മുംബൈ: നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം അവസാനിക്കാന്‍ ഇനി മാസങ്ങള്‍ അവശേഷിക്കെ എല്‍ഐസിയുടെ ഓഹരി നിക്ഷേപം 72,000 കോടി രൂപയാകും. ഇതാദ്യമായാണ് എല്‍ഐസി ഇത്രയും തുക ഓഹരിയില്‍ നിക്ഷേപിക്കുന്നത്.

2018-19 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ 68,620 കോടി രൂപയാണ് കമ്പനി ഓഹരിയില്‍ നിക്ഷേപിച്ചത്. നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിന്റെ പകുതി പിന്നിട്ടപ്പോള്‍ 33,500 കോടി രൂപയോളം ഓഹരിയില്‍ നിക്ഷേപം നടത്തിയതായി എല്‍ഐസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങള്‍ സൂചിപ്പിച്ചു.

ടാക്‌സ് സേവിങിന്റെ ഭാഗമായി ഒക്ടോബറിനുശേഷമാണ് വ്യക്തികള്‍ എല്‍ഐസിയില്‍ കൂടുതല്‍ നിക്ഷേപം നടത്തുക. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒക്ടോബറിനുശേഷം എല്‍ഐസിയില്‍ കൂടുതല്‍ നിക്ഷേപമെത്തുകയും ഓഹരിയിലെ നിക്ഷേപ വിഹിതം വര്‍ധിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് മണികണ്‍ട്രോള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടുചെയ്തു.

ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ തുക ഓഹരിയില്‍ നിക്ഷേപിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ സ്ഥാപനമാണ് എല്‍ഐസി. ഓഹരി നിക്ഷേപത്തില്‍ എല്‍ഐസി എല്ലാവര്‍ഷവും വരുത്തുന്ന വര്‍ധന 3.5 ശതമാനമാണ്.

2019-20ല്‍ ഓഹരിയിലും ഡെറ്റിലുമായി 3.49 ലക്ഷം കോടി രൂപ നിക്ഷേപം നടത്താനാണ് എല്‍ഐസി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

ഓഹരിവിപണിയിലെ എല്‍ഐസിയുടെ നിക്ഷേപം

2016-65,000 കോടി

2017-41,000 കോടി

2018-58,890 കോടി

2019-68,620 കോടി

2020-71,000-72,000 കോടി(പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്)

അവലംബം: എല്‍ഐസി രേഖകള്‍

പോളിസി ഉടമകള്‍ അടയ്ക്കുന്ന പ്രീമിയം എല്‍ഐസി ഓഹരിയിലും ഡെറ്റിലുമാണ് നിക്ഷേപിക്കുന്നത്. ദീര്‍ഘകാല നിക്ഷേപത്തിന്റെ ഭാഗമായി സര്‍ക്കാര്‍ സെക്യൂരിറ്റികളിലും നിക്ഷേപം നടത്തുന്നുണ്ട്.

ഓഹരി നിക്ഷേപത്തില്‍നിന്നുമാത്രം എല്ലാവര്‍ഷവും 18,000 മുതല്‍ 25,000 കോടി രൂപവരെ കമ്പനി ലാഭമെടുക്കാറുണ്ട്. 2019 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ 23,600 കോടി രൂപയാണ് ലാഭമെടുത്തത്. മുന്‍വര്‍ഷം ഇത് 25,650 കോടി രൂപയായിരുന്നു.

LIC’s equity investment likely to reach above Rs 70,000 cr