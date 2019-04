'കുട്ടിക്കാലം മുതല്‍ തന്നെയുള്ള എന്റെ സ്വപ്നം ഇതായിരുന്നു. ആളുകളുടെ ഹൃദയങ്ങള്‍ തുറക്കാന്‍ പറ്റുന്ന സംഗീതം സൃഷ്ടിക്കുക' - ഡാനിയല്‍ ഡാരിയസ് ( ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇന്‍ ഹെവന്‍)

സ്വര്‍ഗം പോലെ സുന്ദരമായ ഒരു സ്വീഡിഷ് സിനിമയാണ് 2004-ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ 'ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇന്‍ ഹെവന്‍'. കേ പോളക് സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രം 77-ാമത് അക്കാദമി അവാര്‍ഡ്സില്‍ ഏറ്റവും നല്ല വിദേശ ഭാഷാചിത്രത്തിനുള്ള നാമനിര്‍ദ്ദേശം നേടുകയുണ്ടായി. സംഗീതത്തിലൂടെ ആളുകളുടെ ഹൃദയം തുറക്കുന്നത് സ്വപ്നം കണ്ട ഡാനിയല്‍ ഡാരിയസെന്ന സംഗീതജഞന്‍ തന്റെ ഗ്രാമത്തില്‍ തന്നെ അത് സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത് ഹൃദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുയാണ് പോളക് ഈ കൊച്ചു ചിത്രത്തിലൂടെ. പ്രേക്ഷകരെ നന്‍മയുടെ ഉന്നതങ്ങളിലേക്കുയര്‍ത്തുന്ന ഒരു ഫീല്‍ ഗുഡ് സിനിമ.

വടക്കന്‍ സ്വീഡനിലെ നോര്‍ലന്‍ഡിലുള്ള ചെറിയൊരു ഗ്രാമപ്രദേശം. അവിടുത്തെ ഒരു പള്ളിയും ഇടവകക്കാരും. അവര്‍ക്കൊരു ചെറിയ ക്വയര്‍ ഉണ്ട്. അവിടേയ്ക്ക് ഡാനിയല്‍ ഡാരിയസെന്ന (മിഖേല്‍ എന്‍ക്വിസ്റ്റ് ) പ്രശസ്തനായ സംഗീതജ്ഞന്‍ തന്റെ ശിഷ്ടകാലം ചിലവഴിക്കാനെത്തുകയാണ്.

ഡാനിയലിന്റെ ജന്‍മനാടാണ് ഈ ഗ്രാമം. സമപ്രായക്കാരുടെ ഉപദ്രവം കാരണം ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ ഡാനിയലിന്റെ അമ്മ അവിടെ നിന്നും അവനുമായി മറ്റൊരു പ്രദേശത്തേക്ക് മാറിയതാണ്. വൈകാതെ അമ്മയെ നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും ലോകമറിയുന്ന ഒരു സംഗീത സംവിധായകനായി ഡാനിയല്‍ വളരുന്നു. ഒരു സംഗീത പരിപാടിക്കിടെ ഡാനിയലിന് ഹൃദയാഘാതമുണ്ടായി. ഹൃദയം അസുഖബാധിതമാണെന്ന് ഡോക്ടര്‍ അദ്ദേഹത്തോട് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

ഇതോടെയാണ് സംഗീതത്തിന് വിരാമമിട്ട് ജന്‍മനാട്ടിലേക്ക് ഡാനിയല്‍ മടങ്ങുന്നത്. സുഖകരമായ ഓര്‍മകളൊന്നും സമ്മാനിക്കാത്ത ഗ്രാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള കാരണമെന്താണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനു പോലും അറിയില്ല. ഗ്രാമത്തിലെ എലമെന്ററി സ്‌കൂള്‍ (അവിടെയായിരുന്നു ഡാനിയലിന്റെ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം) വിലയ്ക്കു വാങ്ങി അവിടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ താമസം. ചെറുപ്പത്തിലെ നാടു വിട്ടതിനാല്‍ ഡാനിയല്‍ സ്വന്തം നാട്ടുകാരനാണെന്ന് ഗ്രാമവാസികള്‍ക്കറിയില്ല.

