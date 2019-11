പുത്തന്‍ മേക്കോവറിലുള്ള മഞ്ജു വാര്യരുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലാകുന്നു. അടുത്ത സുഹൃത്തും ഫാഷന്‍ ഡിസൈനറും സിനിമാ താരവുമായ പൂര്‍ണിമ ഇന്ദ്രജിത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പ്രാണയാണ് മഞ്ജുവിന് ഈ പുതിയ ഗെറ്റപ്പ് സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഗീതു മോഹന്‍ദാസ് സംവിധാനം ചെയ്ത മൂത്തോന്‍ എന്ന സിനിമയുടെ പ്രദര്‍ശനത്തിന് മുംബൈയില്‍ എത്തിയതായിരുന്നു മഞ്ജു. കഴിഞ്ഞ മാസമായിരുന്നു ചിത്രത്തിന്റെ പ്രദര്‍ശനം. ചടങ്ങില്‍ നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങള്‍ പൂര്‍ണിമ പങ്കുവച്ചതോടെ മഞ്ജു സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ഹിറ്റായി.

