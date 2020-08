ഇത്തിരി വേറിട്ട ആ ശബ്ദം കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ മിക്കവരും പറഞ്ഞുതുടങ്ങും. 'ദേ സീമാ ജി. നായര്‍ വരുന്നുണ്ടെന്ന്.' സിനിമയിലും സീരിയലിലും നാടകത്തിലുമൊക്കെയായി നൂറുകണക്കിന് കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവര്‍. പക്ഷേ അതിനേക്കാളൊക്കെ മുന്നേ സൂപ്പര്‍ഹിറ്റായത് സീമയുടെ ശബ്ദം തന്നെയായിരുന്നു.

'ഈ ശബ്ദത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യമൊന്നും എനിക്കൊരു പ്രത്യേകതയും തോന്നിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ പിന്നീട് ആളുകള്‍ അതേക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാന്‍ തുടങ്ങി. എന്റെ അഭിനയത്തേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ ശബ്ദത്തെക്കുറിച്ചായി പലരുടെയും സംസാരം. എന്തായാലും ഞാനിപ്പോ ഒരു പര്‍ദയിട്ട് പോയാല്‍ പോലും വാ തുറന്നാല്‍ സീമ ജി. നായര്‍ അല്ലേ എന്ന് എല്ലാവരും ചോദിക്കാന്‍ തുടങ്ങി. അതുകൊണ്ട് ആരെയെങ്കിലും ഒന്ന് പറ്റിക്കണമെന്ന് വെച്ചാല്‍ പോലും ഈ ശബ്ദം സമ്മതിക്കാറില്ല.' സീമയുടെ മുഖത്ത് തെളിച്ചമുള്ള ചിരി നിറഞ്ഞു. 150 ലേറെ സിനിമകളില്‍, ആയിരക്കണക്കിന് അരങ്ങുകളില്‍,നിരവധി സീരിയലുകളിലുമെല്ലാം കണ്ട അവരുടെ പല കഥാപാത്രങ്ങളും ആ ചിരിയില്‍നിന്ന് തല പൊക്കിനോക്കി. ചെന്നൈയില്‍ തമിഴ് സീരിയല്‍ ഉയിരെയുടെ ഷൂട്ടിങ്ങിനിടയിലാണ് സീമ സ്വന്തം ജീവിതത്തിലെ ഭാവപരിണാമങ്ങള്‍ ഓര്‍ത്തെടുക്കാന്‍ ഇറങ്ങുന്നത്.

സുഷി മോളുടെ ആരാധകര്‍

പതിനേഴാം വയസ്സിലാണ് സീമ അഭിനയത്തിലേക്ക് കാലെടുത്തുവെക്കുന്നത്. നാടകത്തിലായിരുന്നു അരങ്ങേറ്റം. ഒരു സ്‌കൂള്‍ നാടകത്തില്‍ പോലും അരങ്ങത്തുകയറാത്ത ആ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ ജീവിതം അവിടെനിന്ന് വഴിതിരിയുകയായിരുന്നു. മുന്നിലൂടെ കടന്നുപോയ വര്‍ഷങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുനോക്കുമ്പോള്‍ ഇപ്പോഴും എല്ലാത്തിലും അത്ഭുതംകൂറി നില്‍ക്കുകയാണ് ആ പഴയപെണ്‍കുട്ടി.

'ഞാന്‍ ഒരിക്കലും നടിയാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചയാളല്ല. അമ്മ (ചേര്‍ത്തല സുമതി) നാടകനടിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു നടിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാവശങ്ങളും അമ്മയുടെ ജീവിതത്തില്‍ നിന്ന് നോക്കിക്കണ്ടാണ് ഞങ്ങള്‍ മൂന്നുപെണ്‍മക്കളും വളര്‍ന്നത്. അപ്പോഴേ നടിയാവേണ്ടെന്ന് ഞങ്ങള്‍ തീരുമാനിച്ചു. എന്റെ രണ്ടുസഹോദരിമാരും മ്യൂസിക്കിലേക്കാണ് തിരിഞ്ഞത്. ഞാനും സ്‌കൂളില്‍ പാട്ടുകാരിയായിരുന്നു.

