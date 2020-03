കോവിഡ്-19 ഭീതിമൂലം നാട്ടില്‍ കര്‍ഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന്റെ അടുത്തദിവസം കൊച്ചിയിലെ ഫ്ലാറ്റില്‍നിന്നും കോഴിക്കോട്ടേക്ക് സ്വന്തം വാഹനത്തില്‍ കുടുംബത്തോടൊപ്പം തിരിച്ചു. കോവൂരിലെ തറവാട് വീട്ടിലെത്തി കിണറ്റില്‍നിന്ന് വെള്ളം കോരി ഒരു കുളി കുളിച്ചപ്പോള്‍ത്തന്നെ മനസ്സിന് വലിയ ആശ്വാസം തോന്നി. ഫ്ലുാറ്റിലെ നാലു ചുമുരുകള്‍ക്കിടയിലെ ജീവിതത്തില്‍നിന്നും തറവാട് വീട്ടിലെ പച്ചപ്പില്‍ എത്തിയപ്പോള്‍തന്നെ മനഃസുഖം. തറവാട് വീട്ടില്‍ കുറച്ചുകാലമായി അമ്മ വയ്യാണ്ടിരിക്യാണ്. ഇനി കൊറോണ ഭീതി മാറുന്നത് വരെ അമ്മയുടെയും ചേട്ടന്റെയും ചേട്ടത്തിയമ്മയുടെയും മക്കളുടേയും ഒപ്പം. ഒരു മാസം മുമ്പുവരെ ദിവസത്തില്‍ 24 മണിക്കൂര്‍ പോര എന്ന് തോന്നീട്ടുണ്ട്. അത്രയും തിരക്കുപിടിച്ച ദിവസങ്ങളായിരുന്നു.

ഡിസംബര്‍, ജനവരി മാസങ്ങളിലെല്ലാം ഷൂട്ടിങ്ങും പ്രോഗ്രാമുകളും ഉദ്ഘാടനങ്ങളും ഒക്കെയായി നല്ല തിരക്കായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ തിരക്കുകള്‍ ഒന്നുമില്ല. 24 മണിക്കൂര്‍ എങ്ങനെ ചെലവഴിക്കും എന്ന ചിന്തയായി. ഒരു എട്ട് മണിക്കൂര്‍ ഉറങ്ങിയാലും ബാക്കിയുള്ള സമയം എന്ത് ചെയ്യും. ഇത്രയും കാലത്തെ ജീവിതത്തിനിടയില്‍ ആദ്യമായാണ് ഇങ്ങനെ ഒരവസ്ഥ. പ്രളയം വന്നപ്പോഴും 'നിപ്പ' വന്നപ്പോഴൊന്നും ഇങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. 24 മണിക്കൂറും എന്നെ വീട്ടില്‍ കാണുന്നു എന്നതില്‍ അമ്മയ്ക്കും കുടുംബത്തിനും ഒക്കെ സന്തോഷം. അതൊരു അപൂര്‍വ കാഴ്ചയാണ് വീട്ടുകാര്‍ക്ക്. കലയില്‍ സജീവമായതിനുശേഷം തിരക്കോടുതിരക്കായിരുന്നു. വീട്ടില്‍ നില്ക്കാന്‍ പറ്റാത്ത തിരക്ക്. ഏറ്റവും സന്തോഷം സഹധര്‍മിണിക്കാണ്. ഒരുപാട് സമയം അടുത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നതില്‍. അത് എന്റെ ഭാര്യയുടെ സന്തോഷം മാത്രമല്ല ഒരുപാട് കലാകാരന്‍മാരുടെ ഭാര്യമാരുടെയും സന്തോഷമാണ്. മാര്‍ച്ച് 31 വരെയല്ലേ എന്നാശ്വാസിച്ച് നില്ക്കുമ്പോഴാണ്. ലോക്ഡൗണ്‍ ഏപ്രില്‍ 14 വരെയാക്കിയെന്ന വിവരം അറിയുന്നത്. സത്യത്തില്‍ ഒരിക്കല്‍കൂടി കുട്ടിക്കാലം തിരിച്ചുകിട്ടിയപോലെ വീട്ടുക്കാരുടെ ഇത്രയും നേരം ചെലവഴിച്ചത് ഒരുപക്ഷെ കുട്ടിക്കാലത്താവും.

