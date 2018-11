മുംബൈ: തിങ്കളാഴ്ചയിലെ നേട്ടം ഓഹരി സൂചികകള്‍ക്ക് നിലനിര്‍ത്താനായില്ല. സെന്‍സെക്‌സ് 300.37 പോയന്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 35474.51ലും നിഫ്റ്റി 107.20 പോയന്റ് താഴ്ന്ന് 10656.20ലുമാണ് വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചത്.

ബിഎസ്ഇയിലെ 857 കമ്പനികളുടെ ഓഹരികള്‍ നേട്ടത്തിലും 1706 ഓഹരികള്‍ നഷ്ടത്തിലുമായിരുന്നു. ഐടി, ലോഹം, ഫാര്‍മ, വാഹനം, ധനകാര്യം തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളിലെ ഓഹരികളാണ് പ്രധാനമായും നഷ്ടത്തിലായത്.

ആഗോള വിപണികളിലെ നഷ്ടമാണ് ആഭ്യന്തര സൂചികകളിലും പ്രതിഫലിച്ചത്. ഗെയില്‍, അദാനി പോര്‍ട്‌സ്, ബജാജ് ഫിനാന്‍സ്, എംആന്റ്എം തുടങ്ങിയ കമ്പനികള്‍ നേട്ടത്തിലായിരുന്നു.

യെസ് ബാങ്ക്, ഹിന്‍ഡാല്‍കോ, വിപ്രോ, ഡോ.റെഡ്ഡീസ് ലാബ്, ടാറ്റ സ്റ്റീല്‍, ടെക് മഹീന്ദ്ര, എച്ച്‌സിഎല്‍ ടെക്, ഐഒസി, ഭാരതി എയര്‍ടെല്‍, ഇന്‍ഫോസിസ്, സിപ്ല, എസ്ബിഐ തുടങ്ങിയ ഓഹരികള്‍ നഷ്ടത്തിലുമാണ് വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചത്.

