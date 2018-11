മുംബൈ:തിങ്കളാഴ്ച മികച്ച നേട്ടത്തില്‍ ക്ലോസ് ചെയ്ത സൂചികകളില്‍ ചൊവാഴ്ച വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചത് നേരിയ നഷ്ടത്തില്‍.

സെന്‍സെക്‌സ് 31 പോയന്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 35322ലും നിഫ്റ്റി 13 പോയന്റ് താഴ്ന്ന് 10615ലുമാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.

ബിഎസ്ഇയിലെ 716 കമ്പനികളുടെ ഓഹരികള്‍ നേട്ടത്തിലും 613 ഓഹരികള്‍ നഷ്ടത്തിലുമാണ്.

യെസ് ബാങ്ക്, ഇന്‍ഫോസിസ്, ടാറ്റ മോട്ടോഴ്‌സ്, കോള്‍ ഇന്ത്യ, ടെക് മഹീന്ദ്ര, ഗെയില്‍, സണ്‍ ഫാര്‍മ, എച്ച്‌സിഎല്‍ ടെക്, റിലയന്‍സ്, സിപ്ല, ആക്‌സിസ് ബാങ്ക്, എസ്ബിഐ, ടിസിഎസ്, ഒഎന്‍ജിസി, ഐഒസി തുടങ്ങിയ ഓഹരികള്‍ നേട്ടത്തിലാണ്.

ബജാജ് ഓട്ടോ, വേദാന്ത, ഏഷ്യന്‍ പെയിന്റ്‌സ്, ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ യുണിലിവര്‍, ഹീറോ മോട്ടോര്‍കോര്‍പ്, ഐടിസി, ഹിന്‍ഡാല്‍കോ, ടാറ്റ സ്റ്റീല്‍, ഭാരതി എയര്‍ടെല്‍, എച്ച്ഡിഎഫ്‌സി തുടങ്ങിയ ഓഹരികള്‍ നഷ്ടത്തിലുമാണ്.

