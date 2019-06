ചിലരുടെ വിധി അങ്ങനെയാണ്, ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴല്ല മരണത്തിന് ശേഷമാണ് അവര്‍ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നത്. ബാറ്റ്മാന്‍ സീരിസ് ഡാര്‍ക്ക് നൈറ്റിലെ ജോക്കറെന്ന ക്രൂരനായ വില്ലനായി പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് മുന്‍പിലെത്തിയ ഹീത്ത് ലെഡ്ജര്‍, ഫാസ്റ്റ് ആന്റ് ഫ്യൂരിയസിലെ പോള്‍ വാക്കര്‍, വശ്യസൗന്ദര്യത്തിനും പ്രതീകമായിരുന്ന മര്‍ലിന്‍ മണ്‍റോ, മാദകനടിയെന്ന പട്ടം പ്രേക്ഷകര്‍ ചാര്‍ത്തിക്കൊടുത്ത സില്‍ക്ക് സ്മിത ഇവരെല്ലാം അതിനുദാഹരണങ്ങളാണ്. മലയാള സിനിമയുടെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമായിരുന്നു ഫിലോമിനയും ഈ കൂട്ടത്തില്‍പ്പെടും. സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങള്‍ അരങ്ങു വാഴുന്ന ഈ കാലത്ത് മരണത്തിന് ശേഷം ഫിലോമിന ആഘോഷിക്കപ്പെടുകയാണ്.

കലഹിക്കുന്ന, തെറി വിളിക്കുന്ന, പോരിന് വിളിക്കുന്ന, 'സംസ്‌കാരമില്ലാത്ത സ്ത്രീ' എന്ന് വിളിച്ച് കളിയാക്കുന്നവരോട് തന്റേടത്തോടെ പ്രതികരിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ മലയാള സിനിമയെ ഫിലോമിന പൊളിച്ചെഴുതി. ഫിലോമിനയെക്കൂടാതെ കെ.പി.എ.സി ലളിത, സുകുമാരി അങ്ങനെ വിരലിലെണ്ണാവുന്ന നടിമാര്‍ക്ക് മാത്രമേ സിനിമയില്‍ ഇതിന് സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ.

ദശമൂലം ദാമുവിന്റെയും കണ്ണന്‍ സ്രാങ്കിന്റെയും ട്രോളുകള്‍ അരങ്ങുവാഴുന്ന ഈ സമയത്ത് അധ്യാപികയും എഴുത്തുകാരിയുമായ റിമ റെന്‍ മാത്യു എന്നയാള്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ ഫിലോമിന ട്രോളുകളുമായി കുറച്ച് ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പ് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. 'ബി ലൈക്ക് ഫിലോമിന' എന്ന ഹാഷ്ടാഗോടു കൂടിയായിരുന്നു ട്രോളുകള്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

പ്രേക്ഷകരെ പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിച്ച ഫിലോമിന കഥാപാത്രങ്ങളെയാണ് മീമുകളക്കി അവതരിപ്പച്ചത്. ''ഈ ഫിലോമിനേണ്ടല്ലോ കിടിലാണ്. പകരം വയ്ക്കാന്‍ വേറെ ആളില്ലാത്ത ജനുസാണ്.ആ ഡയലോഗ് ഡെലിവറീം ബോഡി ലാംഗ്വേജും തന്മയത്വോം. ആഹാ. അഖില ലോക ഫിലോമിനാ ഫാന്‍സിന് എന്റെ എളിയ ഉപഹാരം'', എന്നായിരുന്നു റിമ റെന്‍ മാത്യു കുറിച്ചത്. ഇത് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു.

എന്നാല്‍, ഉള്ളില്‍ തിരയടിക്കുന്ന സങ്കടവും വേദനയും ഒളിപ്പിച്ചുവച്ചാണ് ഫിലോമിന വെള്ളിത്തിരയില്‍ ഒരേസമയം വില്ലത്തിയായി വിറപ്പിച്ചതും പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിച്ചതുമെന്ന് ഇന്ന് ഏറെപ്പേര്‍ക്ക് അറിയാത്ത കഥയാണ്. മലയാള സിനിമയില്‍ ദീര്‍ഘകാലം പ്രൊഡക്ഷന്‍ കണ്‍ട്രോളറായി പ്രവര്‍ത്തിച്ച, നടന്‍ സൗബിന്‍ ഷാഹിറിന്റെ പിതാവുമായ ബാബു ഷാഹിര്‍ പറയുന്നത് ഫിലോമിനയുടെ വേറിട്ട ജീവിത യാഥാര്‍ഥ്യമാണ്.

