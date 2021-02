ന്യൂഡല്‍ഹി: കേന്ദ്ര ബജറ്റില്‍ കൊച്ചി മെട്രോയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന് വിഹിതം നീക്കിവച്ചത് മെട്രോ വികസനം ത്വരിതപ്പെടുത്തും. 11.5 കി.മി നിര്‍മ്മാണത്തിന് 1957.05 കോടിയാണ് ബജറ്റില്‍ നീക്കിവച്ചത്. ചെന്നൈ മെട്രോ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന് 118.9 കി.മിറ്റര്‍ നിര്‍മ്മാണത്തിന് 63,246 കോടിയും ബെംഗളൂരു മെട്രോ രണ്ടാം ഘട്ടത്തില്‍ 58.19 കി.മി നിര്‍മ്മാണത്തിനായി 14,788 കോടിയും നീക്കിവച്ചു.

നാഗ്പൂര്‍, നാസിക് മെട്രോ വികസനത്തിന് യഥാക്രമം 5979 കോടിയും 2097 കോടിയുമാണ് ബജറ്റ് വിഹിതം. പുതിയ പദ്ധതികളായ മെട്രോ ലൈറ്റ്, മെട്രോ നിയോ നടപ്പാക്കുന്നതിലൂടെ കൂടുതല്‍ സ്ഥലങ്ങളില്‍ മെട്രോ പദ്ധതികള്‍ വരും. റെയില്‍വെക്കായി ബജറ്റില്‍ ആകെ നീക്കിവച്ചത് 1,10,055 കോടി രൂപയാണ്.

Content Highlights: Rs 1,10,055 crores for Railways of which Rs 1,07,100 crores is for Capital Expenditure only