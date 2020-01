മുംബൈ: 2020ല്‍ ഓഹരി വിപണിയ്ക്ക് 12 ദിവസം മാത്രമാണ് അവധി. 2019ല്‍ 17 അവധി ദിനങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.

ട്രേഡിങ് ഇല്ലാത്ത ശനിയും ഞായറും ഒഴികെ ഈവര്‍ഷം 12 അവധി ദിനങ്ങളാകും ഉണ്ടാകുക. പൊതു അവധി ദിനങ്ങളില്‍ പലതും ആഴ്ചയുടെ അവസാനം വരുന്നതിനാലാണിത്.

ജനുവരി 26ലെ റിപ്പബ്ലിക് ഡെ ഞായറാഴ്ചയാണ്. ബക്രീദ് ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് ശനിയാഴ്ചയും സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ഓഗസ്റ്റ് 15ന് ശനിയാഴ്ചയും ഗണേഷ് ചതുര്‍ത്ഥി ഓഗസ്റ്റ് 22ന് ശനിയാഴ്ചയും മുഹറം ഓഗസ്റ്റ് 30ന് ഞായറാഴ്ചയും ദസ്സറ ഒക്ടോബര്‍ 25ന് ഞായറാഴ്ചയും ദീപാവലി നവംബര്‍ 14ന് ശനിയാഴ്ചയുമാണ്.

ജനുവരി ഒന്നിന് ലോകത്തെ പ്രധാന വിപണികളൊന്നും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നില്ല. എന്നാല്‍ ബിഎസ്ഇക്കും എന്‍എസ്ഇക്കും അവധിയില്ല. അതേസമയം, കമ്മോഡിറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ് സെഗ്മെന്റുകള്‍ക്ക് അവധിയാണ്.

2020ലെ ബിഎസ്ഇ, എന്‍എസ്ഇ അവധി ദിനങ്ങള്‍

ജനുവരി-ഇല്ല

ഫെബ്രുവരി 21-മഹാശിവരാത്രി

മാര്‍ച്ച് 10-റാം നവമി

ഏപ്രില്‍ 6-മഹാവീര്‍ ജയന്തി

ഏപ്രില്‍ 10-ദുഃഖവെള്ളി

ഏപ്രില്‍ 14-അംബേദ്കര്‍ ജയന്തി

മെയ് 1-മഹാരാഷ്ട്ര ഡെ

മെയ് 25-ഈദുല്‍ ഫിത്തര്‍

ഒക്ടോബര്‍2-ഗാന്ധിജയന്തി

നവംബര്‍ 16-ദീപാവലി പലിപ്രതിപദ

നവംബര്‍ 30-ഗുരുനാനാക് ജയന്തി

ഡിസംബര്‍ 25-ക്രിസ്മസ്

നവംബര്‍ 14ന് ദീപാവലി പ്രമാണിച്ച് അവധിയാണെങ്കിലും മുഹൂര്‍ത്ത വ്യാപാരത്തിന്റെ ഭാഗമായി കുറച്ചുസമയം പ്രവര്‍ത്തിക്കും.

Share markets to be closed on these days in 2020