`കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി'യുടെ ഓര്‍മ്മയില്‍

കാര്‍ത്തികവിളക്ക് വീണ്ടും തെളിയുന്നു,

കുങ്കുമപ്പൂവുകള്‍ പൂക്കുന്നു...



കാതുകളില്‍ അമൃതമഴയായി വീണ്ടും ആ പഴയ ശബ്ദം: `കാര്‍ത്തികവിളക്ക് കണ്ടു പോരുമ്പോള്‍ എന്നെ കാമദേവന്‍ കണ്മുനയാല്‍ എറിഞ്ഞല്ലോ..'' അര നൂറ്റാണ്ടിലേറെ കാലം മുന്‍പ് ``കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി' എന്ന സിനിമക്ക് വേണ്ടി പാടി റെക്കോര്‍ഡ് ചെയ്ത പാട്ട് ഫോണിലൂടെ പാടിത്തരുകയാണ് ബി വസന്ത. `പറയൂ, അത്രയേറെ പ്രായം ബാധിച്ചോ എന്റെ ശബ്ദത്തിന്? ഒരു പാട്ട് പാടാന്‍ അവസരം തരാമായിരുന്നില്ലേ അവര്‍ക്ക്?'

ഉള്ളില്‍ ചിരകാലമായി ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മോഹം പങ്കുവെക്കാന്‍ വിളിച്ചതായിരുന്നു വസന്ത. `ഒരിക്കല്‍ കൂടി മലയാള സിനിമയില്‍ പാടണം. അത് `കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി'യില്‍ ആയിരുന്നെങ്കില്‍ വലിയ സന്തോഷമായേനെ. 52 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു ശേഷം കൊച്ചുണ്ണി വീണ്ടും വെള്ളിത്തിരയില്‍ വന്നതല്ലേ?' പി എ തോമസ് സംവിധാനം ചെയ്ത പഴയ കൊച്ചുണ്ണി (1966) ക്കു വേണ്ടി ബി എ ചിദംബരനാഥിന്റെ ഈണത്തില്‍ മറ്റൊരു ഗാനം കൂടി പാടിയിട്ടുണ്ട് വസന്ത. അഭയദേവിന്റെ രചനയില്‍ `പടച്ചോന്റെ കൃപ കൊണ്ട്.' എങ്കിലും സൂപ്പര്‍ ഹിറ്റായത് പി ഭാസ്‌കരന്‍ എഴുതിയ `കാര്‍ത്തികവിളക്കു' തന്നെ. `പാട്ടെഴുതിയ ഭാസ്‌കരന്‍ മാഷും ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ചിദംബരനാഥും പാടി അഭിനയിച്ച സുകുമാരിയും എല്ലാം ഓര്‍മ്മയായി. ഞാന്‍ മാത്രം ബാക്കി' വസന്തയുടെ ആത്മഗതം.

`പുതിയ കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണിയുടെ പശ്ചാത്തലസംഗീതത്തിന്റെ ഭാഗമായെങ്കിലും ചില പഴയ പാട്ടുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നെങ്കില്‍ നന്നായിരുന്നു. അര നൂറ്റാണ്ടിന് അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും നമ്മുടെ ശബ്ദം സിനിമയില്‍ കേള്‍പ്പിക്കാന്‍ കഴിയുക എന്നത് ഒരു അസുലഭ ഭാഗ്യമല്ലേ? എന്റെ ഒരു അത്യാഗ്രഹമാണെന്ന് കൂട്ടിക്കോളൂ' വസന്ത ചിരിക്കുന്നു.

നൗഷാദിനെ കീഴടക്കിയ `കുങ്കുമപ്പൂവുകള്‍'

പഴയ ``കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി''യില്‍ വേറെയുമുണ്ടായിരുന്നു സുന്ദര ഗാനങ്ങള്‍: കുങ്കുമപ്പൂവുകള്‍ പൂത്തു (യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി), സുറുമ നല്ല സുറുമ (യേശുദാസ്), ആറ്റുവഞ്ചിക്കടവില്‍ വെച്ച് (യേശുദാസ്), പടച്ചവന്‍ പടച്ചപ്പോള്‍ (കമുകറ), വിറവാലന്‍ കുരുവീ (ജാനകി). സിനിമയില്‍ സുറുമക്കാരന്‍ ഖാദറായി അഭിനയിച്ചത് യേശുദാസ് തന്നെ. പി എ തോമസിന്റെ നിര്‍ബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി നടന്റെ വേഷമണിയുകയായിരുന്നു യേശുദാസ്. മലയാളത്തിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച പ്രണയ യുഗ്മഗാനങ്ങളില്‍ ഒന്നായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ``കുങ്കുമപ്പൂവു''കളുടെ രംഗത്ത് ഷാജഹാനും മുംതസുമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു യേശുദാസും ഉഷാകുമാരിയും.

