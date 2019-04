മുംബൈയില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നതിനാല്‍ ഇന്ന് തിങ്കളാഴ്ച ഓഹരി വിപണി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നില്ല.

മുംബൈ സ്റ്റോക്ക് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചിനുപുറമെ, നാഷണല്‍ സ്‌റ്റോക്ക് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചിനും അവധിയാണ്.

കമ്മോഡിറ്റി, മെറ്റല്‍, ബുള്ളിയന്‍ വിപണികള്‍ക്കും അവധിയാണ്.

ഏപ്രില്‍ 26ന് വെള്ളിയാഴ്ച സെന്‍സെക്‌സ് 336 പോയന്റും നിഫ്റ്റി 112 പോയന്റും നേട്ടത്തിലാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തത്.

BSE, NSE shut today as Mumbai goes to polls