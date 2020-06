മുംബൈ: രണ്ടാമത്തെ ദിവസവും ഓഹരി സൂചികകള്‍ മികച്ചനേട്ടത്തില്‍ ക്ലോസ് ചെയ്തു. റിലയന്‍സ് ഇന്‍ഡസ്ട്രീസിന്റെ വിപണിമൂല്യം 11 ലക്ഷം കോടി കടന്നതോടെ ഓഹരി വിപണി കരുത്തുപ്രകടിപ്പിച്ചു.

സെന്‍സെക്‌സ് 523.68 പോയന്റ് നേട്ടത്തില്‍ 34,731.73ലും നിഫ്റ്റി 152.70 പോയന്റ് ഉയര്‍ന്ന് 10244.40ലുമാണ് വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചത്.

ബിഎസ്ഇയിലെ 1759 കമ്പനികളുടെ ഓഹരികള്‍ നേട്ടത്തിലും 841 ഓഹരികള്‍ നഷ്ടത്തിലുമായിരുന്നു. 145 ഓഹരികള്‍ക്ക് മാറ്റമില്ല.

ആറുശതമാനത്തിലേറെയാണ് റിലയന്‍സിന്റെ ഓഹരിവില ഉയര്‍ന്നത്. ബജാജ് ഫിനാന്‍സ്, ടാറ്റ മോട്ടോഴ്‌സ്, ബജാജ് ഫിന്‍സര്‍വ്, ഭാരതി ഇന്‍ഫ്രടെല്‍ തുടങ്ങിയ ഓഹരികളും നേട്ടത്തിലാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തത്.

ഇന്‍ഡസിന്റ് ബാങ്ക്, വേദാന്ത, എച്ച്‌സിഎല്‍ ടെക്, എംആന്‍ഡ്എം, ഐടിസി തുടങ്ങിയ ഓഹരികള്‍ നഷ്ടത്തിലുമായിരുന്നു.

ഐടി, ലോഹം ഒഴികെയുള്ള ഓഹരികള്‍ കരുത്തുകാട്ടി. ബിഎസ്ഇ മിഡ്ക്യാപ്, സ്‌മോള്‍ ക്യാപ് സൂചികകള്‍ ഒരുശതമാനത്തോളം ഉയര്‍ന്നു.

