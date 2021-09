മുംബൈ: അനുകൂലമല്ലാത്ത ആഗോള സാഹചര്യങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന് സെന്‍സെക്‌സ് നഷ്ടത്തില്‍ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചു. സെന്‍സെക്‌സ് 33 പോയന്റ് താഴ്ന്ന 58,971 ലും നിഫ്റ്റി 11 പോയന്റ് താഴ്ന്ന 17,550 ലുമാണ് വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചത്.

ചൈനയിലെ റിയല്‍ എസ്റ്റേറ്റ് ഭീമന്മാരായ എവര്‍ഗ്രാന്റെയുടെ കടബാധ്യതയില്‍ നിക്ഷേപകര്‍ കരുതെലടുത്തതും വരാനിരിക്കുന്ന യു.എസ് ഫെഡറല്‍ റിസര്‍വ് പണനയവുമെല്ലാമാണ് വിപണിയിലെ ചലനങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമായത്.

എച്ച്‌സിഎല്‍ടെക്, ഐടിസി, എന്‍ടിപിസി, ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ യൂണിലിവര്‍, ബജാജ് ഫിനാന്‍സ്, സണ്‍ഫാര്‍മ, മാരുതി, കൊട്ടക് ബാങ്ക്, റിലയന്‍സ്, ഭാരതി എയര്‍ടെല്‍, ടൈറ്റാന്‍, ഏഷ്യന്‍ പെയിന്റ് തുടങ്ങിയ ഓഹരികള്‍ നേട്ടത്തിലാണ്.എല്‍ആന്‍ഡ്ടി, എച്ച്ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്ക്, ആക്‌സിസ്ബാങ്ക്, നെസ്ലേ തുടങ്ങിയ ഓഹരികള്‍ നഷ്ടത്തിലുമാണ്.

ബിഎസ്ഇ മിഡ്ക്യാപ്, സ്‌മോള്‍ക്യാപ് സൂചികകള്‍ യഥാക്രമം 0.75 ശതമാനവും 0.92 ശതമാനവും ഉയര്‍ച്ച രേഖപ്പെടുത്തി. നിഫ്റ്റി ഓട്ടോ, ഐടി, എഫ്എംസിജിസി, മെറ്റല്‍, ഹെല്‍ത്ത്‌കെയര്‍ തുടങ്ങിയ സെക്ടറുകള്‍ ലാഭത്തിലും ബാങ്ക് സെക്ടര്‍ നഷ്ടത്തിലുമാണ്.

