാമലൈ ജില്ലയില്‍നിന്നുള്ള ആരി എന്ന കോണ്‍സ്റ്റബിളിനെ അന്വേഷണ സംഘത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയത് വലിയ വഴിത്തിരിവായി. അന്വേഷണത്തിന്റെ നാള്‍ വഴിയില്‍ ആരി നല്‍കിയ വിലമതിക്കാനാകാത്ത ചില വിവരങ്ങളാണ് കേസിന്റെ ചുരുളഴിയാന്‍ സഹായകരമായത്.

1988-ല്‍ തെരുവില്‍നിന്ന് ഓട്ടോ ഡ്രൈവര്‍ തന്നെ തട്ടിക്കൊണ്ടുവാന്‍ ശ്രമിച്ചതായി ഒരു പെണ്‍കുട്ടി പരാതി നല്‍കി. വൈന്‍ ഷോപ്പിന് മുന്‍പില്‍ വച്ചായിരുന്നു സംഭവം. നേരത്തേ കാണാതായ പെണ്‍കുട്ടികളുടെ തിരോധാനവും ഇപ്പോള്‍ നടന്ന തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകല്‍ ശ്രമവും തമ്മില്‍ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പോലീസ് സംശയിച്ചു. പോലീസ് ആ പരിസരത്ത് വേഷപ്രച്ഛന്നരായി അന്വേഷണം നടത്തി. നാട്ടുകാരില്‍ ഒരാളില്‍നിന്നാണ് ഓട്ടോ ശങ്കര്‍ എന്ന പേര് പോലീസിന് വീണു കിട്ടുന്നത്.

ഓട്ടോ ശങ്കറെന്ന ഗൗരി ശങ്കര്‍

1955-ല്‍ വെല്ലൂര്‍ ജില്ലയിലെ കങ്കയനെല്ലൂര്‍ എന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ് ഗൗരി ശങ്കര്‍ ജനിച്ചത്. ജീവിതമാര്‍ഗം കണ്ടെത്താനാണ് ചെന്നൈ നഗരത്തിലേക്ക് ചേക്കേറിയത്. തുടക്കത്തില്‍ പെയിന്ററായി ജോലി നോക്കി. പിന്നീട് ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായി. ഗൗരി ശങ്കര്‍ ഓട്ടോ ശങ്കര്‍ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. തിരുവാണ്‍മിയൂരിനും മല്ലാലപുരത്തിനുമിടയിലുള്ള കടലോര മേഖലയിലേക്ക് വ്യാജമദ്യം കടത്തുന്നതില്‍ പ്രധാന കണ്ണിയായി അയാള്‍ മാറി.

ഓട്ടോ ശങ്കര്‍ എന്ന കൊടുംകുറ്റവാളിയുടെ വളര്‍ച്ച അവിടെനിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു. പിന്നീട് പെണ്‍വാണിഭ സംഘം രൂപീകരിച്ചു. സഹോദരന്‍ ഓട്ടോ മോഹന്‍, സഹോദരിയുടെ ഭര്‍ത്താവ് എല്‍ഡിന്‍, ശിവജി, ജയവേലു, രാജരാമന്‍, രവി, പളനി, പരമശിവം തുടങ്ങിയവരായിരുന്നു ശങ്കറിന്റെ സഹായികള്‍. ഇവരുടെ വളര്‍ച്ചയോടെ തിരുവാണ്‍മിയൂരിന്റെ സ്വസ്ഥത നശിച്ചു. ശങ്കറിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ഒട്ടനവധി സത്രീകളും പെണ്‍കുട്ടികളുമാണ് കൊടുംപീഡനങ്ങള്‍ക്ക് ഇരകളായത്. തന്റെ വളര്‍ച്ചയ്ക്ക് കടിഞ്ഞാണ്‍ വീഴാതിരിക്കാന്‍ രാഷ്ട്രീയ സൗഹൃദങ്ങള്‍ വളര്‍ത്തിയെടുക്കാനും ശങ്കര്‍ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു.

ആരിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലുകള്‍

ഓട്ടോ ശങ്കര്‍ എന്ന പേര് ലഭിച്ചതോടെ പോലീസ് അന്വേഷണം അയാള്‍ക്ക് നേരേ തിരിച്ചു. ആരിക്ക് ശങ്കറിനെക്കുറിച്ച് നന്നായി അറിയാമായിരുന്നു. ഓട്ടോ ശങ്കറെ ഒരിക്കലും നേരിട്ടുചെന്ന് പിടികൂടുക എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. കാരണം നാട്ടുക്കാര്‍ക്കിടയില്‍ അയാള്‍ക്ക് നല്ല സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്നു. വേഷപ്രഛന്നരായി പോലീസ് കടലോര പ്രദേശങ്ങളില്‍ ശങ്കറിനെ തേടിയിറങ്ങി. പെണ്‍കുട്ടികളെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന വ്യാജേനയാണ് അവര്‍ ശങ്കറിനെ സമീപിച്ചത്. ഇവര്‍ വന്നിരിക്കുന്നത് തങ്ങളെ കുടുക്കാനാണെന്ന് യാതൊരു സംശയവും ശങ്കറിന് തോന്നിയില്ല.