ആ സമയത്താണ് കൊച്ചിന്‍ സംഗമിത്രയുടെ 'കന്യാകുമാരിയില്‍ ഒരു കടംകഥ' എന്ന നാടകത്തിലേക്ക് നടിയെ അന്വേഷിക്കാന്‍ തുടങ്ങുന്നത്. അത് നാടകത്തിന്റെ പുഷ്പിത കാലമായിരുന്നു. ഓരോ വര്‍ഷവും ഏറ്റവും മികച്ച നാടകം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ട്രൂപ്പുകള്‍ക്ക് തൊട്ടടുത്ത വര്‍ഷത്തെ നാടകത്തിന് നേരത്തെ തന്നെ ബുക്കിങ് കിട്ടുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ കൊച്ചിന്‍ സംഗമിത്രയ്ക്ക് ധാരാളം നാടകങ്ങള്‍ ബുക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടു. അടുത്തവര്‍ഷത്തേക്കുള്ള നാടകത്തിന്റെ പേരൊക്കെ അവര്‍ നേരത്തെ അനൗണ്‍സ് ചെയ്തു. പക്ഷേ അതിലേക്കുള്ള പ്രധാന നടിയെ എത്രതിരഞ്ഞിട്ടും കിട്ടുന്നില്ല. അവര്‍ക്ക് വേണ്ടത് നിഷ്‌കളങ്ക മുഖമുള്ള ഒരു പെണ്‍കുട്ടിയെയായിരുന്നു. അന്നാണെങ്കില്‍ ഏപ്രില്‍ പതിനെട്ട് എന്ന സിനിമ ഇറങ്ങിയ സമയം. എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലും ആ സിനിമയിലെ ശോഭനയുടെ രൂപം തറച്ചുപോയിട്ടുണ്ട്. ശോഭനയെപ്പോലെ കൊലുന്നനെയുള്ള ഒരു പെണ്‍കുട്ടിയെ ഈ നാടകത്തിലും വേണമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആഗ്രഹം. അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെത്തുന്നത്. ഞാന്‍ ശോഭനയെപ്പോലെ ആയിട്ടൊന്നുമല്ല. ചേര്‍ത്തല സുമതിക്ക് മൂന്നുപെണ്‍കുട്ടികളുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞുള്ള വരവാണ്. ഞാനൊരു സൈക്കിളൊക്കെ ചവിട്ടി മുറ്റത്തുകൂടെ കേറി വരുമ്പോഴാണ് കോലായയില്‍ സംവിധായകന്‍ സതീഷ് സംഗമിത്രയും കൂട്ടരുമൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് കാണുന്നത്. അവര്‍ ചോദിച്ചപ്പോള്‍ എനിക്ക് അഭിനയിക്കാനൊന്നും അറിയത്തില്ലെന്ന് ഞാന്‍ തുറന്നുപറഞ്ഞു. പക്ഷേ അവര്‍ വിടുന്ന മട്ടില്ല.'പത്തുദിവസത്തേക്ക് വന്നാല്‍ മതി. അപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങള്‍ വേറെ നടിയെ കണ്ടുപിടിച്ചോളാം'എന്നായി. അങ്ങനെ മനസ്സില്ലാമനസ്സോടെ പത്തുദിവസത്തേക്ക് ഞാന്‍ നാടകനടിയാവാന്‍ ഇറങ്ങി.'

ആ നാടകത്തില്‍ സീമ അവതരിപ്പിച്ചത് സുഷിമോള്‍ എന്നൊരു കഥാപാത്രമായിരുന്നു. അന്നുവരെ നാടകവേദി കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കോട്ടയം സംഭാഷണ രീതികൊണ്ട് ആ കഥാപാത്രമങ്ങ് കയറി ഹിറ്റായി. നാടകത്തിലെ അച്ചടിച്ചുവെച്ച പോലുള്ള സംഭാഷണ രീതി പാടെ അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടു. എന്നാ മോനെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് കോട്ടയംകാരി പെങ്കൊച്ച് കയറി സംസാരിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയപ്പോള്‍ താഴെനിന്ന ജനം ഉറക്കെ കൈയിച്ചു. സീമയുടെ സുഷിമോള്‍ നാടകവേദിയിലെ സൂപ്പര്‍നായികയായി ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നേറ്റു.

