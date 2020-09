ചെറുകിട നിക്ഷേപകര്‍ കൂട്ടത്തോടെ ഓഹരി വിപണിയിലേയ്‌ക്കെത്തിയതോടെ ഐപിഒകളുമായി കൂടുതല്‍ കമ്പനികള്‍. കോവിഡ് വ്യാപനത്തെതുടര്‍ന്ന് മാര്‍ച്ചിലുണ്ടായ തകര്‍ച്ചയില്‍നിന്ന് 50ശതമാനത്തിലേറെ വിപണിമുന്നേറ്റംനടത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇതോടെ കഴിഞ്ഞയാഴ്ചകളില്‍ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത കമ്പനികള്‍ മികച്ചനേട്ടമാണ് ഓഹരി വിപണിയില്‍നിന്നുണ്ടാക്കിയത്.

അടുത്തയാഴ്ച മൂന്ന് കമ്പനികളാണ് പ്രാരംഭ ഓഹരി വില്പനയുമായി രംഗത്തുവരുന്നത്. കംപ്യൂട്ടര്‍ ഏയ്ജ് മാനേജുമെന്റ് സര്‍വീസസ്(കാംസ്)തിങ്കളാഴ്ച ഐപിഒയുമായെത്തും. അതിനുപിന്നാലെ ചെംകോണ്‍ സ്‌പെഷ്യാലിറ്റി കെമിക്കല്‍സും ഏയ്ഞ്ചല്‍ ബ്രോക്കിങുമാണ് രംഗത്തെത്തുക.

കാംസിന്റെ ഐപിഒയ്ക്കായി സെപ്റ്റംബര്‍ 21 മുതല്‍ 23വരെയാണ് അപേക്ഷിക്കാന്‍ കഴിയുക. 1,229-1,230 രൂപ നിലവാരത്തിലായിരിക്കും ഓഹരിവില. നിലവിലെ ഓഹരി ഉടമകളായ എന്‍എസ്ഇ ഇന്‍വെസ്റ്റ്‌മെന്റ്‌സ് മുഴുവന്‍ ഓഹരികളും വിറ്റഴിക്കും. 2,242 കോടി രൂപയാണ് സമാഹരിക്കാന്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

ചെംകോണിന്റെ ഒഹരി വില 338-340 നിലവാരത്തിലായിരിക്കും. 318 കോടി രൂപയാണ് ഐപിഒയിലൂടെ കമ്പനി സമാഹരിക്കാന്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

ഓഹരി വിപണിയിലേയ്ക്ക് റീട്ടെയില്‍ നിക്ഷേപകര്‍ കാര്യമായെത്തുന്നതിനിടെ ഏയ്ഞ്ചല്‍ ബ്രോക്കിങും വിപണിയിലേയ്ക്കിറങ്ങുകയാണ്. 600 കോടി രൂപയാണ് സമാഹരിക്കാന്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 305-306 രൂപ നിലവാരത്തിലായിരിക്കും ഒരുഓഹരിയുടെ വില.

കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ വിപണിയില്‍ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത കമ്പനികള്‍ വന്‍നേട്ടമാണ് നിക്ഷേപകന് നേടിക്കൊടുത്തത്. ഹാപ്പിയെസ്റ്റ് മൈന്‍ഡ്‌സിന്റെ ഓഹരിവില 138ശതമാനം ഉയര്‍ന്നു. 600 കോടി രൂപ സമാഹരിക്കാന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഐപിഒയുമായെത്തിയ റൂട്ട് മൊബൈലിനും വിപണിയില്‍നിന്ന് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചത്. കമ്പനിയുടെ ഓഹരി തിങ്കളാഴ്ച വിപണിയില്‍ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും.

Three IPOs to hit the market next week