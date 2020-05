ജോണും എം ബി എസ്സും: സിനിമയിലേയും സംഗീതത്തിലെയും ``താന്തോന്നി''കള്‍ ------------------- ഹോസ്റ്റല്‍ മുറിയിലെ കട്ടിലില്‍ ചമ്രം പടിഞ്ഞിരുന്ന് ജോണ്‍ എബ്രഹാം പാടുന്നു. തെല്ലു പരുഷമെങ്കിലും ശ്രുതിശുദ്ധമായ ശബ്ദത്തില്‍:

``ഒരു വട്ടം കൂടിയെന്‍ ഓര്‍മ്മകള്‍ മേയുന്ന തിരുമുറ്റത്തെത്തുവാന്‍ മോഹം...''

ആദ്യം കാണുകയായിരുന്നു ജോണിനെ. പലരും പറഞ്ഞുകേട്ടും വായിച്ചും അറിഞ്ഞ ജോണല്ല. എല്ലാ സങ്കല്പങ്ങള്‍ക്കും അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ജോണ്‍. ``സ്പിരിച്വല്‍ ഫ്യൂവലിംഗി''ന്റെ (പ്രയോഗം ജോണിന്റേത്) അകമ്പടിയില്ലാതെ തന്നെ ഗാനത്തിന്റെ ലഹരിയില്‍ മതിമറന്നൊഴുകുകയാണ് അദ്ദേഹം. ``വെറുതെ മോഹിക്കുവാന്‍ മോഹം'' എന്ന വരി പാടിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷം കൈകള്‍ രണ്ടും മുകളിലേക്കുയര്‍ത്തി കണ്ണടച്ച് നിശ്ചലനായിരിക്കുന്ന ജോണിന്റെ രൂപം ഇന്നുമുണ്ട് മനസ്സില്‍ -- പതിറ്റാണ്ടുകള്‍ക്ക് ശേഷവും.

പാട്ടുകാരനാകാന്‍ ആഗ്രഹിച്ച് ഒടുവില്‍ സംവിധായകനായി മാറിയ കഥ വിവരിക്കേ ജോണിന്റെ വാക്കുകളില്‍ എങ്ങുനിന്നോ എം ബി ശ്രീനിവാസന്‍ വന്നു നിറയുന്നു. എം ബി എസ്സിനൊപ്പം പഴയ മദിരാശിയിലെ ചേരികളിലും മറീന ബീച്ചിലും അലഞ്ഞുനടന്ന കാലം. ടി എം സൗന്ദര്‍രാജന്റെ പഴയ തമിഴ് പാട്ടുകള്‍ പാടി മറീനയിലെ മണല്‍പ്പരപ്പില്‍ ഏതോ സ്വപ്നലോകത്തെന്ന പോല്‍ മലര്‍ന്നുകിടന്നു നേരം വെളുപ്പിച്ച രാവുകള്‍....

``തറച്ചിത്രം'' എന്ന് പല അഭിമുഖങ്ങളിലും ജോണ്‍ തന്നെ വിശേഷിപ്പിച്ചു കേട്ടിട്ടുള്ള ``വിദ്യാര്‍ത്ഥികളേ ഇതിലേ ഇതിലേ'' (ജോണിന്റെ ആദ്യചിത്രം) യില്‍ എം ബി എസ്സായിരുന്നു സംഗീത സംവിധായകന്‍. ആ ചിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താന്‍ ഓര്‍ക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരേയൊരു കാര്യം യേശുദാസ് പാടിയ ``നളന്ദ തക്ഷശില'' എന്ന ഗാനമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം. ചെന്നൈ ന്യൂ വുഡ്ലാന്‍ഡ്സ് ഹോട്ടലിലെ, പാട്ടും കവിതയും കലഹവും ഇടകലര്‍ന്ന ഒട്ടേറെ മദോന്മത്ത രാവുകള്‍ക്കു ശേഷം വയലാര്‍ എഴുതിക്കൊടുത്ത വരികള്‍. കല്യാണവസന്തം എന്ന രാഗത്തില്‍ ആ ഗാനം ഈണമിട്ടു കേട്ടതിന്റെ ലഹരിയില്‍ തന്നെ മുറുക്കെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കവിളില്‍ ഉമ്മവെച്ച ജോണിനെ എം ബി എസ് മരണം വരെ മറന്നില്ല. (അതേ സിനിമയില്‍ ഭാസ്‌കരന്‍ മാഷിന്റെ രചനയില്‍ വേറെയുമുണ്ടായായിരുന്നു മനോഹര ഗാനങ്ങള്‍: നളന്ദ തക്ഷശിലയുടെ ജാനകി പാടിയ വേര്‍ഷന്‍, ജാനകിയുടെ തന്നെ വെളിച്ചമേ നയിച്ചാലും, അടൂര്‍ഭാസിയും മനോരമയും പാടിയ ചിഞ്ചില് ചിലുചില്)...

എം ബി എസുമായുള്ള ഈ ആത്മബന്ധം തന്നെയാവാം ``അഗ്രഹാരത്തില്‍ കഴുതൈ'' യിലെ പ്രൊഫ നാരായണസ്വാമി എന്ന കഥാപാത്രത്തിന് ജീവന്‍ പകരാന്‍ ജോണ്‍ അദ്ദേഹത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിന് പിന്നിലും. ജോണിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച സൃഷ്ടിയായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്ന `കഴുത'യുടെ പശ്ചാത്തല സംഗീതവും എം ബി എസ്സിന്റെതായിരുന്നു. നീലാംബരി ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള രാഗങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് ജോണ്‍ ഉദ്ദേശിച്ച ആക്ഷേപഹാസ്യത്തിന്റെ എഫക്ട് റീറെക്കോര്‍ഡിംഗില്‍ കൊണ്ടുവരാന്‍ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു.

ഒരര്‍ത്ഥത്തില്‍ സംഗീതത്തിലെ ജോണ്‍ എബ്രഹാം ആയിരുന്നു എം ബി ശ്രീനിവാസന്‍. ജോണാകട്ടെ സംവിധാനരംഗത്തെ എം ബി എസ്സും. ഇരുവരും സ്വയം തിരഞ്ഞെടുത്ത വഴിയിലൂടെ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം തലയുയര്‍ത്തി നടന്നുപോയ ഒറ്റയാന്‍മാര്‍; ധിക്കാരികള്‍. പാരമ്പര്യ ലംഘനത്തിന്റെ നിര്‍വചനാതീതമായ ത്രില്‍ ആയിരുന്നു ഇരുവര്‍ക്കും പഥ്യം. (ജോണ്‍ എബ്രഹാമിന്റെ ഓര്‍മ്മദിനമാണ് ഇന്ന് -- മെയ് 31)