'എനിക്ക് നാടകമാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കാനേ പറ്റുമായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ സ്‌റ്റൈല്‍ ആളുകള്‍ക്ക് വേറിട്ടതായി തോന്നി. സുഷിമോള്‍ക്ക് ഒരുപാട് ആരാധകരുണ്ടായി. 1349 വേദികളിലാണ് ആ നാടകം കളിച്ചത്. എവിടെച്ചെന്നാലും സുഷിമോളെ കാണാന്‍ ആളുകള്‍ കൂടും. അതോടെ എന്റെ മനസ്സും ചാഞ്ചാടാന്‍ തുടങ്ങി. അഭിനയത്തോട് കുറച്ചൊക്കെ ഇഷ്ടം വന്നുതുടങ്ങി. അങ്ങനെ പത്തുദിവസത്തേക്ക് അഭിനയിക്കാന്‍ പോയ ഞാന്‍ ഇപ്പോള്‍ 34 വര്‍ഷത്തിലെത്തി നില്‍ക്കുന്നു.'സീമ പോയ കാലത്തിലൂടെ ഒന്ന് വട്ടം ചുറ്റിവന്നു.

ചിലര്‍ക്കൊക്കെ നാടകനടി എന്നാല്‍ ഒരു പുച്ഛമായിരുന്നു

നാടകവേദിയിലെ തിളങ്ങുന്ന നായികയായ സുഷിമോളെ തേടി അന്ന് ഒരുപാട് പേരുടെ ഇഷ്ടങ്ങളൊക്കെ വന്നിരുന്നുവെന്ന് സീമ ഓര്‍ക്കുന്നുണ്ട്. 'പക്ഷേ എന്റെയൊരു സ്വഭാവം വേറെയായിരുന്നു, ഇഷ്ടമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും എനിക്കെല്ലാവരെയും കൂട്ടുകാരായി കാണാനായിരുന്നു താത്പര്യം. അന്ന് അങ്ങനെയൊരു പ്രേമമൊക്കെ മനസ്സില്‍ വന്നിരുന്നെങ്കില്‍ ഞാന്‍ അഭിനയ രംഗത്തുനിന്നുതന്നെ എനിക്ക് പറ്റിയൊരാളെ കണ്ടെത്തുമായിരുന്നു. സത്യം പറഞ്ഞാല്‍ എനിക്ക് ഒന്നും ചിന്തിക്കാന്‍ സമയമില്ലായിരുന്നു. ദിവസവും രണ്ടും മൂന്നും വേദികളില്‍ നാടകമുണ്ടാവും. അതുകഴിഞ്ഞ് പോയി കിടന്നുറങ്ങും. പിറ്റേന്ന് വീണ്ടും പലായനം തുടങ്ങും.' നാടകത്തിലെ തിരക്കുളള കാലം അവരുടെ ഉളളില്‍ തിര നിവര്‍ത്തി തുടങ്ങി. എങ്കിലും നാടകവേദിയിലെ നായികമാരെ കണ്ട് ആരാധകര്‍ കൈയടിച്ചെങ്കിലും നടിമാരുടെ പുറത്തെ ജീവിതം ദുഖമയമായിരുന്നുവെന്ന് ആരും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല.

'നാടകനടിയുടെ യാത്രകള്‍ പലപ്പോഴും കുടുംബം പോറ്റാനായിരിക്കാം. അവര്‍ ചെയ്യുന്നത് ഒരു തൊഴില്‍ ആണെന്ന് ഉള്‍ക്കൊള്ളാതെ എന്തോ വൃത്തികെട്ട കാര്യമാണെന്ന രീതിയിലാണ് പലരും നോക്കിക്കണ്ടത്. ചിലര്‍ക്കൊക്കെ നാടകനടി എന്നാല്‍ ഒരു പുച്ഛമായിരുന്നു. പലയിടത്തും നാടകത്തിന് പോയാല്‍ ഞങ്ങളെ ചില വീടുകളില്‍ കൊണ്ടുപോയിരുത്തും. അവിടെ ഒന്ന് ബാത്ത് റൂം ഉപയോഗിക്കാന്‍ ചോദിച്ചാല്‍ മുഖം തിരിച്ച് പോവുന്നവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാടു കാര്യങ്ങള്‍ കണ്ടും കേട്ടും അനുഭവിച്ചിട്ടുമൊക്കെയുണ്ട്.'പക്ഷേ ഇതേ നടി തന്നെ സീരിയലിലേക്കും സിനിമയിലേക്കുമൊക്കെ വരുമ്പോള്‍ പ്രേക്ഷകരുടെ ഭാവം മാറുന്നതായും സീമയ്ക്ക് അനുഭവമുണ്ട്.

