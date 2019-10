മുംബൈ: ദീപാവലിയോടനുബന്ധിച്ചുള്ള മുഹൂര്‍ത്ത വ്യാപാരം ഒക്ടോബര്‍ 27ന് ഞായറാഴ്ച വൈകീട്ട് നടക്കും.

Pre-open Session: 17:15 to 17:23 Hrs.

Muhurat Trading Session: 17:30 to 18:30 Hrs.

Block Deal: 17:00 to 17:15 Hrs.

Call Auction: 17:35 to 18:20 Hrs.

Post Closing: 18:40 to 18:50 Hrs.

Muhurat Trading Duration: 1 Hour