രേവതി സ്റ്റുഡിയോയില്‍ നടന്ന ആ ഗാനത്തിന്റെ റെക്കോര്‍ഡിംഗിനെ കുറിച്ച് ചിദംബരനാഥ് പങ്കുവെച്ച ദീപ്തമായ ഒരു ഓര്‍മ്മയുണ്ട്. ഏത് അവാര്‍ഡിനേക്കാള്‍ മഹത്തരമായ, ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും അമൂല്യമായ അംഗീകാരത്തിന്റെ ഓര്‍മ്മ. ``പാട്ടുകാര്‍ക്ക് ഒരു മൈക്ക്, ഓര്‍ക്കസ്ട്രക്ക് മറ്റൊന്ന് അതാണ് അന്നത്തെ രീതി. ലൈവ് റെക്കോര്‍ഡിംഗാണ്. ഫൈനല്‍ ടേക്കില്‍ ദാസും ജാനകിയും മത്സരിച്ചു പാടി. റെക്കോര്‍ഡിസ്റ്റ് കണ്ണന്‍ ഉള്‍പ്പെടെ സ്റ്റുഡിയോയില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നവരെല്ലാം കോരിത്തരിപ്പോടെ കേട്ടിരുന്നു മധുരോദാരമായ ആ ആലാപനം. പാടിത്തീര്‍ന്നപ്പോഴാണ് സ്റ്റുഡിയോയുടെ വാതിലില്‍ ചാരി നിന്നിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ ഞാന്‍ ശ്രദ്ധിച്ചത്. ഞെട്ടിപ്പോയി!! സാക്ഷാല്‍ നൗഷാദ് അലി. ഇന്ത്യന്‍ സിനിമാസംഗീതത്തിലെ ഇതിഹാസപുരുഷന്‍. ആദ്യമായി കാണുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെ. നാഗിറെഡ്ഢി നിര്‍മ്മിച്ച ഏതോ ഹിന്ദി സിനിമയുടെ റീറെക്കോര്‍ഡിംഗിനായി മദ്രാസില്‍ എത്തിയതാണ് അദ്ദേഹം. സ്റ്റുഡിയോയില്‍ വന്നപ്പോള്‍ മലയാളം സിനിമയുടെ ഗാനലേഖനം നടക്കുകയാണെന്നറിഞ്ഞു. കൗതുകം തോന്നിയതുകൊണ്ട് അകത്തുകയറിനിന്ന് മുഴുവന്‍ കേട്ടു..'

യാത്രയാകും മുന്‍പ് നൗഷാദ് പറഞ്ഞ വാക്കുകള്‍ മരണം വരെ മറന്നില്ല ചിദംബരനാഥ്. `നല്ല മെലഡി. ഭാഷ അറിയില്ലെങ്കിലെന്ത്? നിങ്ങളുടെ ട്യൂണിലെ പ്രണയം മുഴുവന്‍ ഞാന്‍ ആസ്വദിച്ചു..' ഇതിലപ്പുറം ഒരു അവാര്‍ഡ് വേണോ?

പുതിയ `കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി' തിയറ്ററുകളില്‍ തകര്‍ത്തോടുമ്പോള്‍ പഴയ കുങ്കുമപ്പൂവുകള്‍ വീണ്ടും മനസ്സില്‍ വിടരുന്നു; ഓര്‍മ്മകള്‍ക്ക് സംഗീതത്തിന്റെ സുഗന്ധം പകര്‍ന്നുകൊണ്ട്...പഴയ കൊച്ചുണ്ണിയിലെ പാട്ടുകള്‍ അരനൂറ്റാണ്ടിനിപ്പുറവും ജീവിക്കുന്നു; പുതിയ കൊച്ചുണ്ണിയിലെ പാട്ടുകളോ? കാലം മറുപടി പറയട്ടെ...

Content Highlights: Ravi Menon about songs of old film Kayamkulam Kochunni