'സീരിയല്‍ നടിമാര്‍ ഒരു കുടുംബത്തിലേക്ക് എന്നും സന്ധ്യക്ക് വന്ന് അവര്‍ ഉറങ്ങുന്നതുവരെ കൂട്ടിരിക്കുന്ന അതിഥികളാണ്. അവര്‍ ഏതോ അന്തപുരത്തിലെ റാണിമാര്‍. സിനിമാനടിമാര്‍ ആണെങ്കില്‍ മാനത്ത് മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളും. എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് ഒരേ തൊഴിലാണെങ്കിലും നാടകനടിയെ മാത്രം മോശമായി കാണുന്നു. ശരിക്കും അഭിനയിക്കാന്‍ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ട് നാടകത്തിലാണ്. അവിടെ കരയണമെങ്കില്‍ ചങ്ക് പൊട്ടി കരയണം. ഗ്ലിസറിന്‍ തൊടാനോ റീടേക്ക് എടുക്കാനോ ആരുമുണ്ടാവില്ല. സിനിമയില്‍ 25 തവണ തെറ്റിച്ചാലും റീടേക്ക് എടുക്കാം. പക്ഷേ നാടകത്തില്‍ രക്തം വെള്ളമാക്കി ജീവിതം ഏറ്റവും ദുരിതത്തോടു കൂടി കുഞ്ഞുസ്റ്റേജില്‍ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ടും....'സീമയുടെ മുഖത്ത് തെല്ല് സങ്കടം പരന്നു. എങ്കിലും ഞൊടിയിടയില്‍ അവര്‍ അഭിനയജീവിതത്തിന്റെ ആത്മസംതൃപ്തിയിലേക്ക് മനസ്സ് പായിച്ചു.

'ഇത്ര വര്‍ഷമായിട്ടും എന്റെ മനസ്സിലിപ്പോഴും നാടകം തന്നെയാണ്. അതിലൊരു ജീവിതമുണ്ട്. അവിടെ ഞങ്ങള്‍ ഉണ്ട ചോറിന് നല്ല മാധുര്യമുണ്ട്.' സീമ ഓര്‍ത്തു.



ലാലിന്റെ ഭാര്യ

പത്മരാജന്റെ 'പറന്നുപറന്ന് പറന്ന്' എന്ന സിനിമയിലാണ് സീമ ആദ്യം അഭിനയിക്കുന്നത്. പത്മരാജന്‍, ജോസ് പ്രകാശ്, പ്രേം പ്രകാശ് തുടങ്ങിയവരുമായിട്ടുള്ള കുടുംബ പരിചയമാണ് ആ സിനിമയിലേക്ക് അവരെ എത്തിച്ചത്.'അതില്‍ ഒരുപാട് കോളേജ് കുട്ടികളുണ്ട്. അതിലൊരാളായിട്ടാണ് ഞാന്‍ വേഷമിട്ടത്. അതിന്റെ പിന്നിലുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള പരിചയത്തിന്റെ പേരില്‍ അതില്‍ അഭിനയിച്ചു എന്നേയുള്ളൂ. ഒരിക്കലും അതൊരു സീരിയസ് ജോലിയായി കണ്ടിട്ടില്ല. ഒരു പിക്ക്നിക്കിന് പോയി. ഇങ്ങനെയൊരുസാധനം ചെയ്തു. തിരിച്ചുപോന്നു. അതുകഴിഞ്ഞ് അടുത്തടുത്ത് എന്നൊരു സിനിമയില്‍ അഭിനയിച്ചു. അത് പക്ഷേ ഇപ്പോള്‍ ആര്‍ക്കും അങ്ങനെ അറിയില്ല. സത്യന്‍ അന്തിക്കാടിന്റെ സിനിമയായിരുന്നു. ഞാനതില്‍ മോഹന്‍ലാലിന്റെ ഭാര്യയാണ്. അഹല്യയും റഹ്‌മാനുമൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട്. അഹല്യ ലാലേട്ടനോട് സ്നേഹമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വീട്ടില്‍ വരുമ്പോഴാണ് ലാലേട്ടന്റെ ഭാര്യയായ എന്നെയും ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെയും കാണുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു സീനായിരുന്നു. സത്യത്തില്‍ മോഹന്‍ലാല്‍ പോലും ആ സിനിമയില്‍ ഞാനായിരുന്നു പുള്ളിയുടെ ഭാര്യയെന്ന് ഒരിക്കലും ഓര്‍ക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. ഇല്ലെങ്കില്‍ പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും കാണുമ്പോള്‍ അദ്ദേഹം അതുപറഞ്ഞേനെ. ഞാനായിട്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ അത് ഓര്‍മിപ്പിക്കാനും പോയിട്ടില്ല. 'സീമ കുസൃതിയോടെ പുഞ്ചിരിച്ചു.