പള്ളിയിലെ പാസ്റ്റര്‍ സ്റ്റിഗായിരുന്നു (നിക്ലാസ് ഫോക്ക്) ഗ്രാമത്തില്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ സന്ദര്‍ശകന്‍. പള്ളിയിലെ ക്വയറിന് വേണ്ട നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കാന്‍ അദ്ദേഹം അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു. ആദ്യം താല്‍പര്യം കാണിച്ചില്ലെങ്കിലും പിന്നീട് ഡാനിയല്‍ ക്വയറിന്റെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്നു. പള്ളിയിലെ സാധാരണ പാട്ടുകാരെക്കൊണ്ട്, സംഗീതം കൊണ്ട് ആളുകളുടെ ഹൃദയം തുറക്കുക എന്ന സ്വപ്നം അദ്ദേഹം നിറവേറ്റുകയാണ്.

ലോകത്തെവിടുത്തെയും നാട്ടിന്‍ പുറങ്ങളിലെപ്പോലെ സ്നേഹവും അസൂയയും താന്‍പോരിമയുമൊക്കെ നിറഞ്ഞ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെ സംഘമാണ് ഡാനിയലിന്റൈ ഗ്രാമത്തിലെ ക്വയറും. ഊര്‍ജവും പ്രസരിപ്പും കൈമുതലായുള്ള ലെന (ഫ്രീഡാ ഹാള്‍ഗ്രെന്‍) ,വിവാഹ ജീവിതത്തില്‍ പൊരുത്തക്കേടുകളുള്ള , പാസ്റ്ററുടെ ഭര്യ ഇംഗര്‍ (ഇംഗെലാ ഓള്‍സണ്‍), ഉയരങ്ങള്‍ മാത്രം സ്വപ്നം കാണുന്ന ഗായക സംഘത്തിന്റെ നേതാവ് ആനെ(ലെനാര്‍ട്ട് ജിക്കല്‍) എന്ന ബിസിനസുകാരന്‍, നല്ലൊരു പാട്ടുകാരിയാണെങ്കിലും എന്നും ഭര്‍ത്താവ് കോണിയുടെ (പെര്‍ മോര്‍ബെര്‍ഗ്) മര്‍ദ്ദനമേറ്റുവാങ്ങുന്ന ഗബ്രിയേല(ഹെലന്‍ സ്യോഹോം) മൊറാലിറ്റിയുടെ അപ്പസ്തോലയായി സ്വയം ചമയുന്ന സിവ് (യില്‍വാ ലിയോഫ്), കുട്ടിക്കാലം മുതല്‍ ആനെയുടെ പരിഹാസമേറ്റുവാങ്ങുന്ന തടിയന്‍ ഹോംഫിഡ് (മൈക്കല്‍ റാം) മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന തോര്‍ (ആന്ദ്രേ സോബര്‍ഗ്) തുടങ്ങിയവരെല്ലാമാണ് ക്വയറിലെ അംഗങ്ങള്‍. തുടര്‍ച്ചയായി പ്രതിസന്ധികളുണ്ടാകുന്നെങ്കിലും ഇതിനെയൊക്കെ തരണം ചെയ്ത് ഓരോരുത്തര്‍ക്കും സ്വന്തം സംഗീതം കണ്ടെത്താനും അതില്‍ നിന്ന് നല്ലൊരു സംഗീതം സൃഷ്ടിക്കാനും ഡാനിയലിനാകുന്നു. ഇവരെല്ലാം അവരുടെ ഹൃദയം ഡാനിയലിനുമുന്നില്‍ തുറക്കുകയാണ്.