പെണ്‍കുട്ടികളെ കാണിക്കാന്‍ അവരെ അയാള്‍ താവളത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ കണ്ട കാഴ്ചകള്‍ ഭീകരമായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു. അവിടെനിന്ന് മടങ്ങിയവര്‍ പോലീസ് മേലുദ്യോഗസ്ഥരെ വിവരം അറിയിച്ചു. അതിനിടെ ശങ്കറിന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് പോലീസ് പിടിയിലായി. അയാളില്‍നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ശങ്കറിന്റെ മറ്റു കൂട്ടാളികളെ തിരിച്ചറിയാല്‍ പോലീസിന് സാധിച്ചു. ഒടുവില്‍ ശങ്കറും കൂട്ടരും അഴിക്കുള്ളിലായി. അവിടെ നിന്നാണ് അയാളുടെ കൊലപാതക കഥകള്‍ പുറം ലോകം അറിയുന്നത്.

കൊലപാതക പരമ്പര

ലളിത എന്ന സ്ത്രീയാണ് ശങ്കറിന്റെ ആദ്യ കൊലപാതകത്തിന്റെ ഇര (ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങള്‍ പ്രകാരം). രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യ ഗീത സുന്ദരി ആത്മഹത്യ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ശങ്കര്‍ ലളിതയുമായി സൗഹൃദത്തിലാകുന്നത്. അതിനിടെ ശങ്കറിന്റെ സംഘത്തിലെ അംഗമായ സുടലമുത്തു എന്നൊരാളുമായി ലളിത പ്രണയത്തിലാവുകയും ഒളിച്ചോടുകയും ചെയ്തു (ലളിതയും സുടലമുത്തുവും സ്വന്തമായി പെണ്‍വാണിഭം ആരംഭിച്ചത് ശങ്കറിനെ ചൊടിപ്പിച്ചുവെന്നും പറയപ്പെടുന്നു).

ലളിതയ്ക്ക് വേണ്ടി ശങ്കര്‍ ഭ്രാന്തമായ തിരച്ചിലാണ് നടത്തിയത്. ഒടുവില്‍ അവരെയും സുടലമുത്തുവിനെയും ശങ്കര്‍ കണ്ടെത്തി. സുടലമുത്തു അറിയാതെ ലളിതയെ ശങ്കറും സംഘവും മര്‍ദ്ദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി. കുറച്ച് ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം സൗഹൃദ സംഭാഷണത്തിനെന്ന പേരില്‍ സുടലമുത്തുവിനെ ശങ്കര്‍ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി തീ കൊളുത്തി കൊല്ലപ്പെടുത്തി. സുടലമുത്തുവിന്റെ ശരീരഭാഗങ്ങള്‍ കടലില്‍ ഒഴുക്കി. കത്തിച്ചതിന്റെ അടയാളങ്ങള്‍ മറയ്ക്കാനായി മുറി പെയിന്റടിക്കുകയും തറയില്‍ സിമന്റിടുകയും ചെയ്തു.

സുടലമുത്തുവിന്റെ സുഹൃത്ത് രവിയായിരുന്നു ശങ്കറിന്റെ അടുത്ത ഇര. കാണാതായ സുടലമുത്തുവിന്റെ വിവരമറിയാന്‍ ശങ്കറിനടുത്ത് എത്തിയതായിരുന്നു രവി. തനിക്ക് സുടലമുത്തുവിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോള്‍ ഒന്നും അറിയില്ലെന്നാണ് ആദ്യം രവിയോട് ശങ്കര്‍ പറഞ്ഞത്. എന്നാല്‍ അയാള്‍ അത് വിശ്വസിക്കാന്‍ തയ്യാറായില്ല. മാത്രമല്ല, സുടലമുത്തുവിനെ ശങ്കര്‍ വകവരുത്തിയെന്ന് രവിക്ക് സംശയം തോന്നുകയും ചെയ്തു. സുടലമുത്തുവിന്റെ മരണം പുറം ലോകം അറിയാതിരിക്കാന്‍ രവിയെ ശങ്കര്‍ കൊലപ്പെടുത്തി കുഴിച്ചിട്ടു.

