മുംബൈ: വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചയുടനെ സെന്‍സെക്‌സ് 40,000 കടന്നു. ജൂലായ്ക്കുശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് സെന്‍സെക്‌സ് ഈ നേട്ടം വീണ്ടുംസ്വന്തമാക്കുന്നത്.

സെന്‍സെക്‌സ് 268 പോയന്റ് നേട്ടത്തില്‍ 40,100ലാണ് തുടക്ക വ്യാപാരത്തിലെത്തിയത്. നിഫ്റ്റിയാകട്ടെ 11,883പോയന്റും കടന്നു. പിന്നീട് സെന്‍സെക്‌സ് 39,968ലേയ്ക്ക് താഴ്ന്നു.

ബിഎസ്ഇ മിഡ് ക്യാപ് സൂചിക0.52 ശതമാനവും സ്‌മോള്‍ക്യോപ് സൂചിക 0.36 ശമതാനവും നേട്ടത്തിലാണ്.

ആക്‌സിസ് ബാങ്ക്, കൊട്ടക് മഹീന്ദ്ര ബാങ്ക്, എച്ച്ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്ക് തുടങ്ങിയ ഓഹരികള്‍ 0.5ശതമാനത്തോളം നേട്ടമുണ്ടാക്കി.

ഭാരതി എയര്‍ടെല്‍, യെസ് ബാങ്ക്, ഇന്‍ഫോസിസ്, ഐടിസി, എല്‍ആന്റ്ടി, എസ്ബിഐ, എച്ച്‌സിഎല്‍ ടെക്, ബജാജ് ഫിനാന്‍സ്, സണ്‍ ഫാര്‍മ, ടെക് മഹീന്ദ്ര, ബജാജ് ഓട്ടോ, ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ യുണിലിവര്‍, ഏഷ്യന്‍ പെയിന്റ്‌സ് തുടങ്ങിയ ഓഹരികളും നേട്ടത്തിലാണ്.

ഹീറോ മോട്ടോര്‍കോര്‍പ്, ടിസിഎസ്, മാരുതി, റിലയന്‍സ്, പവര്‍ഗ്രിഡ്, എന്‍ടിപിസി, ടാറ്റ സ്റ്റീല്‍, എംആന്റ്എം, ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക്, ഒഎന്‍ജിസി, ടാറ്റ മോട്ടോഴ്‌സ് തുടങ്ങിയ ഓഹരികള്‍ നഷ്ടത്തിലുമാണ്.

The Sensex crossed the 40,000 mark immediately after trading