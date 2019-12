മുംബൈ: വ്യാപാര ആഴ്ചയിലെ തുടര്‍ച്ചയായ രണ്ടാമത്തെ ദിവസവും ഓഹരി വിപണിയില്‍ നേട്ടമില്ല. സെന്‍സെക്‌സ് 40486ലും നിഫ്റ്റി 11934ലിലുമാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.

ബിഎസ്ഇയിലെ 727 കമ്പനികളുടെ ഓഹരികള്‍ നേട്ടത്തിലും 818 ഓഹരികള്‍ നഷ്ടത്തിലുമാണ്.

യുപിഎല്‍, സിപ്ല, സണ്‍ ഫാര്‍മ, ഒഎന്‍ജിസി, ഗ്രാസിം, ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ യുണിലിവര്‍, എസ്ബിഐ, ഭാരതി എയര്‍ടെല്‍, എച്ച്ഡിഎഫ്‌സി, ഹിന്‍ഡാല്‍കോ തുടങ്ങിയ ഓഹരികള്‍ നേട്ടത്തിലാണ്.

സീ എന്‍ര്‍ടെയന്‍മെന്റ്, ടിസിഎസ്, ടെക് മഹീന്ദ്ര, പവര്‍ഗ്രിഡ് കോര്‍പ്, വിപ്രോ, യെസ് ബാങ്ക്, ആക്‌സിസ് ബാങ്ക്, ഹീറോ മോട്ടോര്‍കോര്‍പ് തുടങ്ങിയ ഓഹരികള്‍ നഷ്ടത്തിലുമാണ്.

ചൈനയില്‍നിന്നുള്ള ഉത്പന്നങ്ങള്‍ക്ക് യുഎസ് ഇറക്കുമതി തീരുവ വര്‍ധിപ്പിച്ചേക്കുമെന്ന സൂചനമൂലം നിക്ഷേപകര്‍ ആശങ്കയോടെയാണ് വിപണിയെ സമീപിക്കുന്നത്.

Stock market unchanged on the second day