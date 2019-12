മുംബൈ: വ്യാപാര വര്‍ഷത്തിന്റെ അവസാന ദിവസം ഓഹരി സൂചികകള്‍ നഷ്ടത്തില്‍ ക്ലോസ് ചെയ്തു. ലാഭമെടുപ്പാണ് വിപണിയെ ബാധിച്ചത്.

സെന്‍സെക്‌സ് 304.26 പോയന്റ് താഴ്ന്ന് 41,253.74ലും നിഫ്റ്റി 84.70 പോയന്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 12168.50ലുമാണ് വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചത്.

ബിഎസ്ഇയിലെ 1351 കമ്പനികളുടെ ഓഹരികള്‍ നേട്ടത്തിലും 1184 ഓഹരികള്‍ നഷ്ടത്തിലുമായിരുന്നു. 185 ഓഹരികള്‍ക്ക് മാറ്റമില്ല. വാഹനം, ഐടി ഓഹരികളാണ് കനത്ത നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയത്.

കോള്‍ ഇന്ത്യ, എന്‍ടിപിസി, ഗെയില്‍, ഗ്രാസിം, ടാറ്റ മോട്ടോഴ്‌സ്, ഒഎന്‍ജിസി, സണ്‍ ഫാര്‍മ, അദാനി പോര്‍ട്‌സ് തുടങ്ങിയ ഓഹരികള്‍ നേട്ടത്തിലായിരുന്നു.

സീ എന്റര്‍ടെയ്ന്‍മെന്റ്, ടെക് മഹീന്ദ്ര, ബജാജ് ഓട്ടോ, റിലയന്‍സ്, ഹീറോ മോട്ടോര്‍കോര്‍പ്, വേദാന്ത, ഐഷര്‍ മോട്ടോഴ്‌സ്, എച്ച്ഡിഎഫ്‌സി, ടിസിഎസ് തുടങ്ങിയ ഓഹരികള്‍ നഷ്ടത്തിലുമായിരുന്നു.

ലാര്‍ജ് ക്യാപ് ഓഹരികളുടെ വര്‍ഷമായിരുന്നു 2019. മികച്ച നേട്ടമാണ് ഈ ഓഹരികള്‍ നിക്ഷേപകന് നല്‍കിയത്.

Sensex falls 300 points on last session of 2019