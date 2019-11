മുംബൈ: രാജ്യത്ത് 10 ലക്ഷം കോടി രൂപ വിപണിമൂല്യം നേടുന്ന ആദ്യത്തെ കമ്പനിയായി റിലയന്‍സ് ഇന്‍ഡസ്ട്രീസ്.

വ്യാഴാഴ്ച രാവിലത്തെ വ്യാപാരത്തിലാണ് ഈ നേട്ടം റിലയന്‍സ് സ്വന്തമാക്കിയത്. കമ്പനിയുടെ ഓഹരി വില 1,581.60 രൂപയായി ഉയര്‍ന്നു. ഇതോടെ ഈവര്‍ഷംമാത്രം റിലയന്‍സ് ഇന്‍ഡസ്ട്രീസിന്റെ ഓഹരി വില കുതിച്ചത് 40 ശതമാനമാണ്.

എണ്ണശുദ്ധീകരണ വ്യവസായത്തില്‍നിന്നുള്ള ലാഭം, ടെലികോം താരിഫ് വര്‍ധിപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനം തുടങ്ങിയവയാണ് കമ്പനിയ്ക്ക് ഗുണകരമായത്.

റിലയന്‍സ് ജിയോ അടുത്തമാസം താരിഫ് ഉയര്‍ത്തുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ ഓഹരി വാങ്ങാന്‍ നിക്ഷേപകര്‍ താല്‍പര്യംകാണിച്ചത് വില വര്‍ധിക്കാനിടയാക്കി.

2021ഓടെ കടരഹിത കമ്പനിയായി റിലയന്‍സിനെ മാറ്റാന്‍ ഡയറക്ടര്‍ബോര്‍ഡ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കമ്പനിയുടെ കെമിക്കല്‍, റിഫൈനിങ് ബിസിനസിന്റെ 20 ശതമാനം ഓഹരി സൗദി ആരാംകോയ്ക്ക് വില്‍ക്കും. ഇതൊക്കെ ഓഹരി വിലയില്‍ തുടര്‍ച്ചയായി നേട്ടമുണ്ടാക്കാന്‍ സഹായിച്ചതായാണ് വിലയിരുത്തല്‍.

