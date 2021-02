മുംബൈ: തുടര്‍ച്ചയായി മുന്നുദിവസത്തെ മികച്ചനേട്ടത്തിനുശേഷം ഓഹരി വിപണിയില്‍ സമ്മര്‍ദം. സെന്‍സെക്‌സ് 191 പോയന്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 50064ലിലും നിഫ്റ്റി 48 പോയന്റ് താഴ്ന്ന് 14,741ലുമാണ് വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചത്.

ഒഎന്‍ജിസി, മഹീന്ദ്ര ആന്‍ഡ് മഹീന്ദ്ര, ഭാരതി എയര്‍ടെല്‍, ബജാജ് ഓട്ടോ, ഡോ.റെഡ്ഡീസ് ലാബ്, ടൈറ്റാന്‍, ടിസിഎസ്, എന്‍ടിപിസി, ഐടിസി, ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ യുണിലിവര്‍, നെസ് ലെ, ഇന്‍ഫോസിസ്, സണ്‍ ഫാര്‍മ തുടങ്ങിയ ഓഹരികളാണ് നേട്ടത്തില്‍.

എച്ച്ഡിഎഫ്‌സി, മാരുതി, ബജാജ് ഫിനാന്‍സ്, കൊട്ടക് മഹീന്ദ്ര ബാങ്ക്, ടെക് മഹീന്ദ്ര, പവര്‍ഗ്രിഡ്, റിലയന്‍സ്, എസ്ബിഐ, ആക്‌സിസ് ബാങ്ക് തുടങ്ങിയ ഓഹരികള്‍ നഷ്ടത്തിലുമാണ്.

എസ്ബിഐ, ഹീറോ മോട്ടോര്‍കോര്‍പ്, അദാനി പവര്‍, എച്ച്പിസിഎല്‍, ടാറ്റ പവര്‍ തുടങ്ങി 105 കമ്പനികളാണ് ഡിസംബര്‍ പാദത്തിലെ പ്രവര്‍ത്തനഫലം വ്യാഴാഴ്ച പുറത്തുവിടുന്നത്.