ഒരുപാട് തിരക്കുപിടിച്ച് നടന്നതിന് ഒന്നു വിശ്രമിക്കാനായിരിക്കും കൊറോണയിലൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്കും വന്നത്. ഇപ്പോള്‍ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് മൊബൈല്‍ഫോണാണ്. ഈ മൊബൈല്‍ഫോണ്‍ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കില്‍ ഈ കൊറോണകാലം വിരസമായേനേ. കോഴിക്കോട്ടെത്തിയാല്‍ ഇത്തിരി ഒഴിവുസമയം കിട്ടിയാല്‍ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെയാണ് അതും കോഴിക്കോട്ടിന്റെ ഹൃദയഭാഗമായ മിഠായിത്തെരുവില്‍. കിഡ്‌സണ്‍ കോര്‍ണറിലെ ഒത്തുചേരല്‍. വിശേഷങ്ങൾ കൈമാറല്‍. മിഠായിത്തെരുവിലില്‍ ഇങ്ങേതല മുതല്‍ അങ്ങേതല വരെ ഒരു ഒഴുക്ക്. പിന്നെ ആര്യഭവനില്‍ നിന്ന് ഒരു ചായകുടി. ഇതൊക്കെയായിരുന്നു പതിവ്. ആ പതിവെല്ലാം തെറ്റി. മിഠായിതെരുവില്‍ ആരുമില്ലാതായി. കൂട്ടുകാരൊക്കെ അവനവന്റെ വീട്ടില്‍ ചേക്കേറി. ഇപ്പോള്‍ ഫോണ്‍ ചെയ്തും സന്ദേശങ്ങള്‍ അയച്ചുമുള്ള സൗഹൃദം മാത്രം. ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും വാട്‌സാപ്പിലൂടെയും വാര്‍ത്തകളിലൂടെയുമെല്ലാം സങ്കടപ്പെടുത്തുന്ന, ഭീതി ഉണര്‍ത്തുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കാണാന്‍ സാധിക്കുന്നത്.

മനസ്സ് മരവിച്ചുപോകുന്ന കാഴ്ച്ചകള്‍. ഇങ്ങനെയായാല്‍ ശരിയാവില്ലാന്ന് മനസ്സിന് തോന്നി. സന്തോഷിക്കാനും സമയം കണ്ടെത്തണം. നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ കൊറോണ നാശം വിതക്കാതിരിക്കാന്‍, വേണ്ടത് സര്‍ക്കാരും ആരോഗ്യവകുപ്പും പോലീസുകാരും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മള്‍ അവര്‍ പറയുന്നത് കേട്ട് വീട്ടിലിരുന്നാല്‍ മതി. ഇപ്പോള്‍ സമയം പോരാത്ത അവസ്ഥയായി. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാല്‍ ഒഴിഞ്ഞ വഴികളിലൂടെ ഒരു നടത്തം. പിന്നെ പറമ്പില്‍ ചില്ലറ കൃഷികള്‍ക്കും ചെടികള്‍ക്കും വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് ഇത്തിരിനേരം. പിന്നെ വീട്ടിലെത്തി കുളി കഴിഞ്ഞ് ദൈവങ്ങള്‍ക്ക് വിളക്ക് വെച്ച് ഒറ്റപ്രാര്‍ഥന 'നാടിനെ കാത്തോളണേന്ന്'. ഭാര്യയും ഏടത്തിയമ്മയും മനസ്സറിഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രാതല്‍ കഴിച്ച് പത്രത്തിലെ വാര്‍ത്തകളെല്ലാം അരിച്ചുപെറുക്കിയതിനുശേഷം ഫെയ്സ്ബുക്കും വാട്‌സാപ്പും സന്ദര്‍ശിച്ച് കൂട്ടുകാരുടെ വിവരങ്ങള്‍ എല്ലാം തിരക്കും.

