മുംബൈ: രണ്ടുദിവസത്തെ തളർച്ചയ്ക്കുശേഷം മികച്ച നേട്ടവുമായി വിപണി. നിഫ്റ്റി എക്കാലത്തെയും ക്ലോസിങ് ഉയരംകുറിച്ചു. കോവിഡ് ബാധിതരുടെ പ്രതിദിന എണ്ണത്തിൽ കുത്തനെ കുറവുണ്ടായതും ആഗോള കാരണങ്ങളുമാണ് സൂചികകളെ ചലിച്ചിപ്പിച്ചത്.

രാജ്യത്തെ സേവന, വ്യവസായ മേഖലകൾ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിനേരിടുമ്പോഴാണ് ഓഹരി വിപണിയിലെ കുതിപ്പ് എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഇരുമേഖലകളിലെയും പിഎംഐ എട്ടുമാസത്തെ താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിലാണുള്ളത്.

സെൻസെക്‌സ് 382.95 പോയന്റ് നേട്ടത്തിൽ 52,232.43ലും നിഫ്റ്റി 114.20 പോയന്റ് ഉയർന്ന് 15,690.40ലുമാണ് വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചത്. അടിസ്ഥാന സൗകര്യവികസനം, ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ്, മെറ്റൽ, റിയാൽറ്റി ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപകർ താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു.

ടൈറ്റാനാണ് നേട്ടത്തിൽ മുന്നിൽ. ഓഹരി വിലയിൽ ഏഴുശതമാനം കുതിപ്പുണ്ടായി. ഒഎൻജിസി, കൊട്ടക് മഹീന്ദ്ര ബാങ്ക്, ബജാജ് ഫിനാൻസ്, ആക്‌സിസ് ബാങ്ക്, എച്ച്ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്ക്, എൽആൻഡ്ടി തുടങ്ങിയ ഓഹരികളും നേട്ടമുണ്ടാക്കി.

ഓട്ടോ, ഫാർമ ഓഹരികളാണ് സമ്മർദംനേരിട്ടത്. ബിഎസ്ഇ മിഡ്ക്യാപ്, സ്‌മോൾ ക്യാപ് സൂചികകൾ ഒരുശതമാനത്തോളം നേട്ടത്തിൽ റെക്കോഡ് ഉയരംകുറിച്ചു.