പിന്നീടും നിരവധി സിനിമകളില്‍ അവര്‍ വേഷമിട്ടിട്ടുണ്ട്. പലതിലും ചെറിയ മിന്നാമിന്നിയെ പോലുള്ള വേഷങ്ങളായിരുന്നു. ഇടയ്ക്ക് മാത്രം വന്ന് മിന്നിപ്പോവുന്ന കഥാപാത്രങ്ങള്‍. അങ്ങനെ വന്നതില്‍ നന്നായി തിളങ്ങിനിന്ന കഥാപാത്രമാണ് ക്രോണിക് ബാച്ചിലറിലെ കുഞ്ഞിലക്ഷ്മി.

ക്രോണിക് ബാച്ചിലറിലെ കുഞ്ഞിലക്ഷ്മി

'സിനിമ എന്ന രീതിയില്‍ സീരിയസ്സായി ഞാന്‍ അഭിനയിച്ചത് ക്രോണിക് ബാച്ചിലറില്‍ ആണ്. എന്നെ ശരിക്കും സിനിമയിലേക്ക് എടുത്തത് സിദ്ധിഖ്(സംവിധായകന്‍)ആണെന്ന് പറയാം. അദ്ദേഹം ക്രോണിക് ബാച്ചിലറിലേക്ക് വിളിച്ചപ്പോള്‍ അവര്‍ക്ക് ആളുതെറ്റി എന്ന തോന്നലിലായിരുന്നു ഞാന്‍. മുമ്പ് ഇതുപോലെ കാബൂളിവാലയിലേക്കും എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആരോ കളിപ്പിക്കാന്‍ വേണ്ടി വിളിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അന്ന് ഞാന്‍ ഫോണെടുത്തില്ല. വലിയൊരു മനുഷ്യന്റെ സിനിമയിലേക്കാണ് വിളിക്കുന്നതെന്ന് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിയും ബോധവും ഉണ്ടെങ്കില്‍ അല്ലേ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. ക്രോണിക് ബാച്ചിലറിന് വിളിച്ചപ്പോഴും ഞാന്‍ പത്ത് തവണ ചിന്തിച്ചു. ഇത് ശരിയാണോ കളിപ്പീരാണോ എന്നൊക്കെ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗുണിച്ചും ഹരിച്ചും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതിലെ കുഞ്ഞിലക്ഷ്മിയാവാന്‍ പുറപ്പെട്ടത്. പക്ഷേ നാടകത്തിലെ സുഷിമോളെപ്പോലെ ക്രോണിക് ബാച്ചിലറിലെ കുഞ്ഞിലക്ഷ്മിയെയും ആളുകള്‍ ഏറ്റെടുത്തു. ഞാനതില്‍ രണ്ടേ രണ്ടു സീനിലേ അഭിനയിക്കുന്നുള്ളൂ. അത് ചിത്രീകരിക്കുമ്പോള്‍ സംവിധായകന്‍ സിദ്ദിഖ് സാര്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. 'സീമയ്ക്ക് ഇനി തിരിഞ്ഞുനോക്കേണ്ടി വരില്ല. അത്രയ്ക്കും ശക്തമായ കഥാപാത്രമാണിത്' അപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് സിനിമയില്‍ കുറച്ചൊക്കെ ആഗ്രഹം വന്നുതുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരു സിനിമാനടിയാവുമെന്ന് തോന്നിത്തുടങ്ങി. മറ്റേതൊരു ആര്‍ട്ടിസ്റ്റിനാണെങ്കിലും ഇതുപോലൊരു സിനിമയില്‍ അഭിനയിക്കുന്നതോടെ മുന്നിലൊരു വാതില്‍ തുറന്നുകിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് വാതില്‍ പോയിട്ട് അതിന്റെയൊരു മൂല പോലും തുറന്നുകിട്ടിയില്ല.'സീമ പൊട്ടിചിരിച്ചു. നിര്‍ഭാഗ്യങ്ങളുടെ അരിക് അടര്‍ന്നുവീണു.

