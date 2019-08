മുംബൈ: ഓഹരി വിപണിയില്‍ കനത്ത നഷ്ടം തുടരുന്നു. വില്പന സമ്മര്‍ദമാണ് വിപണിയെ ബാധിച്ചത്.

സെന്‍സെക്‌സ് 325 പോയന്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 36692ലും നിഫ്റ്റി 103 പോയന്റ് താഴ്ന്ന് 10876ലുമാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.

ബിഎസ്ഇയിലെ 329 കമ്പനികളുടെ ഓഹരികള്‍ നേട്ടത്തിലും 1107 ഓഹരികള്‍ നഷ്ടത്തിലുമാണ്. ലോഹം, വാഹനം, ഇന്‍ഫ്ര, എഫ്എംസിജി, ഊര്‍ജം, ഫാര്‍മ തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളിലെ ഓഹരികളാണ് പ്രധാനമായും നഷ്ടത്തില്‍.

ഭാരതി എയര്‍ടെല്‍, സീ എന്റര്‍ടെയ്ന്‍മെന്റ്, ഏഷ്യന്‍ പെയിന്റ്‌സ്, ടാറ്റ മോട്ടോഴ്‌സ്, ഇന്‍ഫോസിസ്, സിപ്ല, യുപിഎല്‍ തുടങ്ങിയ ഓഹരികള്‍ നേട്ടത്തിലാണ്.

ഗെയില്‍, ഒഎന്‍ജിസി, ഹീറോ മോട്ടോര്‍കോര്‍പ്, എച്ച്‌സിഎല്‍ ടെക്, കോള്‍ ഇന്ത്യ, വേദാന്ത, ഹിന്‍ഡാല്‍കോ, ടാറ്റ സ്റ്റീല്‍, ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക്, വിപ്രോ, എച്ച്ഡിഎഫ്‌സി തുടങ്ങിയ ഓഹരികള്‍ നഷ്ടത്തിലുമാണ്.

463 പോയന്റ് നഷ്ടത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സെന്‍സെക്‌സ് ക്ലോസ് ചെയ്തത്. 17 വര്‍ഷത്തിനിടെ ഇതാദ്യമായാണ് ജൂലായ് മാസത്തില്‍ വിപണി ഇത്രയും മോശമായ പ്രകടനം കാഴ്ചവെയ്ക്കുന്നത്.

All the sectoral indices are trading in the red