ആനപ്പാറ അച്ചമ്മക്ക് വേണ്ടി ഫിലോമിനയെ തേടിപ്പോയപ്പോള്‍ ആ യാത്രയില്‍ അദ്ദേഹം കണ്ടത്, ചിരിയല്ല, അടിമുടി കണ്ണീരും വേദനയുമാണ്.

ബാബു ഷാഹിര്‍ സംസാരിക്കുന്നു

'ഗോഡ്ഫാദര്‍ സിനിമയുടെ തിരക്കഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികള്‍ കോഴിക്കോട്ട് പുരോഗമിക്കുന്നു. ആനപ്പാറ അച്ചമ്മയുടെ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ ഫിലോമിനച്ചേച്ചിയെ കാണണമെന്ന് സിദ്ദിഖ്-ലാല്‍ എന്നോട് പറഞ്ഞു. ചേച്ചിയെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്റെ ചുമതലയായി. കേരളത്തില്‍ വന്നാല്‍ ചേച്ചി തൊടുപുഴ വാസന്തിയുടെ കൂടെയാണ് താമസിക്കാറുള്ളത്. പക്ഷേ ആ സമയത്ത് ചേച്ചി നാട്ടില്‍ ഇല്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞാന്‍ ഫിലോമിനച്ചേച്ചിയെ തിരഞ്ഞ് ചെന്നൈയില്‍ എത്തി. വല്‍സരവാക്കത്താണ് ആദ്യം ഞാന്‍ അവരെ അന്വേഷിച്ച് പോകുന്നത്. എന്നാല്‍ അവിടെ ചെന്നപ്പോള്‍ ഇപ്പോള്‍ അവിടെ താമസമില്ല എന്നറിഞ്ഞു. പിന്നീട് വടപളനിയില്‍ പോയി അവിടെയും അവര്‍ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ചെന്നൈയിലെ ചില പ്രദേശങ്ങളില്‍ സിനിമാക്കാര്‍ അന്ന് കൂട്ടമായി താമസിക്കാറുണ്ട്. അവിടെയും ചേച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എനിക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമമായി. ഞാന്‍ സിദ്ദിഖ്-ലാലിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഫിലോമിനച്ചേച്ചിയെ കാണാനില്ല, ആനപ്പാറ അച്ചമ്മയ്ക്കു വേണ്ടി വേറെ ആരെയെങ്കിലും കാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും.

സിദ്ദിഖ്-ലാല്‍ പറഞ്ഞു; അതു പറ്റില്ല, ചേച്ചി തന്നെ വേണം. എവിടെ നിന്നാണെങ്കിലും ബാബു അവരെ കണ്ടുപിടിച്ചേ മതിയാകു. അച്ചമ്മയെ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ വേറെ ആര്‍ക്കും പറ്റില്ല. ഞാന്‍ ആകെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായി. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഡബ്ബിങ് ആര്‍ട്ടിസ്റ്റ് ശാന്തനെ കാണുന്നത്. ചേച്ചിയെ രാവിലെ എ.വി.എമ്മില്‍ മകനൊപ്പം കണ്ടെന്ന് ശാന്തന്‍ പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യില്‍ നിന്ന് മേല്‍വിലാസം വാങ്ങി.