അപ്പോഴേക്കും ഊണ് കാലമായ് എന്നൊരു വിളിവരും അടുക്കളേന്ന്. കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഒരു ഭക്ഷണം. പിന്നെ കുറച്ചു നേരം സംഗീതത്തിലേക്കാണ്. മൈക്കിലൂടെ ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ടുകള്‍ പാടും. ഞാന്‍ പാട്ടുപാടുമ്പോള്‍ അയല്‍വാസികള്‍ക്കൊക്കെ കേള്‍ക്കാം. അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ടുകള്‍ അമ്മയുടെ അരികിലിരുന്ന് പാടും. അവയില്‍ അധികവും നാടന്‍പാട്ടുകളായിരിക്കും. പിന്നെ ടി.വിയിലെ വാര്‍ത്തകള്‍ കേള്‍ക്കാന്‍ കുറച്ച് നേരം. വൈകുന്നേരം ചായകുടി കഴിഞ്ഞാല്‍ മുറ്റത്തേക്കിറങ്ങിയാല്‍ അയല്‍വീട്ടുകാരെയൊക്കെ കാണാം. എല്ലാവരും പുറത്തിറങ്ങും പലരും അറിയുന്ന പല വാര്‍ത്തകളും പങ്കുവെക്കും. അടുത്ത വീട്ടിലെ കുട്ടികളെയൊക്കെ പാട്ടുപാടിയും തമാശകള്‍ പറഞ്ഞും മിമിക്രി കാണിച്ചും ഒന്ന് രസിപ്പിക്കും. വീണ്ടും സന്ധ്യനേരം വിളക്ക് വെച്ച് സകലര്‍ക്കും വേണ്ടി ഒരു പ്രാര്‍ഥന. പിന്നെക്കുറച്ച് നേരം യോഗയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ശബ്ദം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ചില എക്‌സര്‍സൈസുകളുമുണ്ട്. പിന്നെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ടി.വി. കാണാന്‍ കുറച്ചു നേരം.

അതിനിടെ പലരുടെയും ഫോണ്‍കോള്‍ വരും. ആരെയും ടെന്‍ഷനടിപ്പിക്കാറില്ല. മാക്‌സിമം എല്ലാവര്‍ക്കും സന്തോഷം കൊടുക്കാനാണ് ശ്രമിക്കാറ്. രാത്രി ഭക്ഷണത്തിനുശേഷം തിരക്കുകള്‍ക്കിടയില്‍ കാണാന്‍ പറ്റാതെ പോയ ചില സിനിമകള്‍ കാണും. അപ്പോഴേക്കും ഉറങ്ങാനുള്ള സമയമാവും. ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ദിനചര്യ. എന്നിട്ടും എഴുതാനും വായിക്കാനും സമയം കിട്ടുന്നില്ലെന്ന് ഒരു തോന്നല്‍. ഇന്ന് പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളുടെ അഭ്യര്‍ഥന പ്രകാരം നാട്ടില്‍ വന്ന പ്രവാസികളുടെ അവസ്ഥ കാണിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചു സിനിമയുടെ സ്‌ക്രിപ്റ്റും ചര്‍ച്ചയുമൊക്കെയായിരുന്നു. നാളെ മൊബൈല്‍ ഫോണില്‍ അതാണ് ചിത്രീകരിക്കണം. ഇനി ഏപ്രില്‍ 14 വരെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാവും. നാട് ഉറങ്ങിയതില്‍ സങ്കടണ്ട്. എന്നാല്‍ ഈ ദിവസങ്ങള്‍ സന്തോഷവും തരുന്നു. വിഷു പിറക്കുമ്പോഴേക്കും എല്ലാം നേരെയാകും എന്ന് മനസ്സ് പറയുന്നു. അതുവരെ നമുക്കേവര്‍ക്കും സ്വയം രക്ഷക്ക് വേണ്ടിയും നാടിന്റെ രക്ഷക്ക് വേണ്ടിയും കുടുംബത്തോടൊപ്പം വീടെന്ന കൂട്ടില്‍ കഴിയാം.

Content Highlights: actor and performer vinod kovoor shares his experience during lockdown