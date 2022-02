മുംബൈ: റിസര്‍വ് ബാങ്ക് നിരക്കുകളില്‍ മാറ്റംവരുത്താതിരുന്നത് വിപണി ആഘോഷമാക്കി. നിഫ്റ്റി 17,600 കടന്നു.

സെന്‍സെക്‌സ് 460.06 പോയന്റ് നേട്ടത്തില്‍ 58,926.03ലും നിഫ്റ്റി 142 പോയന്റ് ഉയര്‍ന്ന് 17,605.80ലുമാണ് വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചത്. പണപ്പെരുപ്പം, ജിഡിപി എന്നിവ സംബന്ധിച്ച ആര്‍ബിഐയുടെ അനുമാനം ഊര്‍ജം പകര്‍ന്നതോടൊപ്പം ആഗോളകാരണങ്ങളും വിപണിയെ ചലിപ്പിച്ചു. ഉച്ചയ്ക്കുശേഷമുള്ള വ്യാപാരത്തിനിടെ ഐടി, ധനകാര്യ ഓഹരികള്‍ മികച്ച നേട്ടമുണ്ടാക്കി.

ഒഎന്‍ജിസി, ടാറ്റ സ്റ്റീല്‍, ഇന്‍ഫോസിസ്, എസ്ബിഐ ലൈഫ്, എച്ച്ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്ക് തുടങ്ങിയ ഓഹരികളാണ് നിഫ്റ്റിയില്‍ പ്രധാനമായും നേട്ടമുണ്ടാക്കിയത്. മാരുതി സുസുകി, ബിപിസിഎല്‍, ശ്രീ സിമെന്റ്‌സ്, ഐഒസി തുടങ്ങിയ ഓഹരികള്‍ നഷ്ടംനേരിടുകയുംചെയ്തു.

എല്ലാ സെക്ടറല്‍ സൂചികകളും നേട്ടത്തിലാണ് വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചത്. ഐടി, ബാങ്ക്, പവര്‍, മെറ്റല്‍ സൂചികകള്‍ ഒരുശതമാനംവീതം ഉയര്‍ന്നു.