ട്രസ്റ്റ് പുരത്തെ മേല്‍വിലാസമായിരുന്നു അത്. ഞാന്‍ അവിടെ ചെന്നപ്പോള്‍ ആകെ ഞെട്ടിപ്പോയി. ഒരു ഒറ്റമുറി വീട്. മലയാളത്തിലെ വലിയ ഒരു ആര്‍ട്ടിസ്റ്റ് താമസിക്കുന്ന വീടാണത്. എനിക്കെന്തോ വല്ലാത്ത വിഷമമായി. ആ സമയത്ത് ചേച്ചിയെ പ്രമേഹം അലട്ടിയിരുന്നു. കാലിലെ ഒരു വിരല്‍ മുറിച്ചു കളഞ്ഞ നിലയിലായിരുന്നു. ആരോഗ്യപരമായ പ്രശ്നങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാന്‍ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തി. ചേച്ചി പറഞ്ഞു; എനിക്ക് വയ്യ മോനേ. ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ്. ഇത്രയും കാലം അഭിനയിച്ചിട്ട് വീടൊന്നും ആയില്ലേ എന്ന് ഞാന്‍ ചോദിച്ചു. ഇല്ല, എല്ലാവരും പൈസ തരാറില്ല. ചിലര്‍ പണം തരും. ചിലര്‍ തരാമെന്ന് പറയും. എന്നാല്‍ ചെക്ക് മാറാന്‍ ചെല്ലുമ്പോള്‍ പണം ഉണ്ടാകില്ല. ഞാന്‍ തര്‍ക്കിക്കാനൊന്നും പോകാറില്ല. ആരെങ്കിലും വിളിച്ചാല്‍ മാത്രമേ നാട്ടില്‍ വരാറുള്ളൂ- കേട്ടപ്പോള്‍ എനിക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമമായി.

ഗോഡ്ഫാദറിന് മുന്‍പ് സിദ്ദിഖ് ലാലിന്റെ ഇന്‍ ഹരിഹര്‍ നഗറില്‍ ചേച്ചി അഭിനയിച്ചിരുന്നു. അപ്പോഴൊന്നും ഞങ്ങള്‍ക്കാര്‍ക്കും ചേച്ചിയുടെ അവസ്ഥ അറിയുമായിരുന്നില്ല. ഞാന്‍ ഗോഡ്ഫാദറിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ആനപ്പാറ അച്ചമ്മ എന്ന കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിച്ചു. ചേച്ചി സന്തോഷത്തോടെ സമ്മതിച്ചു. 25000 രൂപയുടെ ചെക്ക് ഞാന്‍ ചേച്ചിയുടെ കയ്യില്‍ വച്ചു കൊടുത്തു. ആ സമയത്ത് അവരുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ചേച്ചി ചോദിച്ചു, മോനേ, ഇത് മാറിയാല്‍ ശരിക്കും പൈസ കിട്ടുമോ?. അതുകേട്ടപ്പോള്‍ എനിക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമം തോന്നി. അവരെ ഇതിനും മുന്‍പ് ആരെങ്കിലും പറ്റിച്ചിരിക്കാം. ഞാന്‍ അപ്പോള്‍ തന്നെ ചേച്ചിയുടെ ഒപ്പ് വാങ്ങി. ബാങ്കില്‍ പോയി ചെക്ക് മാറ്റി. 25000 രൂപ ചേച്ചിയുടെ കയ്യില്‍ ഏല്‍പ്പിച്ചു.

ഗോഡ്ഫാദറിലെ അഭിനയത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കില്‍ എന്‍.എന്‍ പിള്ളയും ചേച്ചിയും കട്ടയ്ക്ക് നില്‍ക്കുകയായിരുന്നു. അവര്‍ തമ്മിലുള്ള കോമ്പിനേഷന്‍ സീന്‍ ക്ലൈമാക്സില്‍ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാല്‍ അഞ്ഞൂറാനും അച്ചമ്മയും തമ്മിലുള്ള വൈരമാണ് സിനിമയുടെ കാതല്‍. അത് രണ്ടുപേരും അതി ഗംഭീരമായി ചെയ്തു. ഫിലോമിനച്ചേച്ചിയെപ്പോലെ ഒരു ആര്‍ട്ടിസ്റ്റ് ഇനി ഉണ്ടാവുകയില്ല. കോമഡിയാകട്ടെ വില്ലന്‍ വേഷങ്ങള്‍ അങ്ങനെ ഏതു വേഷവുമാവട്ടെ, തന്മയത്വത്തോടെ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ ചേച്ചിക്ക് കഴിയും. കുട്ടിക്കുപ്പായത്തിലെയും വെങ്കലത്തിലെയുമെല്ലാം കഥാപാത്രങ്ങള്‍ ഇപ്പോഴും മനസ്സില്‍ നിറഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്നു.'

