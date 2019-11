ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വെ കാറ്ററിങ് ആന്റ് ടൂറിസം കോര്‍പ്പറേഷ(ഐആര്‍സിടിസി)ന്റെ ഓഹരി വില എക്കാലത്തേയും ഉയര്‍ന്ന നിലവാരത്തിലേയ്ക്ക് കുതിച്ചു.

കമ്പനിയുടെ പാദഫലം ബുധനാഴ്ച വൈകീട്ട് പുറത്തുവരാനിരിക്കെയാണ് ഈ കുതിപ്പ്. 981.35 രൂപവരെയെത്തി ഓഹരി വില.

ഒക്ടോബര്‍ 14നാണ് ഐആര്‍സിടിസി ഓഹരി വിപണിയില്‍ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇഷ്യു വിലയായ 320 രൂപയുടെ മൂന്നുമടങ്ങ് നേട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പോള്‍. ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത ആദ്യദിവസംതന്നെ ഓഹരി വില ഇരട്ടിയായിരുന്നു.

കമ്പനിയുടെ വിപണി മൂലധനം 15,000 കോടി രൂപയായി ഉയരുകയും ചെയ്തു. രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ തീവണ്ടിയും ഐആര്‍സിടിസിയുടെ സ്വന്തവുമായ തേജസ് എക്‌സ്പ്രസ് ഒരുമാസം തികയുംമുമ്പെ 70 ലക്ഷം രൂപ ലാഭത്തിലെത്തിയതായുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ കഴിഞ്ഞദിവസം പുറത്തുവന്നിരുന്നു.

21 ദിവസംകൊണ്ടാണ് തേജസുവഴി കമ്പനി ഇത്രയും ലാഭം നേടിയത്. ടിക്കറ്റ് വില്പനയിലൂടെമാത്രം 3.70 കോടി രൂപയാണ് ലഭിച്ചത്.

