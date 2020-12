മുംബൈ: തുടര്‍ച്ചയായി ആറാമത്തെ ദിവസവും റെക്കോഡ് ഉയരംകുറിച്ച് ഓഹരി സൂചികകള്‍ ക്ലോസ് ചെ്തു. നിഫ്റ്റി 14,000നടുത്തെത്തി.

സെന്‍സെക്‌സ് 133.14 പോയന്റ് നേട്ടത്തില്‍ 47,746.22ലും നിഫ്റ്റി 49.40 പോയന്റ് ഉയര്‍ന്ന് 13,982ലുമാണ് വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചത്. ബിഎസ്ഇയിലെ 1642 കമ്പനികളുടെ ഓഹരികള്‍ നേട്ടത്തിലും 1257 ഓഹരികള്‍ നഷ്ടത്തിലുമായിരുന്നു. 177 ഓഹരികള്‍ക്ക് മാറ്റമില്ല.

അള്‍ട്രടെക് സിമെന്റ്, ശ്രീ സിമെന്റ്‌സ്, ഗ്രാസിം, ബജാജ് ഫിനാന്‍സ്, യുപിഎല്‍ തുടങ്ങിയ ഓഹരികള്‍ നേട്ടത്തിലാണ് വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചത്. ഇന്‍ഡസിന്‍ഡ് ബാങ്ക്, സണ്‍ ഫാര്‍മ, ആക്‌സിസ് ബാങ്ക്, ഭാരതി എയര്‍ടെല്‍, ടിസിഎസ് തുടങ്ങിയ ഓഹരികള്‍ നഷ്ടത്തിലുമായിരുന്നു.

ബാങ്ക്, ഫാര്‍മ വിഭാഗങ്ങളിലെ സൂചികകളാണ്‌ നഷ്ടത്തിലായത്. വാഹനം, ലോഹം, ബിഎസ്ഇ മിഡ്ക്യാപ്, സ്‌മോള്‍ക്യാപ് സൂചികകള്‍ നേട്ടമുണ്ടാക്കുകയുംചെയ്തു.

