മുംബൈ: ഓഹരി വിപണിയില്‍ ഇന്ന് കരടികളുടെ ദിനമായിരുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങള്‍ നാളെ പുറത്തുവരാനിരിക്കെ കടുത്ത മത്സരം ഉറപ്പായതാണ് ഓഹരി വിപണിയെ ബാധിച്ചത്.

സെന്‍സെക്‌സ് 713.33 പോയന്റ് താഴ്ന്ന് 34959.72ലും നിഫ്റ്റി 205.20 പോയന്ഡറ് നഷ്ടത്തില്‍ 10488.50ലുമാണ് വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചത്.

മിക്കവാറും സെക്ടറുകളില്‍ കനത്ത വില്പന സമ്മര്‍ദം പ്രകടമായിരുന്നു. ലോഹം, ഇന്‍ഫ്രസ്ട്രക്ചര്‍, വാഹനം, ബാങ്ക്, ഫാര്‍മ തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളിലെ ഓഹരികളാണ് കനത്ത നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയത്.

ബിഎസ്ഇയിലെ 1870 കമ്പനികളുടെ ഓഹരികള്‍ നഷ്ടത്തിലും 647 ഓഹരികള്‍ നഷ്ടത്തിലുമായിരുന്നു.

കൊട്ടക് മഹീന്ദ്ര, ഇന്ത്യബുള്‍സ് ഹൗസിങ്, റിലയന്‍സ്, ഭാരതി എയര്‍ടെല്‍, ഏഷ്യന്‍ പെയിന്റ്‌സ്, ടാറ്റ മോട്ടോഴ്‌സ്, സണ്‍ ഫാര്‍മ, ബജാജ് ഓട്ടോ, എച്ച്‌സിഎല്‍ ടെക്, വിപ്രോ, ആക്‌സിസ് ബാങ്ക്, ഇന്‍ഫോസിസ്, ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക്, ഒഎന്‍ജിസി, ടാറ്റ സ്റ്റീല്‍, ടാറ്റ സ്റ്റീല്‍, ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ യുണിലിവര്‍, എച്ച്ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്ക്, ഹീറോ മോട്ടോര്‍കോര്‍പ് തുടങ്ങിയ ഓഹരികള്‍ നഷ്ടത്തിലായിരുന്നു.

ഐഒസി, ബിപിസിഎല്‍, എച്ച്പിസിഎല്‍, കോള്‍ ഇന്ത്യ, മാരുതി സുസുകി തുടങ്ങിയ ഓഹരികള്‍ നേട്ടത്തിലുമായിരുന്നു.