ഊര്‍ജ്ജസ്വലയായ ലെനയുമായി ,ഡാനിയല്‍ സ്നേഹത്തിലാകുന്നു. സംഘത്തിലെ മറ്റു സ്ത്രീകള്‍ക്കും അദ്ദേഹത്തോട് സ്നേഹവും ബഹുമാനവുമാണ്. പാസ്റ്ററും കോണിയുമൊക്കെ ഇത് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു. കുട്ടിക്കാലത്ത് ഡാനിയലിനെ ഏറ്റവുമധികം ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുള്ളതും കോണിയാണ്. പാസ്റ്റര്‍ പള്ളി ക്വയറില്‍ നിന്ന് ഡാനിയലിനെ പുറത്താക്കുന്നു. പക്ഷേ അവിടെ തോല്‍ക്കുന്നത് പാസ്റ്ററാണ്. പള്ളി ഉപേക്ഷിച്ച് ആളുകള്‍ പാട്ടുപഠിക്കാനായി ഡാനിയലിന്റെ താമസസ്ഥലത്തേക്കു യാത്രയാകുന്നു. അവിടെ അവരുടെ സംഗീതം വളരുകയാണ്. ഇതിനിടെ ഗ്രാമത്തില്‍ ഒരു സംഗീത പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാന്‍ ആനേ തീരുമാനിക്കുന്നു. ടിക്കറ്റുവച്ചാണ് പരിപാടി. ഇതിലേക്കായി ഗബ്രിയേലയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു പാട്ടും ഡാനിയല്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ആദ്യം വിസമ്മതിച്ചെങ്കിലും ഡാനിയലിന്റെ സ്നേഹപൂര്‍ണമായ നിര്‍ബന്ധത്തിനു വഴങ്ങി ഗബ്രിയേല്‍ തീരുമാനം മാറ്റുന്നു.

വിചാരിച്ചതിനേക്കാള്‍ വന്‍ വിജയമായി അവരുടെ സംഗീതപരിപാടി മാറുന്നു. ഇതിന്റെ വിജയമാഘോഷിക്കാന്‍ ചെറിയ ഒരു ഡിന്നറും അവര്‍ സംഘടിപ്പിച്ചു. അതിനിടയില്‍ തടിയന്‍ ഹോംഫിഡ് പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗുണ്ട് - 'പരിപാടി കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ ഒന്നു രണ്ടു പേര്‍ വന്ന് എന്നെ അഭിനന്ദിച്ചു. ആളുകള്‍ നമ്മളെക്കുറിച്ച് നല്ലതു പറയുന്നതു കേള്‍ക്കുന്നത് എത്ര സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. എന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞുപോയി' . ഈ ലാളിത്യവും സൗന്ദര്യവുമാണ് 'ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇന്‍ ഹെവനിന്റെ' അടിസ്ഥാന തത്വം.

സംഗീത പരിപാടി വിജയമായിരുന്നെങ്കിലും വീട്ടില്‍ ഗബ്രിയേലയെ കാത്തിരുന്നത് നല്ല കാര്യങ്ങളായിരുന്നില്ല. കോണിയുടെ ക്രൂര മര്‍ദ്ദനത്തിന് അവള്‍ ഇരയായി. വൈകാതെ ഡാനിയലിനെയും കോണി മര്‍ദ്ദിച്ചവശനാക്കുന്നു. കോണിയുടെ ബാല്യകാല സുഹൃത്തായ ഡാനിയല്‍ തന്നെയാണ് താനെന്ന് ഡാനിയല്‍ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും മര്‍ദ്ദനത്തിന് കുറവൊന്നുമുണ്ടായില്ല.

ലെനയും ഇംഗറും ഗബ്രിയേലയും ചേര്‍ന്ന് ഡാനിയലിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു. വൈകാതെ താന്‍ ആരായിരുന്നുവെന്നും എങ്ങനെയാണ് ഗ്രാമം വിട്ടുപോകേണ്ടി വന്നതെന്നും ഡാനിയല്‍ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. നിറകണ്ണുകളോടെ എല്ലാവരും ഡാനിയലിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു .ഇതിനിടെ ലെന , ഡാനിയലുമായി അടുത്തിടപഴകുന്നതുകണ്ട സിവ് രോഷത്തോടെ ട്രൂപ്പ് വിടുന്നു. ഗബ്രിയേല , കോനിയെ ഉപേക്ഷിച്ച് കുട്ടികളുമായി വീടുവിട്ടിറങ്ങുന്നു. നല്ലവരായ ഗ്രാമവാസികള്‍ അവളെയും കുട്ടികളെയും സ്വീകരിക്കുന്നു.

