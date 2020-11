കോവിഡ് വ്യാപനത്തെതുടര്‍ന്ന് ഓഹരി വിപണി കൂപ്പുകുത്തിയപ്പോഴും കാര്യമായ ഇടിവുണ്ടാകാതെ പിടിച്ചുനിന്നത് ഫാര്‍മ ഓഹരികളാണ്. വിപണി എക്കാലത്തെയും ഉയരംകുറിച്ചപ്പോഴും ഈ വിഭാഗങ്ങളിലെ ഓഹരികള്‍ മികച്ചനേട്ടം കൊയ്തു.

ഫാര്‍മ സെക്ടറില്‍ മികച്ച നേട്ടമുണ്ടാക്കിയ ഓഹരികളില്‍ ലോറസ് ലാബ് മുന്നിലുണ്ട്. ഒരുവര്‍ഷംമുമ്പ് 70 രൂപയായിരുന്ന കമ്പനിയുടെ ഓഹരി വില 316 രൂപയിലേയ്ക്ക് ഉയര്‍ന്നിരിക്കുന്നു. നേട്ടമാകട്ടെ 347ശതമാനവും.

ഒരുവര്‍ഷം മുമ്പ് ഈ ഓഹരിയില്‍ ഒരു ലക്ഷം രൂപ നിക്ഷേപിച്ചിരുന്നുവെങ്കില്‍ ഇപ്പോഴത് 4.51 ലക്ഷമായിട്ടുണ്ടാകുമായിരുന്നു. ഈ കലായളവില്‍ സെന്‍സെക്‌സ് ഉയര്‍ന്നത് 7.43ശതമാനമാണെന്നും ഓര്‍ക്കണം.

ഫാര്‍മ ഓഹരികളില്‍ നേട്ടത്തിന്റെകാര്യത്തില്‍ ഡിവിസ് ലാബാണ് രണ്ടാമത്. 99 ശതമാനമാണ് ഈ ഓഹരി നിക്ഷേകര്‍ക്ക് നല്‍കിയ ആദായം. ഡോ.റെഡ്ഡീസ് ലാബാകട്ടെ 62.47ശതമാനവും ഉയര്‍ന്നു. സിപ്ല 59ശതമാനവും നേട്ടമുണ്ടാക്കി. സണ്‍ഫാര്‍മയുടെ വിഹിതമാകട്ടെ 11.41ശതമാനവുമാണ്.

ഓഹരി വില ഉയര്‍ന്നതോടെ ലോറസ് ലാബിന്റെ വിപണിമൂല്യവും കുതിച്ചു. ബിഎസ്ഇയില്‍ ഒരാഴ്ചക്കിടെ 11.85ശതമാനമാണ് മൂല്യംകൂടിയത്. ഇതോടെ 16,999 കോടി രൂപയായി ഈ മിഡ്ക്യാപ് ഓഹരിയുടെ വിപണിമൂല്യം.

അറ്റാദായത്തിന്റെകാര്യത്തിലും ഫാര്‍മ ഓഹരികള്‍ മുന്നിലായിരുന്നു. രണ്ടാം പാദത്തില്‍ ലോറസിന്റെ ലാഭത്തില്‍ 328ശതമാനമാണ് വര്‍ധനവുണ്ടായത്. മുന്‍വര്‍ഷം ഇതേകാലയളവില്‍ 56.55 കോടിയായിരുന്ന അറ്റാദായം 242.7 കോടിയായാണ് ഉയര്‍ന്നത്.