തൊട്ടുപിന്നാലെ, സ്വന്തം തട്ടകമായ എല്‍.ബി ലോഡ്ജില്‍നിന്ന് ഒരു യുവതിയെ കടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാന്‍ ശ്രമിച്ച് മൂന്ന് യുവാക്കളെ ശങ്കര്‍ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തി. മോഹന്‍, സമ്പത്ത്, ഗോവിന്ദരാജ് എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. മൂന്ന് പേരേയും മര്‍ദ്ദിച്ച് അവശരാക്കി കൊലപ്പെടുത്തി മൃതദേഹം കുഴിച്ചിടുകയായിരുന്നു.

ശങ്കറിന്റെ ഡയറി വെട്ടിലാക്കിയത്​ ഉന്നതരെ

ശങ്കറിന്റെ അറസ്റ്റിന് ശേഷം അയാളുടെ താവളങ്ങളില്‍ പോലീസ് നടത്തിയ തിരച്ചിലില്‍ നിര്‍ണായകമായ ഒരുപാട് തെളിവുകള്‍ ലഭിച്ചു. രാഷ്ട്രീയത്തിലെയും പോലീസിലെയും പല ഉന്നതരുമായി അയാള്‍ക്ക് അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ഡയറിയില്‍ വിവിധ റാങ്കുകളില്‍പ്പെട്ട ഓഫീസര്‍മാര്‍ക്കൊപ്പമെടുത്ത ചിത്രങ്ങളും ശങ്കര്‍ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഭാവിയില്‍ തന്റെ ഇംഗിതത്തിന് വഴങ്ങാന്‍ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരില്‍ ആരെങ്കിലും വിസമ്മതിച്ചാല്‍ അവരെ ബ്ലാക്ക്മെയില്‍ ചെയ്യാനാണ് ശങ്കര്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ ഡയറില്‍ ഭദ്രമായി സൂക്ഷിച്ചത്. തെളിവുകള്‍ ലഭിച്ചതോടെ കുറ്റക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരേ കര്‍ശന നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

സാഹസികമായ ജയില്‍ചാട്ടം

പല്ലാവാരം പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍നിന്ന് ചെന്നൈ സെന്‍ട്രല്‍ ജയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് മുന്‍പ് പോലീസിന്റെ വലയില്‍നിന്ന് ശങ്കര്‍ സാഹസികമായി രക്ഷപ്പെട്ടു. ജയില്‍ വാര്‍ഡന്‍മാരുടെയും ഒരു സ്ത്രിയുടെയും സഹായത്തോടെയാണ് അയാള്‍ രക്ഷപ്പെട്ടത്. പിന്നീട് ഒഡീഷയിലെ റൂര്‍ക്കലയില്‍വച്ച് അറസ്റ്റിലായി. ശങ്കറിനെ ജയില്‍ ചാടാന്‍ സഹായിച്ചതിന് ജയില്‍ വാര്‍ഡനടക്കം ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു.

ഒടുവില്‍ തൂക്കുകയറില്‍

ചെങ്കല്‍പ്പേട്ട് സെഷന്‍ കോടതിയിലായിരുന്നു ശങ്കറിന്റെ വിചാരണ നടന്നത്. ആറ് കൊലപാതകങ്ങള്‍ക്കു പിന്നിലും ശങ്കറാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. ശങ്കറിനും കൂട്ടാളികളായ എല്‍ദിന്‍, ശിവാജി എന്നിവര്‍ക്കും വധശിക്ഷയാണ് വിധിച്ചത്. വധശിക്ഷ ജീവപര്യന്തമാക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ശങ്കര്‍ ദയാഹര്‍ജി നല്‍കി. എന്നാല്‍ രാഷ്ട്രപതി ശങ്കര്‍ദയാല്‍ ശര്‍മ്മ ദയാഹര്‍ജി തള്ളി. 1995 ഏപ്രില്‍ 27-ന് സേലം സെന്‍ട്രല്‍ ജയിലില്‍വച്ച് ശങ്കറിന്റെ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കി.

നാടിനെ വിറപ്പിച്ച കൊടുംകുറ്റവാളിയായിരുന്നു ശങ്കര്‍. എങ്കിലും അയാളെയും ആരാധിക്കാന്‍ ആളുകള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. നാട്ടുകാരില്‍ ചിലരെ ശങ്കര്‍ സാമ്പത്തികമായി സഹായിച്ചിരുന്നു. ശങ്കര്‍ നടത്തിയ അരുംകൊലകളുടെയും പീഡനത്തിന്റെയും കഥ അവരില്‍ പലര്‍ക്കും ഇന്നും വിശ്വസിക്കാനാകുന്നില്ല.

Content Highlights: auto shankar web series Appani Sarath, who is auto shankar, story of auto shankar, the most wanted criminal