ന്യൂഡല്‍ഹി: അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന മേഖലയില്‍ വന്‍ നിക്ഷേപം നടത്താനും ആരോഗ്യ മേഖലയുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ പരിഗണിക്കാനുമാണ് ബജറ്റിലൂടെ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് കേന്ദ്രധനമന്ത്രി നിര്‍മലാ സീതാരാമന്‍. പാര്‍ലമെന്റിലെ ബജറ്റ് അവതരണത്തിനു ശേഷം വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുകയായിരുന്നു അവര്‍.

ഇക്കൊല്ലത്തെ ബജറ്റില്‍ സമ്പദ്ഘടനയ്ക്ക് വലിയ ഉത്തേജനം നല്‍കാനാണ് തീരുമാനിച്ചത്. സാമ്പത്തിക മേഖലയില്‍ പുരോഗമനപരമായ ചുവടുവെപ്പുകള്‍ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം സുതാര്യമാണ്-നിര്‍മല പറഞ്ഞു.

സര്‍ക്കാരിന്റെ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകള്‍ ഇപ്പോള്‍ കൂടുതല്‍ സുതാര്യവും തുറന്നതുമാണെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. 2020 ഫെബ്രുവരിയിലെ 3.5 ശതമാനത്തില്‍നിന്ന് ധനക്കമ്മി മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിന്റെ 9.5 ശതമാനമായി. ധനക്കമ്മി കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ വ്യക്തമായ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

കാര്‍ഷിക നിയമ വിഷയത്തെ കുറിച്ചും നിര്‍മല പ്രതികരിച്ചു. വിഷയത്തെ കുറിച്ച് കര്‍ഷകരുമായി ചര്‍ച്ച ചെയ്യാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ മുന്‍പും ഇപ്പോഴും തയ്യാറാണെന്ന് അവര്‍ പറഞ്ഞു. കാര്‍ഷിക നിയമത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗവും എടുത്ത് കര്‍ഷകരുമായി ചര്‍ച്ച ചെയ്യാന്‍ കൃഷിമന്ത്രി തയ്യാറാണ്. ചര്‍ച്ചകള്‍ നടക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്നും നിര്‍മല സീതാരാമന്‍ പറഞ്ഞു.

