മുംബൈ: വൻതോതിൽ ലാഭമെടുപ്പ് നടന്നതോടെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസവും ഓഹരി സൂചികകൾ നഷ്ടത്തിൽ ക്ലോസ്‌ചെയ്തു. ഐടി, മെറ്റൽ ഓഹരികളാണ് പ്രധാനമായും നഷ്ടത്തിലായത്.

ധനകാര്യ ഓഹരികളിൽ ചിലത് കരുത്തുകാട്ടിയതോടെ കനത്തനഷ്ടത്തിൽവീഴാതെ സൂചികകളെ കാത്തു. സെൻസെക്‌സ് 336.46 പോയന്റ് നഷ്ടത്തിൽ 60,923.50ലും നിഫ്റ്റി 88.50 പോയന്റ് താഴ്ന്ന് 18,178.10ലുമാണ് വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചത്.

കൊട്ടക് മഹീന്ദ്ര ബാങ്ക് 6.5 ശതമാനം കുതിച്ച് 2,146 നിലവാരത്തിലെത്തി. ടാറ്റാ മോട്ടോഴ്സ്, ഗ്രാസിം ഇൻഡ്സ്ട്രീസ്, ബിപിസിഎൽ, എച്ച്ഡിഎഫ്സി തുടങ്ങിയവ നേട്ടമുണ്ടാക്കി. ഏഷ്യൻ പെയിന്റ്സ്, ഹിൻഡാൽകോ ഇൻഡസ്ട്രീസ്, റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്, ഇൻഫോസിസ്, ഡോ.റെഡ്ഡീസ് ലാബ്സ് തുടങ്ങിയ ഓഹരികൾ നഷ്ടംനേരിട്ടു.

നിഫ്റ്റി ബാങ്ക് സൂചിക 1.3ശതമാനം ഉയർന്ന് എക്കാലത്തെയും ഉയരംകുറിച്ചു. പൊതുമേഖല ബാങ്ക്, സ്വകാര്യ ബാങ്ക് സൂചികകൾ യഥാക്രമം 2.7ശതമാനവും 1.3ശതമാനവും നേട്ടമുണ്ടാക്കി. ഐടി സൂചികയാകട്ടെ 2.5ശതമാനം നഷ്ടംനേരിടുകയുംചെയ്തു. ബിഎസ്ഇ മിഡ്ക്യാപ്, സ്‌മോൾ ക്യാപ് സൂചികകളിൽ നഷ്ടംതുടർന്നു.

