മുംബൈ: പൊതുമേഖല ബാങ്ക്, ഐടി, മെറ്റൽ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലെ ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപകർ താൽപര്യംപ്രകടിപ്പിച്ചതോടെ വ്യാഴാഴ്ച നിഫ്റ്റി റെക്കോഡ് നിലവാരത്തിൽ ക്ലോസ്‌ചെയ്തു.

സെൻസെക്‌സ് 97.70 പോയന്റ് നേട്ടത്തിൽ 51,115.22ലും നിഫ്റ്റി 36.40 പോയന്റ് ഉയർന്ന് 15,337.90ലുമാണ് വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചത്. ബിഎസ്ഇയിലെ 1657 കമ്പനികളുടെ ഓഹരികൾ നേട്ടത്തിലും 1314 ഓഹരികൾ നഷ്ടത്തിലുമായിരുന്നു. 121 ഓഹരികൾക്ക് മാറ്റമില്ല.

ശ്രീ സിമെന്റ്‌സ്, എസ്ബിഐ, ആക്‌സിസ് ബാങ്ക്, കൊട്ടക് മഹീന്ദ്ര ബാങ്ക്, വിപ്രോ തുടങ്ങിയ ഓഹരികളാണ് പ്രധാനമായും നേട്ടമുണ്ടാക്കിയത്. എച്ച്ഡിഎഫ്‌സി, ഒഎൻജിസി, ഐഒസി, ബജാജ് ഫിനാൻസ്, ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യുണിലിവർ തുടങ്ങിയ ഓഹരികൾ നഷ്ടത്തിലുമായിരുന്നു.

ഫാർമ, എനർജി സൂചികകളൊഴികെയുള്ളവ നേട്ടമുണ്ടാക്കി. പൊതുമേഖല ബാങ്ക് സൂചിക മൂന്നുശതമാനത്തോളം ഉയർന്നു. ഐടി, പൊതുമേഖല ബാങ്ക്, സൂചികകൾ 1-2ശതമാനം നേട്ടമുണ്ടാക്കി. ബിസ്ഇ മിഡ്ക്യാപ്, സ്‌മോൾ ക്യാപ് സൂചികകളും നേട്ടത്തിലാണ് വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചത്.

