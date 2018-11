മുംബൈ: ഓഹരി സൂചികകളില്‍ നേട്ടത്തോടെ തുടക്കം. വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചയുടനെ സെന്‍സെക്‌സ് 118 പോയന്റ് നേട്ടത്തില്‍ 35318ലും നിഫ്റ്റി 33 പോയന്റ് ഉയര്‍ന്ന് 10634ലിലുമാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.

ബിഎസ്ഇയിലെ 878 കമ്പനികളുടെ ഓഹരികള്‍ നേട്ടത്തിലും 465 ഓഹരികള്‍ നഷ്ടത്തിലുമാണ്. ഊര്‍ജം, ഐടി ഓഹരികളില്‍ വാങ്ങല്‍ പ്രകടമാണ്.

ടെക് മഹീന്ദ്ര, ടിസിഎസ്, യെസ് ബാങ്ക്, എച്ച്‌സിഎല്‍ ടെക്, വിപ്രോ, ഒഎന്‍ജിസി, ഇന്‍ഫോസിസ്, എച്ച്ഡിഎഫ്‌സി, റിലയന്‍സ്, ഹിന്‍ഡാല്‍കോ, ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ യുണിലിവര്‍, ടാറ്റ സ്റ്റീല്‍, ടാറ്റ മോട്ടോഴ്‌സ്, എച്ച്ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്ക്, ഐടിസി തുടങ്ങിയ ഓഹരികള്‍ നേട്ടത്തിലാണ്.

ഭാരതി എയര്‍ടെല്‍, എച്ച്പിസിഎല്‍, ബിപിസിഎല്‍, എസ്ബിഐ, സണ്‍ ഫാര്‍മ, ആക്‌സിസ് ബാങ്ക്, ബജാജ് ഓട്ടോ, ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക്, ഡോ.റെഡ്ഡീസ് ലാബ്, ഏഷ്യന്‍ പെയിന്റ്‌സ് തുടങ്ങിയ ഓഹരികള്‍ നഷ്ടത്തിലുമാണ്.

