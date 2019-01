മുംബൈ: രണ്ടുദിവസത്തെ കനത്ത നഷ്ടത്തിനുശേഷം ഓഹരി വിപണിയില്‍ മുന്നേറ്റം.

സെന്‍സെക്‌സ് 181.39 പോയന്റ് നേട്ടത്തില്‍ 35695.10ലും നിഫ്റ്റി 55.10 പോയന്റ് ഉയര്‍ന്ന് 10727.40ലുമാണ് വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചത്.

ലോഹം, ഊര്‍ജം, ബാങ്ക് തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളിലെ ഓഹരികളിലാണ് മികച്ച നേട്ടം പ്രകടമായത്. ഐടി ഓഹരികള്‍ നഷ്ടമുണ്ടാക്കി.

യെസ് ബാങ്ക്, ടാറ്റ മോട്ടോഴ്‌സ്, ഭാരതി എയര്‍ടെല്‍, ഒഎന്‍ജിസി, എസ്ബിഐ, ആക്‌സിസ് ബാങ്ക്, എച്ച്ഡിഎഫ്‌സി, പവര്‍ ഗ്രിഡ്, ടാറ്റ സ്റ്റീല്‍, ബജാജ് ഓട്ടോ, ഡോ.റെഡ്ഡീസ് ലാബ് തുടങ്ങിയ ഓഹരികള്‍ നേട്ടത്തിലായിരുന്നു.

എച്ച്‌സിഎല്‍ ടെക്, ടെക് മഹീന്ദ്ര, ടിസിഎസ്, ഇന്‍ഫോസിസ്, ഹീറോ മോട്ടോര്‍കോര്‍പ്, ഐഷര്‍ മോട്ടോഴ്‌സ്, സണ്‍ ഫാര്‍മ, ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ യുണിലിവര്‍, ഏഷ്യന്‍ പെയിന്റ്‌സ് തുടങ്ങിയ ഓഹരികള്‍ നഷ്ടത്തിലുമാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തത്.