'സിനിമയില്‍ ചിലപ്പോള്‍ എനിക്കൊരു ഗോഡ് ഫാദര്‍ ഇല്ലാതായിപ്പോയതുകൊണ്ടാവാം. ഒരുപാട് അഭിനേതാക്കള്‍ വന്നത് ഒരു ഗോഡ്ഫാദറിന്റെ പിന്തുണയിലാണ്. കഴിവൊന്നും ഒന്നിനും ആധാരമല്ല. കഴിവുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മള്‍ ഒന്നുംആവാന്‍ പോണില്ല. ഒരു കഴിവും ഇല്ലാത്തവര്‍ എന്തൊക്കെയോ ആയിത്തീരുന്നത് കാണുമ്പോള്‍ നമുക്ക് ഉളളിന്റെ ഉള്ളില്‍ ചില വിഷമങ്ങളൊക്കെ തോന്നും. മാത്രമല്ല ഈ സന്ദര്‍ഭം നോക്കി ചില ആളുകള്‍ നമ്മളെ വിഷമിപ്പിക്കാനും വരും. സീമയ്ക്ക് എന്താണ് പറ്റിയത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു പോയതെന്നൊക്കെയാണ് അത്തരക്കാര്‍ ചോദിക്കുക. അത് കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ വീണ്ടും വിഷമം തോന്നും. അതോടെ ഞാന്‍ വിചാരിച്ചു, ആഗ്രഹവും ഇഷ്ടങ്ങളുമൊക്കെ മാറ്റിവെക്കാം, വരുന്നത് ചെയ്യാമെന്ന്. അതോടെ സമാധാനം കിട്ടി.

എന്തായാലും ആഗ്രഹിക്കാതെ തന്നെ ഞാന്‍ നടിയുടെ വേഷം കെട്ടി. അതുകഴിഞ്ഞ് എന്തൊക്കെയോ ആവാന്‍ കൊതിച്ചു. ശക്തമായ വേഷങ്ങള്‍ ചെയ്യാന്‍ ആഗ്രഹിച്ചു. വേറെ ജോലി അറിയില്ല, ബിസിനസില്ല. വലിയ വിദ്യാഭ്യാസമില്ല. പിന്നെ ഇതില്‍ തട്ടിയും മുട്ടിയും മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നത് മാത്രമേയുള്ളൂ. ജീവിക്കണം,മോനെ വളര്‍ത്തണം എന്നതുമാത്രമായിരുന്നു മുന്നിലുള്ള ലക്ഷ്യം. അതുകൊണ്ട് പിന്നാലെ വരുന്നതൊക്കെ സ്വീകരിക്കുക എന്നല്ലാതെ മറ്റൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്റെ മുന്നില്‍ ഇല്ലായിരുന്നു.'മകന്‍ ആരോമല്‍ ബിരുദപഠനം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

സിനിമയിലെ കൈലിയും ബ്ലൗസും

പല സിനിമകളിലെയും സീമ ജി.നായരുടെ കഥാപാത്രങ്ങളിലുമുണ്ട് ചില രസങ്ങള്‍. രസകരമായ അനുഭവങ്ങളും. ഒരുപാട് സിനിമകളില്‍ അവര്‍ പാവപ്പെട്ട വീട്ടമ്മയായിരുന്നു. 'കൈലിയും ബ്ലൗസുമിട്ടാല്‍ ഏറ്റവും നന്നായി ചേരുന്നത് എനിക്കാവുമെന്ന് എല്ലാവര്‍ക്കും തോന്നിക്കാണും. അതുകൊണ്ടാവും ഒരുപാട് സിനിമകളില്‍ തുടര്‍ച്ചയായി അത്തരം കഥാപാത്രങ്ങളാണ് കിട്ടിയത്. ഇതുകാരണം പാവപ്പെട്ടവരുടെ ബ്രാന്‍ഡ് അംബാസഡര്‍, പാവപ്പെട്ടവരുടെ റാണിമുഖര്‍ജി എന്നൊക്കെ എന്നെ പലരും വിളിക്കാന്‍ തുടങ്ങി. ഈ രീതിയില്‍ ആദ്യമൊക്കെ കുറെ പടങ്ങള്‍ ചെയ്തിരുന്നു. ഒരു മുണ്ടും ബ്ലൗസും എവിടെയും എത്താത്ത ഒരുതോര്‍ത്തുംതരും. പിന്നെ പിന്നെ ഞാന്‍ തന്നെ പറയാന്‍ തുടങ്ങി, എനിക്കിനി കൈലിയും ബ്ലൗസും പറ്റത്തില്ല, ഞാന്‍ വേണേല്‍ നൈറ്റിയോ കോട്ടണ്‍ സാരിയോ ഉടുക്കാം എന്ന്.' അങ്ങനെ സീമയുടെ കഥാപാത്രങ്ങള്‍ നൈറ്റിയിലേക്കും സാരിയിലേക്കുമൊക്കെ വഴിമാറി. ഇങ്ങനെ വേഷം മാറ്റാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നതും ഒരു സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ്ങിന് ഇടയിലാണ്. കൊല്ലത്തെ ഒരു കടപ്പുറത്തായിരുന്നു ആ ലൊക്കേഷന്‍.

