ബജറ്റ് അവതരണംതുടങ്ങി ഒരുമണിക്കൂറിനകം ഓഹരി നിക്ഷേപകരുടെ ആസ്തിയിൽ 2.44 ലക്ഷം കോടിരൂപയുടെ വർധനയുണ്ടായി.

ആരോഗ്യം, വാഹനം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യവികസനം തുടങ്ങിയ മേഖലയിലെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് വിപണിയെ സ്വാധീനിച്ചത്. സൂചികകൾ രണ്ടുശതമാനത്തിലേറെ നേട്ടമുണ്ടാക്കി.

സെൻസെക്‌സ് 913 പോയന്റ് നേട്ടത്തിൽ 47,199ലും നിഫ്റ്റി 166 പോയന്റ് ഉയർന്ന് 18,248ലുമാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.

ഇൻഡസിൻഡ് ബാങ്കാണ് നേട്ടത്തിൽ മുന്നിൽ. ഓഹരി വില 10ശതമാനത്തോളമാണ് ഉയർന്നത്. ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക്(6.49ശതമാനം), എച്ച്ഡിഎഫ്‌സി(4.20%), ഹിൻഡാൽകോ (4.15%), ബജാജ് ഫിൻസർവ് (4.13%) തുടങ്ങിയ ഓഹരികളാണ് നേട്ടത്തിൽ മുന്നിൽ.

വോഡാഫോൺ ഐഡിയ, ടാറ്റ മോട്ടോഴ്‌സ്, സെയിൽ, യെസ് ബാങ്ക്, പിൻഎൻബി, റിലയൻസ്, എച്ച്ഡിഎഫ്‌സി തുടങ്ങിയ ഓഹരികളിലാണ് ഏറ്റവുംകൂടുതൽ ഇടപാട് നടന്നത്.

