മുംബൈ: പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ ആര്‍ബിഐ നിരക്കുകളില്‍ മാറ്റംവരുത്താതിരുന്നത് ഓഹരി സൂചികയെ ബാധിച്ചില്ല. ആഗോള വിപണികളില്‍നിന്നുള്ള പ്രതികരണങ്ങളും സൂചികകള്‍ക്ക് അനുകൂലമായി.

സെന്‍സെക്‌സ് 163 പോയന്റ് നേട്ടത്തില്‍ 41,306ലും നിഫ്റ്റി 49 നേട്ടത്തില്‍ 12,138 പോയന്റിലുമാണ് വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചത്.

ഇതോടെ നാലുദിവസംകൊണ്ട് സെന്‍സെക്‌സിലുണ്ടായ നേട്ടം 1,500 പോയന്റിലേറെയായി. നിരക്കില്‍ മാറ്റംവരുത്താതിരുന്നത് സാമ്പത്തിക ഓഹരികള്‍ക്കാണ് പ്രധാനമായും അനുകൂലമായത്.

ബിഎസ്ഇയിലെ 1387 കമ്പനികളുടെ ഓഹരികള്‍ നേട്ടത്തിലും 1092 ഓഹരികള്‍ നഷ്ടത്തിലുമായിരുന്നു. ഇന്റസിന്‍ഡ് ബാങ്ക്, ഐഷര്‍ മോട്ടോഴ്‌സ്, സീ എന്റര്‍ടെയ്ന്‍മെന്റ്, എസ്ബിഐ, ബജാജ് ഫിനാന്‍സ്, യെസ് ബാങ്ക്, ഭാരതി എയര്‍ടെല്‍, ഗെയില്‍, എച്ച്ഡിഎഫ്‌സി, ആക്‌സിസ് ബാങ്ക് തുടങ്ങിയ ഓഹരികളാണ് നേട്ടത്തില്‍ ക്ലോസ് ചെയ്തത്.

ടാറ്റ മോട്ടോഴ്‌സ്, സിപ്ല, ഇന്‍ഫോസിസ്, ഐടിസി, ബിപിസിഎല്‍, ഹിന്‍ഡാല്‍കോ, ഏഷ്യന്‍ പെയിന്റ്‌സ്, നെസ് ലെ തുടങ്ങിയ ഓഹരികള്‍ നഷ്ടത്തിലുമായിരുന്നു.