'അവിടെ ഷൂട്ടിന് ചെന്നപ്പോള്‍ എനിക്കൊരു കൈലിയും ബ്ലൗസും കറുത്ത ചരടും എടുത്തുതന്നു. ഞാനത് ഉടുത്തു. അതുകഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ അവിടെയൊരു വീട്ടില്‍ കൊണ്ടുപോയി ഇരുത്തി. പാവപ്പെട്ടവരുടെ വീടാണ്. ഞാന്‍ ആ വീട്ടിലുള്ള സ്ത്രീകളെയൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചുനോക്കി. നോക്കുമ്പോള്‍ അവരുടെ കഴുത്തിലൊക്കെ വലിയ സ്വര്‍ണമാലകള്‍, കൈയില്‍ വള, കാതില്‍ കമ്മല്‍...ദേഹത്ത് മൊത്തം ഒരുആഭരണശാല. ഇതേപോലെ കടപ്പുറത്തുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെയാണ് ഞാന്‍ വെറും കറുത്തൊരു ചരടും ബ്ലൗസുമിട്ട് അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത്. അതോടെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. പാവപ്പെട്ടവര്‍ എന്നാല്‍ കൈലി തന്നെ ഉടുക്കണമെന്നില്ലല്ലോ എന്ന്. അതൊക്കെ സിനിമയുടെ മാത്രം സങ്കല്‍പങ്ങളല്ലേ. അതിനുശേഷം ഇത്തരം കഥാപാത്രങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി വിളിക്കുമ്പോള്‍ ഞാന്‍ പറയാറുണ്ട്. എത്ര പാവപ്പെട്ടവരുടെ വേഷം വേണമെങ്കിലും ഞാന്‍ ചെയ്യാം പക്ഷേ കൈലിയും ബ്ലൗസും പറ്റത്തില്ലെന്ന്.'ആ നിലപാടുകൊണ്ട് പാവപ്പെട്ടവരുടെ കൈലിയും മുണ്ടും സിനിമയില്‍നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി.

