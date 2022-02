സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ബൗദ്ധികവും സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികപരവുമായ ഉന്നമനത്തിനുള്ള പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് കേന്ദ്രമന്ത്രി നിർമലാ സീതാരാമൻ. നാരീശക്തി പദ്ധതി ശോഭനമായ ഭാവിയുടെ മുന്നോടിയാണെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പിന്റെ പദ്ധതികളായ മിഷൻ ശക്തി, മിഷൻ വാത്സല്യ, സാക്ഷം അം​ഗൻവാടി, പോഷൺ 2.0 എന്നീ പദ്ധതികൾ സർക്കാർ സമ​ഗ്രമായി നവീകരിച്ചതായി ബജറ്റിൽ അറിയിച്ചു. കുട്ടികളുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും സമ​ഗ്ര വികസനത്തിനായി അവതരിപ്പിച്ച പദ്ധതികളാണവ.

Our govt has comprehensively revamped schemes of the Ministry of Women and Child Development such as Mission Shakti, Mission Vatsalya, Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 to provide benefits: FM Nirmala Sitharaman #Budget2022 pic.twitter.com/YEi6dHak3M