സംഗീത പരിപാടിയുടെ വിജയത്തോടെ ട്രൂപ്പില്‍ ചേരാന്‍ ആളുകള്‍ കൂടുതലായി എത്തുന്നു. ഓസ്ട്രിയയില്‍ നടക്കുന്ന 'ലെറ്റ് ദ പീപ്പിള്‍സ് സിംഗ്' എന്ന വാര്‍ഷിക സംഗീത പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ ട്രൂപ്പിന് ക്ഷണം ലഭിക്കുന്നു. മത്സരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതിനോട് ഡാനിയലിന് യോജിപ്പില്ല. എല്ലാവരും കൂടി നിര്‍ബന്ധിച്ചതോടെ അവസാനം അദ്ദേഹം സമ്മതം മൂളുകയാണ്. അവിടെ പാടാനായി മനോഹരമായ ഒരു പാട്ട് അദ്ദേഹം ഒരുക്കുന്നു.

ആനെയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ സംഘം ഓസ്ട്രിയക്ക് തിരിച്ചു. സംഘം അവിടയെത്തിയതോടെ ഡാനിയലിനെക്കണ്ട് മാധ്യമ സംഘങ്ങളും ആരാധകരും പിന്നാലെ കൂടുന്നു. വനിതാ ആരാധകരുടെ ഡാനിയലിനോടുള്ള സ്നേഹ പ്രകടനം കണ്ട ലെന അസ്വസ്ഥയായി. അത് മനസ്സിലാക്കിയ ഡാനിയല്‍ അവളോടുള്ള തന്റെ സ്നേഹം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

ആനെയുടെയും സംഘത്തിന്റെയും പ്രകടനത്തിനുള്ള സമയമായി. ഡാനിയലിനെ കാണാതെ എല്ലാവരും അസ്വസ്ഥരാകുന്നു. അദ്ദേഹം സൈക്കിളില്‍ പുറത്ത് കറങ്ങാന്‍ പോയതാണ്. സമയമായെന്നറിഞ്ഞതോടെ അദ്ദേഹം സംഗീത വേദിയിലേക്ക് കുതിക്കുകയാണ്. ഇതിനിടെ ഡാനിയലിന്റെ അഭാവത്തിലും സംഘം ഗാനം അവതരിപ്പിച്ചുതുടങ്ങി. വേദിയിലേക്കുള്ള പടികള്‍ കയറവേ ഡാനിയലിന് ഹൃദയാഘാതമുണ്ടാകുന്നു. ടോയ്ല്റ്റില്‍ തലയടിച്ചു വീണ ഡാനിയല്‍ ബോധത്തിനും അബോധത്തിനുമിടയിലുള്ള ഒരവസ്ഥയില്‍ തന്റെ ട്രൂപ്പ് മനോഹരമായി പാട്ട് അവതരിപ്പിച്ച കൈയടി വാങ്ങുന്നത് കേള്‍ക്കുന്നതോടെയാണ് സിനിമ അവസാനിക്കുന്നത്. ഡാനിയല്‍ മരിക്കുമോ അതോ ജീവിക്കുമോ എന്നുള്ളത് സംവിധായകന്‍ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്.

സ്വീഡനില്‍ മാത്രമല്ല മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിലും സിനിമ സൂപ്പര്‍ ഹിറ്റായി. ഓസ്ട്രേലിയയില്‍ ഒരു തിയറ്ററില്‍ തുടര്‍ച്ചയായി രണ്ടു വര്‍ഷമാണ് ചിത്രം പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചത്.