ജീവിതത്തില്‍ അത്ര തന്റേടിയല്ല

'കട്ടപ്പനയിലെ ഋത്വിക് റോഷന്‍' എന്ന സിനിമയിലെ സീമയുടെ കഥാപാത്രം ഊമയെങ്കിലും ഭര്‍ത്താവിനെ വരച്ച വരയില്‍ നിര്‍ത്താന്‍ ശ്രമിക്കുന്നൊരു തന്റേടിയാണ്. കുഞ്ഞിരാമായണത്തിലെയും അലമാരയിലെയുമൊക്കെ കഥാപാത്രങ്ങള്‍ക്കും നല്ല തന്റേടത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതുപോലുള്ള തന്റേടമൊന്നും തന്റെ ജീവിതത്തില്‍ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് സീമ ജി. നായര്‍ തുറന്നുപറയുന്നു. '|സോറി, തന്റേടിയാണെന്ന് മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് തോന്നുമെങ്കിലും ഞാന്‍ അങ്ങനെയൊരാളല്ല. എന്റെ തന്റേടമില്ലായ്മയായിരിക്കാം ജീവിതത്തിലെ പല പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്കും കാരണമായതെന്ന് പിന്നീട് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. കുറച്ച് തന്റേടവും തണ്ടുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന പെണ്ണായിരുന്നു എങ്കില്‍ ഒരു കാരണവശാലും എന്റെ ജീവിതത്തില്‍ പരാജയം സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നു. ഒരുപക്ഷേ അങ്ങനെയൊരു ഘട്ടമെത്തുമ്പോള്‍ എനിക്കത് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഒടിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞേനെ. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഘട്ടങ്ങളില്‍ ചെറിയ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ വരെ തന്റേടത്തോടെ പെരുമാറുന്നത് ഞാന്‍ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അങ്ങനെ പ്രതികരിക്കാനൊന്നും എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല. എന്നെ അറിയുന്ന പലരും പറയുന്നത് നിങ്ങളൊരു പൊട്ടിയായിപ്പോയി, അതിന്റെയാണ് ഈ അനുഭവിക്കുന്നതെന്നാണ്. അതുകേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ ഇനി കുറച്ച് തന്റേടമൊക്കെ കാണിക്കാം എന്നുവെക്കും. അപ്പോള്‍ വേറൊരു കൂട്ടര്‍ വരും, ഇനിയിപ്പോ ഈ പ്രായത്തില്‍ നിങ്ങള് വലിയ തന്റേടിയായിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല, നന്നാവാന്‍ പോണില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തും. അതോടെ രണ്ടുദിവസം കഴിയുമ്പോള്‍ തന്റേടിയായ ഞാന്‍ പഴയതുപോലെയായിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു ചൊല്ലില്ലേ,എന്തിന്റെയോ വാല്‍ പന്തീരാണ്ട് കൊല്ലം കുഴലിലിട്ട പോലെ എന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ. ഈ സ്വഭാവം അത്ര നല്ലതല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് എല്ലാവരും തോല്‍പ്പിക്കുന്നത്. തകര്‍ക്കുന്നതും. ഇങ്ങനെയുള്ള പരാജയങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് മറക്കാന്‍ പറ്റത്തില്ല. മറ്റുള്ളവര്‍ നമ്മളെല്ലാം മറന്നെന്നും അതിജീവിച്ചെന്നും വിചാരിക്കും. പക്ഷേ ഞാന്‍ സംഭവിച്ചതെല്ലാം ഓര്‍ത്തോര്‍ത്ത് വിഷമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും.' വിഷാദഛായ നിറഞ്ഞ ഒരു ചിരി വീണ്ടും കണ്ടു. എങ്കിലും എവിടെനിന്നോ ജീവിതത്തില്‍ പ്രതീക്ഷയോടെ തുഴയുന്ന ഒരാളുടെ ഭാവം പുറത്തെടുത്തു.

'ഞാന്‍ ഇപ്പോഴും തുഴഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കയാണ്. വലിയ കടലില്‍ ചെറിയ തോണിയുമായി സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാല്‍ എവിടെയെങ്കിലും എത്തിപ്പെടാന്‍ പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല. കര കാണും എന്ന് നമ്മള്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അതും നോക്കി ഒരു കൊതുമ്പ് വള്ളത്തില്‍ തുഴഞ്ഞു തുഴഞ്ഞുപോവുന്നു.'മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയില്‍ ചാകര വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചപ്പോള്‍ സീമ ജി. നായര്‍ പറഞ്ഞു.'മനുഷ്യരുടെ കാര്യം ഇപ്പോള്‍ ചൈന കളിപ്പാട്ടം പോലെയാണ്. ഒന്നും പ്രവചിക്കാന്‍പറ്റില്ല. അടുത്ത നിമിഷം എന്താണെന്ന് പോലും അറിയില്ല. ഇനിയെന്ത് എന്നുചോദിച്ചാല്‍ മുന്നില്‍ ശൂന്യമാണ്. വരുന്നിടത്തുവെച്ച് കാണാം. അല്ലാപിന്നെ.'അപ്പോഴേക്കും സീരിയലില്‍ അടുത്ത സീന്‍ എടുക്കാന്‍ സമയമായിട്ടുണ്ട്. ജീവിതം മറന്ന് അവര്‍ ജമീന്താര്‍ കുടുംബത്തിലെ തന്റേടിയും എന്തിനും പോന്ന ധൈര്യവുമുള്ള വീരലക്ഷ്മിയുടെ വേഷം എടുത്തണിഞ്ഞു. പിന്നാലെ തമിഴ് പേശി കാമറയ്ക്ക് മുന്നില്‍ നടിക്കാന്‍ തുടങ്ങി. സ്വപ്നങ്ങളുടെയും യാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങളുടെയും നടുവില്‍ ജീവിതം അപ്പോഴും നീണ്ടുനിവര്‍ന്നുകിടക്കുകയാണ്.

Content Highlights: Seema G Nair open up about her acting career