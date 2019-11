തൃശ്ശൂര്‍: കേരളം ആസ്ഥാനമായ സിഎസ്ബി ബാങ്കി(പഴയ കാത്തലിക് സിറിയന്‍ ബാങ്ക്)ന്റെ പ്രഥമിക ഓഹരി വില്പന നവംബര്‍ 22 മുതല്‍ 26വരെ നടക്കും.

410 കോടി രൂപ സമാഹരിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഐപിഒ. ഒരു ഓഹരിക്ക് 193-195 രൂപയായിരിക്കും വില. കുറഞ്ഞത് 75 ഓഹരികള്‍ക്കോ അതിന്റെ ഗുണിതങ്ങള്‍ക്കോ അപേക്ഷിക്കാം. നിര്‍ദിഷ്ട പ്രാരംഭ ഓഹരി വില്പനയില്‍ കമ്പനി 24 കോടി രൂപയുടെ പുതിയ മൂലധനം സമാഹരിക്കും.

അതേസമയം, നിലവിലുള്ള ഓഹരി ഉടമകളായ ഐസിഐസിഐ ലൊംബാര്‍ഡ് ജനറല്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ്, എച്ച്ഡിഎഫ്‌സി ലൈഫ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ്, ഐസിഐസിഐ പ്രൂഡന്‍ഷ്യല്‍ ലൈഫ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ്, ഫെഡറല്‍ ബാങ്ക്, ബ്രിഡ്ജി ഇന്ത്യ ഫണ്ട്, സാറ്റലൈറ്റ് മള്‍ട്ടികോം, വേ ടു വെല്‍ത്ത് സെക്യൂരിറ്റീസ്, എഡല്‍വീസ് ടോക്കിയോ ലൈഫ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് എന്നീ കമ്പനികള്‍ 19.78 ദശലക്ഷം ഓഹരികള്‍ 385.71 കോടി രൂപയ്ക്ക് ഓഫര്‍ ഫോര്‍ സെയില്‍ വഴി വില്‍ക്കും.

രാജ്യത്തെതന്നെ ഏറ്റവും പഴക്കംചെന്ന ബാങ്കായ സിഎസ്ബിയ്ക്ക് കേരളത്തിലും തമിഴ്‌നാട്, കര്‍ണാടക, മഹാരാഷ്ട്ര എന്നിവിടങ്ങളിലും ശക്തമായ സാന്നിധ്യമുണ്ട്.

സെപ്റ്റംബര്‍ അവസാനിച്ച പാദത്തില്‍ ബാങ്ക് 817 കോടിയുടെ വരുമാനം നേടി. നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം ആദ്യപാദത്തില്‍ 44.3 കോടി രൂപയാണ് ബാങ്കിന്റെ ലാഭം.

