മുംബൈ: ഓഹരി സൂചികകള്‍ മികച്ച നേട്ടത്തില്‍ ക്ലോസ് ചെയ്തു. നിഫ്റ്റി വീണ്ടും 10,650 നിലവാരത്തിന് മുകളിലെത്തി.

സെന്‍സെക്‌സ് 196.62 പോയന്റ് നേട്ടത്തില്‍ 35,457.16ലും നിഫ്റ്റി 65.50 പോയന്റ് ഉയര്‍ന്ന് 10,682.20ലുമാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തത്.

ഐടി, ഊര്‍ജം, ഇന്‍ഫ്ര, ഫാര്‍മ, പൊതുമേഖല ബാങ്ക് എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലെ ഓഹരികളാണ് മികച്ച നേട്ടമുണ്ടാക്കിയത്.

ഭാരതി എയര്‍ടെല്‍, എച്ച്‌സിഎല്‍ ടെക്, ഐഷര്‍ മോട്ടോഴ്‌സ്, സിപ്ല, എസ്ബിഐ, എച്ച്ഡിഎഫ്‌സി, ടെക് മഹീന്ദ്ര, എച്ച്ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്ക്, ഹീറോ മോട്ടോര്‍കോര്‍പ് തുടങ്ങിയ ഓഹരികള്‍ നേട്ടത്തിലാണ്.

യെസ് ബാങ്ക്, ഇന്ത്യബുള്‍സ് ഹൗസിങ്, ടാറ്റ സ്റ്റീല്‍, മാരുതി സുസുകി, ഒഎന്‍ജിസി, ഹിന്‍ഡാല്‍കോ, ആക്‌സിസ് ബാങ്ക്, ഇന്‍ഫോസിസ്, ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ യുണിലിവര്‍, ടാറ്റ മോട്ടോഴ്‌സ് തുടങ്ങിയ ഓഹരികള്‍ നഷ്ടത്തിലുമാണ് വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചത്.

